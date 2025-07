Nagrada kardinala Giordana. Posebno priznanje filmu »Leon de Perú«

Znani so letošnji dobitniki nagrade kardinala Michela Giordana, ki jih podeljujejo za dela z verskega področja. Žirija je posebno priznanje podelila Dikasteriju za komunikacijo za dokumentarni film o misijonskih letih Roberta Francisa Prevosta v Peruju. Nagrade bo 29. septembra v Neaplju podelil kardinal Domenico Battaglia.

Vatican News

Komisija, ki jo je sestavljalo pet novinarjev, je soglasno sklenila, da prvo nagrado prejme Mario Prignano, odgovorni urednik televizijskega dnevnika na prvem programu italijanske nacionalne radiotelevizije, in sicer za knjigo z naslovom Antipapi (Protipapeži).

Drugo mesto so podelili Annachiari Valle, avtorici knjige Mafie e Chiesa (Mafije in Cerkev), tretje pa vatikanistu Enzu Romeu za knjigo Camminare insieme (Hoditi skupaj). Posebno nagrado je prejela knjiga Linea segreta (Skrivna linija) Antonia Preziosija, izredno nagrado pa tudi dokumentarni film Dikasterija za komunikacijo z naslovom León de Perú, ki so go pripravili novinarji Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat in Jaime Vizcaíno Haro.

Podelitev nagrad bo potekala v ponedeljek, 29. septembra 2025, ob 16. uri v Neaplju, vodil pa jo bo tamkajšnji nadškof kardinal Domenico Battaglia. Pokrovitelja nagrade sta neapeljska nadškofija in Društvo novinarjev Kampanije.