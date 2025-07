Manifest mladih evropskih kristjanov: Cerkev prosimo, naj nam zaupa

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v sredo, 2. julija 2025, predstavili dokument, ki v središče postavlja mlade ter skuša odgovoriti na vzroke za demografske krize na celini, kjer se povečuje število ostarelih.

Guglielmo Gallone - Vatikan

»Cerkev prosimo, naj nam zaupa. Dovolite nam, da služimo in rastemo.« To je bistvo sporočila Manifesta mladih evropskih kristjanov, ki ga podpirajo tudi številne škofovske konference, škofije, župnije in cerkvena gibanja.

Projekt »Rim 25 - Santiago 27 - Jeruzalem 33«

Navdušenje številnih mladih, ki prihajajo z vsega sveta in so vključeni v projekt »Rim 25 - Santiago 27 - Jeruzalem 33«, je mogoče zaznati že v prvih vrsticah dokumenta. »Nismo duhovni turisti. Smo romarji smisla, prihajamo z nahrbtniki, polnimi dvomov, ran, pesmi in upanja. In z gotovostjo v srcu: Kristus je živ. In nas kliče,« so zapisali mladi. Pobuda, s katero je pričela Španska škofovska konferenca, je del pastoralne in evangelizacijske poti, ki jo spodbuja Dikasterij za evangelizacijo v pripravi na jubilej mladih. Manifest bodo javno prebrali v petek, 1. avgusta 2025, v baziliki svete Marije v rimski četrti Trastevere.

Začetki pobude

Zbrane je na predstavitvi najprej pozdravil Matteo Bruni, direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža, zatem pa je msgr. Mikel Garciandía Goñi, škof Palencije, povedal, kako je prišlo do te pobude. Idejo za projekt je dobil, ko je bil v Mont Saint-Michelu, nato pa je zahvaljujoč spodbudi Španske škofovske konference dobil evropsko razsežnost: ne bo se končal v Rimu, ampak se bo v njem začel, leta 2027 nadaljeval v Santiagu in leta 2033 v Jeruzalemu. Po besedah generalnega tajnika Sveta evropskih škofovskih konferenc Antonia Ammiratija gre za pot, ki predstavlja del dela, ki se je začelo po drugem vatikanskem koncilu – okrepiti sodelovanje med Cerkvami na evropski celini –; hkrati pa prav tako tudi sprejeti povabilo papeža Frančiška, da bi »odložili oblačilo turista in si nadeli oblačilo romarja«.

Odpraviti se na pot danes

Msgr. Graziano Borgonovo, podtajnik Dikasterija za evangelizacijo, je poudaril, da je že Dante ločeval romarje glede na njihov cilj: tisti, ki so se odpravili prek morja; tisti, ki so šli v hišo v Galiciji (Španija) ter tisti, ki so odšli proti Rimu. Ob tem je Borgonovo dejal, da »slediti Kristusu ne pomeni stati na mestu, ampak pustiti za seboj udobje, cinizem, brezbrižnost. Pomeni odpraviti se na pot«. Prepričan je, da besede mladih v Manifestu spominjajo na prihodnost, ki se ne konča, ampak se dopolni »v večnem življenju, ki ga je obljubil Oče, pridobil Sin in v nas zapečatil Duh«. In to je po besedah podtajnika »globok pomen vsakega jubileja: poživiti upanje«.

Prisluhniti mladim

To pa ni lahko poslanstvo, saj je, kot je poudaril msgr. Marco Gnavi, župnik župnije svete Marije v četrti Trastevere, bivanjski kontekst, v katerem danes živijo mladi, »poln bolečih sprememb. Romanje ne ponuja preprostih odgovorov, ampak Cerkvi predlaga, naj prisluhne mladim. V tem smislu bi se torej morali vprašati, kaj pomeni mi znotraj Cerkve, v dobi individualizma in jaza,« je spomnil msgr. Gnavi ter izpostavil, da se mladi »ne izogibajo tem vprašanjem smisla«, ter navedel besede v manifestu: »Prosimo Cerkev, naj nam zaupa. Dovolite nam, da služimo in rastemo«.

Kakšno vlogo ima Cerkev pri današnjih mladih

Msgr. Francisco José Prieto Fernández, nadškof v Santiagu de Compostela, je dejal, da je treba vedno bolj poudarjati besede papežev o Evropi. Jeruzalemski latinski patriarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, pa je v sporočilu iz Svete dežele izrazil hvaležnost za začrtano pot, ki more združiti kristjane »od Jordanije do Cipra, pa vse do Palestine in Izraela«, ter bi »lahko predstavljala majhen košček za spravljen svet«.

Nadškof nadškofije Lucca Paolo Giulietti meni, da mora Manifest vrniti potem njihove verske korenine. V iskanju ustanove, ki bi jih bila sposobna ovrednotiti in jim prisluhniti, ter s tem Cerkve, ki ni popolna, ampak verodostojna, bodo mnogi mladi skušali živeti to, kar je zapisano v Manifestu mladih evropskih kristjanov. Kot je spomnil mladi Fernando Moscardó Vegas, gre za besedilo, ki se je rodilo »iz rane in želje po smislu«, a je tudi dejanje vere in poziv k upanju. »Nismo prišli, da bi politizirali, ampak da bi oznanjali evangelij, da bi izobesili duhovno in misijonarsko zastavo,« ki jo celotna Evropa danes vedno bolj potrebuje.