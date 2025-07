Ljudje pod bombami in globalizacija brezbrižnosti

Napad na cerkev v Gazi in absurdno stopnjevanje vojne.

Andrea Tornielli

Posnetki eksplozije so zgovorni: strel iz izraelskega vojaškega tanka je zadel cerkev Svete družine, katoliško župnijo v Gazi. V tem kompleksu, znotraj katerega se nahajata dve cerkvi in šola, že skoraj dve leti kot begunci živi petsto ljudi, družine, ki so izgubile svoje domove. Trije ljudje so izgubili življenje. Deset drugih je ranjenih. Med njimi je tudi Suhail, ki za L'Osservatore Romano pripravlja kolumno »Pišem vam iz Gaze«. Eni od zadnjih, 8. julija, je dal naslov »Ljubezen je močnejša od vojne«. Končal jo je takole: »Molimo, da bi ne le Gaza, ampak ves svet nekega dne živel v miru, z medsebojnim odpuščanjem in spravo. To bo dan, ko ne bo več vojn, ker je ljubezen močnejša od vojne.«

Izraelske oblasti so se opravičile, češ da je šlo za napako, da Izrael spoštuje verske objekte in da bo v zvezi s tem opravljena preiskava. To so izjave, ki zagotovo ne prepričajo, ne le zato, ker zgovorne podobe z zemljo zravnanih mošej in poškodovanih cerkva (napad na pravoslavno cerkev svetega Porfirija je zahteval življenja več deset ljudi) dokazujejo ravno nasprotno, ampak tudi zato, ker že leto in pol še vedno čakamo na rezultate preiskave uboja dveh kristjank, ki ju je v župniji v Gazi ustrelil ostrostrelec.

Izbrano 18/07/2025 Sveti oče klical kardinala Pizzaballo: Dovolj je pobojev v Gazi Papež Leon XIV. je v petek, 18. julija 2025, dopoldan po telefonu poklical jeruzalemskega latinskega patriarha, ki je bil skupaj s pravoslavnim patriarhom Teofilom III. na poti v ...

Še posebej pomenljive so besede izraelskega veleposlanika v Italiji Jonathana Peleda, ki je dejal: »Ne želimo ogrožati civilnih institucij. Toda teroristi so povsod, tudi v javnih zgradbah, kot so šole in žal tudi verski objekti.« Te izjave so pretresljive, saj na nek način predstavljajo kontekst tistega, kar je bilo opredeljeno kot »napaka«. Petsto nezaščitenih ljudi, med katerimi se mnogi vsak dan zbirajo k molitvi rožnega venca, je proti svoji volji postalo kolateralna tarča, saj, kot pravi veleposlanik Peled, »to so včasih posledice vojne«.

Bralci in poslušalci vatikanskih medijev dobro vedo, da nismo čakali na smrt kristjanov, da bi govorili o vsakodnevnih pobojih v Gazi, kjer vsak teden umre na desetine nedolžnih otrok, žensk in moških, kolateralnih žrtev napadov ali strelov tistih, ki bi morali zagotoviti varno razdeljevanje hrane. Z žrtvami v Gazi se ne ukvarjamo le zdaj, ko gre za kristjane ali ker je bil huje ranjen Suhail: vse nedolžne žrtve vpijejo po kazni pred Božjim obličjem, vsako življenje je sveto in kristjani v Gazi, vseh veroizpovedi, z vsakega vidika delijo usodo svojega ljudstva, trpinčenega palestinskega ljudstva.

Izbrano 18/07/2025 Kard. Pizzaballa ter voditelji Cerkva v Jeruzalemu po napadu na župnijo v Gazi Jeruzalemski latinski patriarh je kmalu po četrtkovem vojaškem napadu na župnijo Svete Družine v Gazi v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da je bilo več ljudi ranjenih, ...

Sveti sedež je z jasnimi besedami obsodil nečloveški pokol nad Izraelom, ki so ga 7. oktobra 2023 zagrešili Hamasovi teroristi, ter pozval k izpustitvi vseh talcev in priznal pravico Izraela do samoobrambe. Toda tisti nečloveški pokol, katerega žrtve so bili številni nedolžni civilisti, ne more opravičiti šestdeset tisoč mrtvih in do tal porušenih mest. Ne more opravičiti molka in neumestnosti mnogih, ki se pretvarjajo, da tega ne vidijo.

Zato se ne bomo nikoli utrudili opozarjati na nesmiselnost te vojne in ponavljati besed Leona XIV., ki jih je izrekel 26. junija na srečanju Združenja agencij za pomoč vzhodnim Cerkvam (ROACO): »Poklicani smo vsi, vse človeštvo, da presodimo vzroke teh konfliktov, preverimo tiste resnične in jih poskušamo prekoračiti, tiste lažne, ki so sad čustvenih simulacij in retorike, pa zavrnemo tako, da jih odločno razkrinkamo. Ljudje ne smejo umirati zaradi lažnih novic.«

Izbrano 26/06/2025 Papež Leon XIV.: Kako lahko še vedno verjamemo, da vojne prinašajo mir? Na plenarnem zasedanju v Rimu so se ta teden zbrali člani Združenja agencij za pomoč vzhodnim Cerkvam (ROACO). V četrtek, 26. junija 2025, jih je v avdienco sprejel papež Leon ...

Poklicani smo, da premagamo to globalizacijo brezbrižnosti z menjajočimi se fazami, zaradi katere smo upravičeno ogorčeni nad nekaterimi žrtvami, druge pa spregledamo. Poklicani smo, da realno pogledamo na razmere na Bližnjem vzhodu in na nesmiselno stopnjevanje vojne z nenehnim odpiranjem novih front, kot da je preživetje vodilnih na oblasti, tako v terorističnih organizacijah kot v državah, odvisno od neskončnega nadaljevanja vojn in ne od miru. Čas je, da mednarodna skupnost končno zbere pogum in posreduje z vsemi instrumenti, ki jih omogoča pravo: da bo umolknilo orožje, da se ustavi pobijanje in se končajo igre moči, katerih ceno plačuje na tisoče nedolžnih žrtev.