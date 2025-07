Kustos Francesco Ielpo: Biti neustrašni v nevihtah sveta, pogled usmeriti v Jezusa

»Naša prisotnost ni le varovanje svetih krajev, ampak je živa pastoralna prisotnost ob kristjanih te Svete dežele,« je dejal frančiškanski pater Francesco Ielpo OFM, ki je nasledil dosedanjega kustosa Svete dežele p. Francesca Pattona. Svoje novo poslanstvo je uradno začel 21. julija 2025 s slovesnim vhodom v Jeruzalem ter prejemom pečata kustodije. »Kustodija ni kustos,« je zatrdil, »ampak je predanost, napor in sposobnosti več kot tristo bratov, ki jo sestavljajo in v njej živijo.«

Roberto Cetera – Jeruzalem

P. Ielpo, svoj mandat kustosa začenjate v morda najtežjem času, ki ga je ta dežela doživela od vojne leta 1967, če ne že od leta 1948. V Gazi je bilo v 22 mesecih zabeleženih 57.000 smrtnih žrtev, pogosto napovedane možnosti premirja pa se še niso uresničile. Na Zahodnem bregu vsak dan prihaja do napadov naseljencev in vse bolj so nasilni. Tudi krščanska manjšina trpi zaradi ponavljajočega se nasilja, kar dokazujejo vdori naseljencev v krščansko vas Taibeh in zlasti obstreljevanje katoliške župnije v Gazi prejšnji četrtek, v katerem so bili trije ljudje ubiti, deset pa ranjenih.

»Da, gre za zelo težak trenutek in tega se zavedam. Tudi zato, ker – kot vemo – naša prisotnost ni le kustodija svetih krajev, ampak je živa pastoralna prisotnost ob kristjanih te dežele. Poleg objektivnih težav obstajajo tudi tiste subjektivne. Zelo se zavedam razkoraka med nalogo, ki mi je zaupana, in skromnimi viri moje osebnosti. Vendar pa v tem razkoraku vidim tudi priložnost. V smislu, da ta vrzel pušča več prostora za delovanje Svetega Duha. In jaz zaupam predvsem v to. Kajti zlasti temu delovanju Svetega Duha se lahko zahvalimo, da lahko frančiškani že osemsto let, kljub mnogim težavam, pričujejo o krščanski prisotnosti v Jezusovi deželi.«

Izbrano 24/06/2025 Novi kustos Svete dežele je p. Francesco Ielpo Sveti oče je potrdil izvolitev p. Francesca Ielpa OFM za kustosa Svete dežele in gvardijana gore Sion. Na to mesto ga je imenovalo vodstvo reda manjših bratov.

P. Ielpo, vi že zelo dobro poznate Sveto deželo in realnost kustodije. Med drugim ste jo kot delegat kustosa zadnja leta zastopali v Italiji. Imate že program dela?

»Preprosto nameravam nadaljevati v smeri, ki so jo jasno začrtali moji predhodniki. Kustodija ni kustos, temveč predanost, trdo delo in talenti več kot 300 patrov, ki jo sestavljajo in živijo v njej. Vloga kustosa ni le vodenje, ampak tudi spodbujanje teh talentov, ki so tako razširjeni po tej posebni frančiškanski provinci. Kot je to v zadnjih devetih letih dobro počel p. Patton. Med temi talenti bi najprej izpostavil mednarodni značaj kustodije, ki vključuje več kot petdeset različnih narodnosti. Moja naloga je uskladiti to simfonijo poklicev in talentov. Izpostavil bi tudi specifično misijonarskost frančiškanov, ki je v celoti usmerjena v hojo za Kristusom prek evangelizacije. To se izraža s sprejemanjem mnogih romarjev, pa tudi v vodenju župnij, ki nam jih je zaupal latinski patriarhat v Jeruzalemu (gre za župnije Jeruzalem, Betlehem in Jafa, za katere skrbijo frančiškani), predvsem pa v vodenju 17 šol, ki v Izraelu in Palestini vsako leto vzgajajo za mir na tisoče učencev. Šole nedvomno predstavljajo dodano vrednost našega pastoralnega delovanja. Potem so tu še dela krščanske ljubezni, katerih cilj je lajšanje trpljenja najbolj revnega palestinskega prebivalstva. To je področje, ki se mu vsi posvečamo, in še posebej naš p. Ibrahim Faltas je v teh mesecih vojne začel zelo pomembne pobude za otroke.«

P. Francesco Ielpo med slovesno umestitvijo v Jeruzalemu

Sveta dežela ni samo Jeruzalem, Izrael in Palestina, ampak je tudi Sirija, Libanon, Jordanija, Egipt, Ciper in Rodos.

»Še pred uradno umestitvijo z vhodom v Jeruzalem, sem svoje poslanstvo želel začeti z obiskom naših skupnosti v Siriji in Libanonu v prejšnjih dneh. Prijetno sem bil presenečen nad krščanskim duhom in učinkovitim delom naših patrov, še bolj pa nad ukoreninjenostjo in spoštovanjem, ki ga uživajo med ljudmi njihovega misijonarskega ozemlja. In ne le med kristjani. V Siriji so me patri spremljali na srečanje z vikarjem pravoslavnega patriarhata in nato z župnikom cerkve svetega Elija v soseski Dwelah v Damasku, kjer je 21. junija v islamističnem terorističnem napadu bilo ubitih več kot 30 kristjanov in več kot 60 ranjenih. Župnik mi je povedal o napadu in ubitih župljanih, o mladem dekletu, prvi žrtvi, ki je bila ubita s svečo v roki pred vhodom v cerkvijo; o mladeniču, ki je planil na samomorilskega terorista, ko se je hotel razstreliti, da bi ga ustavil še preden bi prišel do klopi z verniki, s čimer je žrtvoval samega sebe, da bi rešil desetine drugih morebitnih žrtev. Na koncu sva si izmenjala močan, neformalni objem, znamenje resničnega ekumenizma sredi skupnega trpljenja in pod istim križem. Ko so naši patri zatem zame organizirali posebno evharistično obhajanje, sem mislil, da bo strah odvrnil veliko ljudi od tega, da bi prišli, a cerkev je bila polna. Krščanska identiteta prevlada nad etnično ali politično identiteto. Tudi v Libanonu sem bil priča velikemu karitativnemu prizadevanju naših patrov med izraelskimi bombardiranji, ko so nudili zatočišče številnim razseljenim ljudem tako v Bejrutu kot na jugu države. Občudujem pogum in misijonarski duh naših patrov, ki sta na Zahodu tako malo znana.«

Kaj boste zahtevali od svojih bratov?

»Preprosto to, da so dobri patri. Kot so to bili njihovi predhodniki, ki so 800 let ohranjali in zagotavljali krščansko prisotnost v Sveti deželi. S pozornostjo do drugih, a vedno s pogledom, uprtim v Kristusa. V zadnjih dneh sem med tem potovanjem veliko premišljeval o tej novi nalogi, ki mi je bila nezasluženo dodeljena, in bral evangelijski odlomek, ki me v tem trenutku navdihuje. Danes, tako kot v Jezusovem času, so valovi morja visoki in grozeči, strah v čolnu je velik, toda ko učenci pogledajo Jezusa, ki hodi po vodi, se njihovi strahovi umirijo. Peter ga poskuša posnemati, a se zdi, da se potaplja. Zakaj? Ker je nehal gledati Jezusu v oči. To je moj osebni cilj, a tudi to, kar predlagam našim patrom: da bi lahko ostali neomajni in neustrašni v nevihtah tega sveta, zahvaljujoč pogledu, ki ga imamo uprtega v Jezusa.«