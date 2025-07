V ponedeljek, 28. julija 2025, je v avditoriju na Ulici sprave, v stavi Radia Vatikan potekalo srečanje okoli tisoč tristo digitalnih misijonarjev in katoliških vplivnežev med njihovim jubilejem. Med tistimi, ki so jih nagovorili, je bil tudi kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Njegove svetosti z govorom na temo: Digitalni misijon in evangelizacijska naloga Cerkve.

Kardinal Pietro Parolin

DIGITALNI MISIJON IN EVANGELIZACIJSKA NALOGA CERKVE

Jubilej digitalnih misijonarjev

in katoliških vplivnežev

Auditorium Conciliazione

ponedeljek, 28. julija ob 9.00

Dragi mladi, dragi omrežni komunikatorji, dober dan in dobrodošli v Rimu za ta Jubilej digitalnih misijonarjev in katoliških vplivnežev.

Zelo lepa in bogata izkušnja se mi zdi, ko vas, ki se običajno srečujte na družbenih omrežjih, danes vidim tukaj, navzoče, skupaj, v občestvu med vami in z vso Cerkvijo, da bi obhajali jubilej upanja.

Med cilji in nameni družbenih medijev je tudi dajati informacije, mislim pa, da je tisto, kar je značilno za človeka, kar nas v resnici naredi za osebe in to žive osebe, sposobnost, da si postavljamo vprašanja.

Današnje vprašanje, poleg tistih, ki jih je zgodovina postavila življenju Cerkve, je torej naslednje: kako lahko digitalni svet, okolje, ki hitro spreminja družbeno dinamiko in globoko izprašuje naš način bivanja v svetu, posreduje vero?

Modrost Cerkve nam izroča nekaj prehojenih poti, da bi skušala dati odgovor na to vprašanje: biti v svetu, toda ne od sveta, biti v času, toda ne od časa, ali povedano v socialnem jeziku: »Be in the World but not of the world; Be in time but do not be of the times«. To se od nas zahteva, da bi pričali za Resnico nekega srečanja, ki deluje v času, vendar ga presega in preoblikuje.

Kar doživljamo in kar smo ustvarili po zaslugi naših umskih sposobnosti, ni preprosto neka tehnološka sprememba, ampak pristna sprememba dobe, kulturna sprememba, ki vpliva tudi na njeno dojemanje časa, odnosov, dostopa do informacije; in tudi pomena, ki se daje vsemu temu.

V tem scenariju poslanstvo Cerkve ne more biti pasivno ali improvizirano. Je v sposobnosti, da skozi srečanje z Bogom ponudi smisel, smer. Istočasno zahteva pozorno, dejavno, dialoško in misijonarsko držo, ki je sposobna brati znamenja časa z očmi vere in z Jezusovim srcem.

Digitalna tehnologija je nehala biti zgolj orodje med drugimi orodji, močnejše od drugih in je postala jezik, okolje, način bivanja v svetu. Ob tej spremembi Cerkev ni poklicana k ponavljanju vnaprej pripravljenih načrtov, temveč k razločevanju, kako zvesto in ustvarjalno ponuditi evangelij v tem novem scenariju.

Govoriti o »digitalnem misijonu« ne pomeni skrčiti evangelizacijo na tehnično ali komunikacijsko vprašanje, ampak priznati, da je digitalno del načina, v katerem vedno več ljudi misli, čuti, išče in se povezuje. Zato je bolj kot strategija potrebna prisotnost, prežeta s človečnostjo, pričevanje evangeljskega življenja in pripravljenost za dialog, za poslušanje in hojo z drugimi, tudi na spletu.

V tem smislu ni toliko v igri učinkovitost vsebine, ki postane viralna, ampak sposobnost Cerkve, da pričuje za Božjo bližino v okolju, ki se lahko pokaže kot brezosebno ali frenetično, često prepojeno s sovraštvom, lažnimi novicami in lažjo.

Misijonariti v digitalnem svetu pomeni sprejeti ritem, rane, vprašanja in iskanja tistih, ki v tem svetu živijo, ne da bi popustili anonimnosti ali površnosti, skušnjavam protagonizma, da bi ponovno odkrili lepoto biti Kristusov, biti v Cerkvi in tako prinašati upanje in veselje živega Kristusa, ki je isto danes, včeraj in vedno.

Eden od dragocenih prispevkov, ki jih lahko Cerkev in potemtakem tudi vsak izmed vas ponudi na tem področju, je odnosni pogled na človeka, ki izhaja iz tega, da smo podobe in templji Svete Trojice.

V času, v katerem vezi lahko raztrgajo ali zmanipulirajo različni interesi, ki zmanjšajo dostojanstvo osebe, krščanska vera opozarja, da je vsak človek obraz, ne profil; sveta zgodovina in ne skupek podatkov. Zato digitalni misijon vedno zahteva krščanski slog, ki daje prednost resničnim srečanjem pred govorjenjem, služenju pred protagonizmom, občestvu pred individualizmom, potrpežljivosti pred naglico, resnici pred tem, kar mi ugaja.

Evangeliziranje v digitalnem svetu ni privilegij tistih, ki obvladajo tehniko, ampak je skupna odgovornost vseh, ki živijo v našem času in so prejeli dar vere, ter je poseben klic za tiste, ki imajo posebne darove.

Vi imate tudi nalogo, da si zamislite nova digitalna orodja, nove platforme, nove gospodarske modele. Naš ljubljeni in objokovani papež Frančišek je na Svetovnem dnevu mladih v Panami Marijo opredelil kot Božjo »vplivnico« zaradi njenega poguma, da je rekla »da« in zaupala v ljubezen, v Božje obljube, ki so edina sila, ki lahko vse stvari naredi nove. Papež Leon nas je 20. junija letos spodbujal, naj odkrijemo, da »ima pristna modrost več opraviti s spoznanjem pravega smisla življenja kot pa z razpoložljivostjo podatkov« (Sporočilo svetega očeta udeležencem na Drugi letni konferenci o umetni inteligenci, Etika in korporativno vodenje, 20, 6. 2025).

Ustvariti novo digitalno okolje. Kakšen lep izziv! Naj bo to vaše poslanstvo! Bog vas blagoslovi, dobro poslanstvo in dober Jubilej!