Jubilej. Prostovoljci: Tudi za nas je to čas, da ponovno odkrijemo duhovnost

V jubilejnem letu je v Rimu veliko prostovoljcev z vsega sveta, ki so na razpolago tistim, ki želijo poromati skozi sveta vrata vatikanske bazilike. Trije izmed njih so za Vatican News spregovorili o svoji izkušnji, ki jih je obogatila: srečanje z ljudmi, biti na razpolago drugim, sodelovati pri skupnem projektu.

Tudi v tokratnem jubilejnem letu je za tiste, ki želijo poromati skozi sveta vrata bazilike svetega Petra, pripravljena posebna romarska pot. Prične se na obnovljenem trgu Piazza Pia v bližini Angelskega gradu in se nadaljuje po Ulici sprave prek Trga svetega Petra vse do bazilike. Večje in manjše skupine z vsega sveta že na začetku sprejmejo prostovoljci ter jim izročijo romarski križ in liste s predlogi za molitev po poti do svetih vrat in groba svetega Petra. Drugi prostovoljci so razporejeni vzdolž celotne poti in vsak dan poskrbijo, da romanja potekajo tekoče ter so na razpolago obiskovalcem. Okoli 22.000 mladih, odraslih, pa tudi upokojencev iz več kot 50 držav z vseh celin se je odločilo, da bodo v letu upanja nekaj svojega časa namenili služenju drugim na ta način, ki vero spreminja v konkretno dejanje. Njihovi razlogi so zelo osebni in raznoliki.

Prelomna izkušnja za Faustino iz Italije

24-letna Faustina iz severne Italije pravi, da je bila zanjo ta izkušnja prelomna v življenju. Ko je po televiziji videla prispevek o prostovoljcih v jubilejnem letu, se je v njej nekaj premaknilo. Za seboj je imela težko obdobje depresije, zaradi katere se je oddaljila od drugih in ni več zapuščala hiše. Apatija, ki jo je doživljala v zadnjih letih in zaradi katere je celo prekinila študij književnosti, se je postopoma umaknila ponovno odkritemu navdušenju in trdnemu prepričanju v lepoto vere in ljudi. Na tej poti je bil pomemben stik z župnikom don Giuseppejem, ki ji je pomagal obrniti nov list v življenju, pustiti za seboj težke trenutke in poiskati nov smisel. »Stopila sem na pot ozdravljenja in počasi sem ponovno našla navdušenje in zaupanje v ljudi. Spoznala sem, da je vera lahko nekaj čudovitega,« pravi Faustina ter opiše še eno izkušnjo, ki je bila zanjo ključnega pomena v času prostovoljstva. Ko se je 8. maja iz dimnika Sikstinske kapele pokadil bel dim, je bila v vatikanski baziliki: slišala je hrup in navdušenje s Trga in razumela, da je bil izvoljen novi papež. »Nikoli v življenju ne bi pričakovala, da bom tako pomemben trenutek doživela prav v Rimu, ki mi je od nekdaj pri srcu.« je še dejala Faustina, ki je skupaj z drugimi 90 prostovoljci nastanjena v Domu upanja (Domus Spei).

Augustin iz Argentine: izzive je potrebno soočati skupaj

Med njimi je tudi 28-letni Argentinec Agustín iz okolice pokrajine Buenos Aires, ki je vključen v salezijansko mladinsko gibanje kot učitelj literature. Zanj odločitev za prostovoljstvo v svetem letu ni bila impulzivna, temveč sad navdiha, ki je dozorel skozi leta. »Bal sem se, da bi jubilej lahko postal bolj turistična priložnost kot trenutek stika z vero. Namesto tega sem zaznal, kako se je ta izkušnja vsakogar globoko in osebno dotaknila,« je povedal za vatikanske medije ter dodal, da je sodelovanje z romarji in drugimi prostovoljci zanj, »gorivo«, ki hrani upanje. Srečanje z Bogom pa najbolj doživlja v drobnih trenutkih. V Argentino se bo vrnil v začetku avgusta, po koncu jubileja mladih. Prepričan je, da bo s seboj vedno nosil »zavedanje, da je na vsako težavo najbolje odgovoriti skupaj, soočati izzive skupaj«.

Allegra iz Tajvana: Duhovnost in občutek skupnosti

Tudi Allegra, 30-letna prostovoljka iz Tajvana, ki je v Rimu od maja, izpostavi, da ima izkušnja prostovoljstva moč preoblikovanja. Je članica gibanja Občestvo in osvoboditev, spreobrnila se je kot odrasla in svojo vero neguje kot krhek in dragocen dar: v preprostosti nasmehov, v besedah tistim, ki iščejo tolažbo. Znanje jezikov (kitajščine, angleščine in italijanščine) ji je omogočilo, da je bila v pomoč na stotine vernikom in da je jubilejno leto doživela kot »čas za ponovno odkritje duhovne razsežnosti ter občutka skupnosti«. Te vrednote bo, kot obljublja sama, odnesla s seboj na Tajvan. Po vrnitvi v domovino želi biti »glasnica duha, ki ga je živela na ulicah in v bazilikah Rima, kar je bistveno za gradnjo mostov: vera je odnos, srečanje. In tudi najbolj bežen pogled lahko postane povabilo k služenju,« je prepričana Allegra.