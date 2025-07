Jubilej mladih, v Rim prihaja vsaj pol milijona mladih romarjev upanja

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so predstavili dogodke jubileja mladih, ki bo potekal v Rimu od 28. julija do 3. avgusta. Mladi romarji upanja prihajajo iz 146 držav. V ponedeljek bi jih naj v italijansko prestolnico prispelo kar pol milijona. V središču bo seveda srečanje s svetim očetom Leonom XIV..

Eden najbolj pričakovanih trenutkov jubileja

Jubilej mladih je eden najbolj pričakovanih trenutkov svetega leta, saj bo tudi najbolj obiskan. Udeleženci prihajajo iz 146 različnih držav, kar 68 odstotkov jih je iz Evrope. Prisotne bodo tudi manjše delegacije z vojnih območij, in sicer iz Libanona, Iraka, Mjanmara, Ukrajine, Izraela, Sirije in Južnega Sudana, ki »bodo ob tej priložnosti lahko začutili objem mladih z vsega sveta«, kot je na tiskovni konferenci v sredo, 23. julija, dejal nadškof Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, ki je tudi odgovoren za organizacijo jubileja mladih.

Že v ponedeljek v Rimu pričakujejo pol milijona mladih, njihovo število pa se bo še povečalo čez teden, katerega vrh bo molitveno bdenje v soboto, 2. avgusta, in sklepna sveta maša s papežem Leonom XIV. v nedeljo, 3. avgusta. Načrtovanih je več kot 70 različnih dogodkov, v njihovo izvedbo pa je vključenih na desetine organizacij.

Za logistični del dogodka so odgovorni institucionalni organi, vključno s pripravo rimskega sejmišča za nastanitev 25.000 mladih. Svoja vrata bo odprlo 270 župnij, 400 šol in 40 obšolskih lokacij, različni športni centri in stavbe civilne zaščite, mlade pa bodo gostile tudi mnoge rimske družine. Na razpolago bo približno 4000 prostovoljcev. Za mlade je postavljenih dvajset posebnih točk z akreditacijo za kosila in večerje. 28. in 29. julija bo potekalo tudi srečanje za digitalne misijonarje in katoliške influencerje.

V torek se bodo začeli Dialogi z mestom – gre za približno 70 kulturnih, umetnostnih in duhovnih dogodkov, ki bodo potekali na rimskih trgih v torek, sredo in četrtek. V petek, 1. avgusta, bo na območju rimskega Circusa Maximusa potekal dan, namenjenem zakramentu spovedi – vsaki dve uri se bo izmenjavalo 200 duhovnikov.

V soboto bo osrednje prizorišče jubileja mladih v rimskem predelu Tor Vergata, kjer bodo ves dan na programu pričevanja in glasbeni nastopi. Zvečer ob 20.30 se bo začelo molitveno bdenje s papežem Leonom XIV., med katerim se bodo trije mladi, ki prihajajo iz Italije, Mehike in ZDA na svetega očeta obrnili z vprašanji. V nedeljo ob 9. uri bo prav tako v Tor Vergati potekala sklepna sveta maša, ki jo bo daroval papež Leon XIV..

Organizacija dobra, varnost zagotovljena

Alfredo Mantovano, državni podsekretar pri predsedstvu Sveta ministrov, pa je dejal, da so si pri organizaciji tako velikega dogodka kot je jubilej mladih prav tako prizadevali izpostaviti neprecenljivo dediščino tako za mlade udeležence kot tudi skupnosti, v katere se bodo vrnili. Jubilej bo za mlade neke vrste »preludij za pomembne odločitve v njihovem življenju, zlasti za tiste, ki bodo prišli z vojnih območij«, je dejal Mantovano. Spomnil je, da bo na razpolago več kot dva tisoč prostovoljcev civilne zaščite, večinoma mladih, ki bodo sprejemali in pomagali romarjem upanja, skupaj s tristo enotami civilne zaščite Lacija in dvesto enotami prestolnice Rim. Številke niso naključje, ampak kažejo na željo po optimizaciji virov, ki so na razpolago, da bi jubilej bil dobro in varno organiziran.

»Mesto je pripravljeno sprejeti svet,« pa je zatrdil rimski župan Roberto Gualtieri ter dejal, da gre za »največjo tehnološko postavitev, kar jih je bilo kdajkoli ustvarjenih za nek dogodek v Italiji«. V Tor Vergati je za varnost na 521.400 kvadratnimi metri veliki površini pripravljena 500 kvadratnih metrov velika kontrolna soba. Zaradi velike vročine bo nameščenih 2760 kemičnih stranišč in 2660 postaj za polnjenje vode, na voljo pa bo 5 milijonov steklenic pitne vode in 70 respiratorjev. Pomembna pozornost je namenjena tudi zdravstveni oskrbi, z 10 medicinskimi postajami, 43 reševalnimi vozili in štirimi »mirnimi območji«.

Pomembno je prisluhniti mladim

Ob robu tiskovne konference je nadškof Fisichella za vatikanske medije opredelil jubilej mladih kot edinstveno priložnost za medgeneracijski dialog, most med tistimi, ki so živeli in prenašali vero, ter novimi generacijami, ki so jo poklicani sprejeti in pričevati. »Pomembno je, da papež in odrasli prisluhnejo mladim,« je dejal, »pa tudi, da so mladi sposobni sprejeti sporočilo, ki jim je zaupano in ki ga sestavljajo temeljne vrednote, kot sta življenje in odnosi.« Fisichella je poudaril tudi simbolno vrednost srečanja med mladimi iz držav v vojni, kot sta Rusija in Ukrajina ali Izrael in Palestina: »Ta jubilej je priložnost, da z zaupanjem in upanjem gledamo na generacijo, ki je sposobna premagati konflikte. To je tisto, kar človeka spremlja vsak dan, od trenutka, ko zjutraj odpre oči. Brez takšne drže bi bilo zares težko živeti.«