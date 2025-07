Jubilej mladih. Matteo: od razočaranja v ljubezni do daru resničnega prijateljstva

V pripravi na jubilej mladih, ki bo potekal od 28. julija do 3. avgusta 2025, predstavljamo pričevanje 25-letnega Mattea Maia, koordinatorja dogodkov, ki jih organizira urad za pastoralo mladih rimske škofije. Sam pravi, da je tudi tokratno srečanje priložnost, da »bi ponovno odkrili vrednost človeškega stika in premagali osamljenost, ki je velika ovira našega časa«. Mladim sporoča: »Radi vas imamo in vas pričkujemo v Rimu. Zlasti vas, ki mislite, da ste sami. Tukaj je prostor za vse.«

Jacopo Mancini – Vatikan

Radio, ki daje glas mladim

Matteo se s kančkom ironije spominja, da se je prvič srečal z mladinsko pastoralo zaradi razočaranja v ljubezni. Želel je ponovno osvojiti dekle, s katero se je razšel, in se odločil, da ji bo posvetil pesem. Ko je iskal snemalni studio, je kontaktiral don Alfreda Tedesca, direktorja urada za pastoralo mladih rimske škofije, ki ga je napotil v cerkev svete Angele Merici. Na koncu sta s prijateljem – danes sodelavcem – Tommasom »naredila vse, razen posnela pesmi.« Vendar pa se je iz te nepričakovane situacije porodila intuicija: dati glas mladim prek radijskih programov, s katerimi bi jih vedno bolj vključili v cerkvene dejavnosti. Pobuda je takoj požela velik uspeh. Vključili so tudi pomembne predstavnike cerkvene skupnosti v Rimu in »ustvarili pravi medgeneracijski most, ki temelji na dialogu in interakciji.«

Udeleženci izleta v hribe, ki ga je organiziral urad za pastoralo mladih rimske škofije

Skupna krhkost in ponovno odkrita moč

Prav ta preplet iskrenih odnosov je po Matteovem mnenju srce jubileja mladih: »Mnogi izmed njih se ne želijo samo srečati ali biti skupaj, ampak tudi izrecno živeti svojo vero: če to storiš z milijonom ljudi z vsega sveta, je to resnično edinstvena izkušnja«. V vedno bolj atomiziranem svetu, »kjer posameznika pogosto opredeljujemo kot samostojno entiteto in ne kot del nečesa«, osamljenost postaja glavna ovira, ki jo je treba premostiti. Konkretna priložnost za to je po Matteovih besedah tudi tokratni jubilej: »da bi dali prostor upanju«, ki ni neka nejasna ideja ali nekaj, kar se nanaša na prihodnost, ampak nekaj resnično otipljivega; kar izhaja iz izmenjave objemov, iz prepletenih rok, ki se prepoznajo sorodne v ranah. »Tam se začne upanje: v resničnih odnosih, ki mladim omogočajo, da ponovno odkrijejo, da so ljubljeni; da razumejo, da svet ni samo primeren za bivanje, ampak je celo ljubezniv«.

Svetilnik za tiste, ki se počutijo osamljene

Gre za povabilo, da se ne bi bali pokazati svoje šibkosti; da bi v drugih poiskali protistrup za osamljenost, ki je pogosto tiha spremljevalka novih generacij. »Potreba po pristnih odnosih, čeprav nepopolnih, nas spodbuja, da bi se pogledali v očeh tistih, ki so tako kot mi trpeli, kar nam pomaga na poti ozdravljenja. Ne smemo demonizirati melanholije, saj ima tudi ta svoje mesto v našem življenju, če jo podelimo z nekom, ki nas ima rad«. Jubilej mladih tako postane pravi svetilnik: ni dogodek za gledalce, ampak priložnost, da ponovno odkrijemo same sebe in ponovno začnemo verovati.

»Radi vas imamo in vas pričakujemo v Rimu«

Ob koncu pogovora se je Matteo obrnil na mlade z naslednjimi besedami: »Radi vas imamo in vas pričakujemo v Rimu. Zlasti vas, ki mislite, da ste sami. Tukaj je prostor za vse.«