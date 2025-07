Izjava nadškofa Thibaulta Vernyja ob imenovanju za predsednika Papeške komisije za zaščito mladoletnih

Nadškof Thibault Verny je ob tem, ko ga je papež Leon XIV. imenoval za predsednika Papeške komisije za zaščito mladoletnih in je s tem nasledil kardinala Seana Patricka O'Malleyja, podal sledečo izjavo.

Izjava Papeške komisije za zaščito mladoletnih

Nadškof Thibault Verny

Z globoko ponižnostjo in iskreno hvaležnostjo se zahvaljujem svetemu očetu papežu Leonu XIV., da me je imenoval za predsednika Papeške komisije za zaščito mladoletnih. Počaščen sem zaradi zaupanja, ki mi ga je izkazal, obenem pa se popolnoma zavedam težke in svete naloge, ki je zaupana komisiji: pomagati Cerkvi, da postane vedno bolj budna, odgovorna in sočutna v svojem poslanstvu zaščite najbolj ranljivih med nami.

Želim izraziti svojo iskreno zahvalo mojemu predhodniku kardinalu Seánu O'Malleyju, čigar pogumno in preroško vodstvo je pustilo neizbrisen pečat ne samo v Cerkvi, ampak v celotni družbi. V času velikih težav je bil kardinal O'Malley moralni kompas za vernike in za ljudi dobre volje vsega sveta. Trdno je zagovarjal prvenstveno vlogo poslušanja glasov žrtev zlorab, dal jim je prostor, da so slišane, da se jim verjame in da se jih spremlja v njihovem iskanju resnice, pravice, ozdravitve in pomembne institucionalne reforme. Njegova zapuščina je pogumna zvestoba evangeliju in dostojanstvu vsakega človeka.

V nadaljevanju dela s Komisijo se skupaj s člani in osebjem Komisije zavezujem, da bom gradil na tej zapuščini. Naše prednostne naloge so osredotočene na podporo Cerkvam, posebno tistim, ki se še vedno mučijo z uvajanjem ustreznih zaščitnih ukrepov. Spodbujali bomo subsidiarnost in pravično delitev virov, da bodo vsi deli Cerkve, ne glede na njihovo geografsko lego ali na okoliščine, mogli zagotoviti najvišje standarde zaščitnih ukrepov.

Zavedamo se, da gre za pot spreobrnjenja, po kateri vsi še naprej hodimo. Kot nas je vedno spominjal papež Frančišek, bo evangelij samo pod tem pogojem v resnici slišan in verodostojen. Pri nadaljevanju tega poslanstva računam na strokovno pomoč, na modrost in predanost mojih kolegov v Komisiji.