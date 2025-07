Indija. Končano posredovanje Svetega sedeža v sirsko-malabarski Cerkvi

Dikasterij za vzhodne Cerkve je objavil sporočilo za javnost, v katerem sveti oče izraža »globoko hvaležnost« msgr. Cyrilu Vasilu DJ, bizantinskemu nadškofu-škofu v Košicah, ki je kot papeški delegat zaključil poslanstvo znotraj sirsko-malabarske Cerkve. Papež Frančišek mu je namreč pred dvema letoma zaupal nalogo, da bi pomagal pri ponovni vzpostavitvi miru v tej skupnosti vernikov, ki je bila razdeljena in sprta zaradi liturgičnih vprašanj.

Papeževo pismo

Msgr. Vasil je prvič obiskal nadškofijo Ernakulam-Angamaly v Indiji avgusta 2023 z namenom, da bi našel rešitev dolgoletnega spora glede edinega obhajanja svete maše v skladu sirsko-malabarskim izročilom (qurbana). Sinod sirsko-malabarske Cerkve je konec leta 2021 našel dogovor o skupnem obhajanju evharistije, ki ga je sprejelo 34 nadeparhij, medtem ko se nadeparhija Ernakulam-Angamaly z njim ni strinjala. To je privedlo do razdora in do prvega posega papeža Frančiška, ki je leta 2022 omenjeni nadeparhiji napisal pismo.

Dva obiska delegata v Indiji in papeževo video sporočilo

Škof Vasil se je decembra leta 2023 še drugič odpravil v to sirsko-malabarsko nadškofijo, kljub temu, da je bilo med prvim obiskom veliko napetosti in so nekateri verniki vanj celo metali predmete ter zažgali fotografijo tedanjega prefekta vzhodnih Cerkva kardinala Leonarda Sandrija. Malo pred drugim obiskom papeškega delegata je sveti oče posredoval z video sporočilom, v katerem je vse pozval, naj pri reševanju vprašanja ohranjajo občestvo.

Novi nadškof in srečanje z verniki v Vatikanu

Januarja 2024 je papež Frančišek potrdil izvolitev novega nadškofa nadeparhije Ernakulam-Angamaly Raphaela Thattila, ki je nasledil kardinala Alencherryja, 13. maja pa je v avdienco sprejel vernike sirsko-malabarske Cerkve ter jih ponovno povabil k ohranjanju edinosti.