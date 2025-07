Gallagher v Indiji: Teološki inštitut v Trivandrumu bo svetilnik modrosti za tiste, ki iščejo resnico

Med svojim potovanjem v Indijo se je tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami msgr. Paul Richard Gallagher udeležil polaganja temeljnega kamna za novi Teološki inštitut Malankara v semenišču sv. Marije Malankarske v Trivandrumu. Nadškof je izrazil upanje, da bo vzgojni center prepoznan ne le po svoji akademski strogosti, temveč tudi po svoji zavezanosti »služenju, miru in spravi«.

Lorena Leonardi - Vatikan

Kraj, kjer se »vera in intelekt gojita v harmoniji«, »svetišče za globoko razmišljanje, natančen študij in preobrazbeno duhovno rast«, kjer se bodo mladi umi oblikovali »ne le kot učenjaki in pastirji«, temveč kot »sočutni voditelji, graditelji mostov in služabniki človeštva«. To naj bi bil novi Teološki inštitut Malankara v semenišču sv. Marije Malankarske v Trivandrumu po spodbudnih besedah nadškofa Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, ki se je v torek, 15. julija 2025, udeležil slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna.