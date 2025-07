Gallagher v Indiji: Enost v različnosti mora biti ukoreninjena v ljubezni in resnici

Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami se od 13. do 19. julija 2025 mudi na obisku v Indiji. V torek, 15. julija, je v Trivandrumu v Kerali obhajal sveto mašo v sirsko-malalankarskem obredu. Tamkajšnji verniki so namreč že 72. obeležili dan, posvečen častitljivemu Božjemu služabniku Mar Ivaniosu, prvemu poglavarju sirsko-malankarske Cerkve, ki je imel ključno vlogo pri ponovni vzpostavitvi občestva z Rimom.

Lorena Leonardi – Vatikan

Med homilijo je msgr. Gallagher dejal, da je dediščina, ki jo je Mar Ivanios (1882-1953) zapustil današnjemu svetu, v katerem razdeljenosti in konflikti pogosto prevladujejo v novicah, aktualna bolj kot kdajkoli prej. Enost, »ki ni uniformiranost, ampak občestvo; harmonija, ki spoštuje različnost s spodbujanjem medsebojne ljubezni in razumevanja. Kot je na računu X zapisalo državno tajništvo, je šlo za »trenutek vere, edinosti in priznanja njegove duhovne zapuščine«.

V nadaljevanju homilije je Gallagher spregovoril o Mar Ivaniosu (rojenega kot Geevarghese Thomas Panickaruveetil), ki je bil tudi ustanovitelj samostana Bethany Ashram z moško redovno skupnostjo Hoja za Kristusom ter samostana Bethany Madhom z žensko redovno skupnostjo z enakim imenom. Kljub temu, da se je moral soočati s številnimi notranjimi in zunanjimi težavami, je pred 95 leti sprejel »pogumno odločitev« in sirsko-malankarsko skupnost privedel do polnega občestva z Rimom. Po besedah tajnika za odnose z državami je bil to zgodovinski trenutek: ne samo za indijsko zvezno državo Kerala, ampak tudi za vesoljno Cerkev. Ni šlo namreč zgolj za »administrativno dejanje«, ampak za »globoko duhovno in cerkveno opredelitev glede enosti vseh kristjanov, ki je ukoreninjena v osebi Jezusa Kristusa«.

Gledati onkraj naših razlik

Kot je dejal Gallagher, zgled Mar Ivaniosa tudi danes vabi, da bi »gledali onkraj naših razlik« in iskali »skupno osnovo vere v Kristusa« ter »povsod gradili mostove«. On »naj nas vodi: v naših družinah, župnijah, šolah in družbi, da bomo gojili spravo in mir, v zavedanju, da resnične enosti ni mogoče vsiliti, ampak mora izhajati iz srca evangelija,« je povabil tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Po njegovih besedah nauk, življenje in dela tega »apostola enosti« ponujajo »brezčasno modrost«, ki nas lahko vodi na duhovni poti in v vsakdanjem življenju. Prav tako pomembni sta bili njegova pozornost na celostno vzgojo in izobraževanje ter odprtost za izobraževanje žensk v času, ko to ni bilo običajno.

Msgr. Gallagher se je navezal na prebrana berila ter izpostavil pomen »kontinuitete vere, ki se prenaša iz roda v rod«, vlogo »svetih pričevalcev«, ki so temeljnega pomena za rast v veri ter duhovnost, ukoreninjeno v evharističnem bogoslužju in daritvi na križu. Nato je spomnil še na molitev, ki je bila resnični »temelj« življenja Mar Ivaniosa: brez nje dejanja izgubijo »smisel in smer«, saj človek dobi moč, modrost in mir za soočanje z življenjskimi izzivi v molitvi.

Ob koncu homilije pa je tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami dejal, da zgled častitljivega Božjega služabnika Mar Ivaniosa kaže, da je enost v različnosti mogoča, »kadar je ukoreninjena v ljubezni in resnici«. Zato je vsak posameznik poklican biti »ustvarjalec miru, graditelj mostov in pričevalec evangelija«, pri čemer ne sme pozabiti, da »resnična enost vključuje pravičnost in sočutje do tistih, ki trpijo«.