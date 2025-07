Bambino Gesù in Fundacija Ronald McDonald podpisala 20-letni sporazum

Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù in Fundacija za otroke Ronald McDonald sta potrdila nadaljnje sodelovanje z 20-letnim sporazumom za Hišo Ronald McDonald v Palidoru v bližini Rima.

Vatican News

Dokument sta podpisala Giuseppe Pisani, predsednik omenjene Fundacije v Italiji, in Tiziano Onesti, predsednik otroške bolnišnice Bambino Gesù. Njegova vsebina določa, da bo ta nevladna organizacija še naslednjih dvajset upravljala hišo Palidoro v bližini Fiumicina.

Brezplačna nastanitev in spremljanje družin

Fundacija namreč nudi brezplačno nastanitev, storitve in sprejem družinam z otroki, ki se zdravijo v bolnišnicah daleč od krajev, od koder prihajajo. Na ta način odgovarjajo na potrebe, ki so zelo velike: samo v Italiji mora vsako leto okoli 90.000 otrok in družin poiskati zdravljenje izven domačega okolja. Fundacija jih s pomočjo hiš in družinskih sob Ronald McDonald vsako leto sprejme približno 2.500. Pri tem uporablja model oskrbe, osredotočene na celotno družino. Malim bolnikom in njihovim družinskim članom zagotavlja prostor, kjer lahko ostanejo skupaj in se soočijo s težavami in nevšečnostmi zaradi bolezni ter jim omogoča brezplačen dostop do odlične oskrbe tudi v bolnišnicah, ki so daleč od njihovega doma.

Leta 2023 je bilo v bolnišnico Bambino Gesù sprejetih okoli 30.000 otrok, 32 % bolnikov je bilo izven meja dežele Lacij. Zdravili so tudi 501 bolnika iz 81 držav, ki nimajo stalnega bivališča v Italiji.

V Palidoru od leta 2008 več kot 23.000 družin

Struktura v Palidoru, ki je svoja vrata odprla leta 2008, je največja izmed štirih hiš Ronald McDonald v Italiji in lahko hkrati sprejme do 33 družin. Prvotno je bila to hiša za duhovnike, ki jo je ustanovil Pavel VI. Njena posebnost je ta, da se nahaja tik ob morju, tako da svojim gostom zagotavlja tudi veliko površino na prostem. Od leta 2008 je ta stavba gostila več kot 23.000 družin: v lanskem letu jih je bilo 1628.

Trdno in učinkovito sodelovanje

Kot je dejal Giuseppe Pisani, predsednik Fundacije za otroke Ronald McDonald, je novi dolgoročni sporazum zanje veliko znamenje zaupanja s strani bolnišnice Bambino Gesù, s katero sodelujejo že več kot 15 let. Po njegovih besedah gre za »trdno in učinkovito sodelovanje, ki je pomembno za celotno tamkajšnje območje in skupnost. Na področju Fiumicina je namreč veliko posameznikov in podjetij, ki v tej strukturi delujejo kot prostovoljci«. Ob tem je predsednik dejal, da bodo po zaslugi velikodušnih donatorjev kmalu začeli graditi nove kuhinje, da bodo družinam ponudili tudi možnost priprave obrokov.

Spremljanje družin je ključnega pomena

Predsednik bolnišnice Bambino Gesù, Tiziano Onesti, pa je poudaril, da je v zdravljenje otrok vključeno tudi spremljanje njihovih družin. To pa ne bi bilo mogoče brez »dragocenega prispevka združenj in fundacij«, ki jim stojijo ob strani, torej tudi Fundacije za otroke Ronald McDonald.

Od leta 1974 v ZDA, od leta 1999 v Italiji

Gre za neprofitno organizacijo, ustanovljeno leta 1974 v Združenih državah Amerike in leta 1999 v Italiji. Njen namen je nuditi programe in storitve, ki krepijo družino, pomagajo odpravljati ovire in podpirajo zdravljenje bolnih otrok daleč od njihovega doma. Fundacija gradi, kupuje ali upravlja hiše, ki se nahajajo v bližini bolnišnic, ter družinske sobe Ronald McDonald, ki se nahajajo na pediatričnih oddelkih. Danes v Italiji delujejo štiri hiše: v Rimu, v Bologni, Brescii in Firencah.

Največja pediatrična poliklinika v Evropi

Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù, je največja pediatrična poliklinika in raziskovalni center v Evropi. Razdeljena na šest centrov za hospitalizacijo, nazadnje so leta 2022 odprli sedež v kraju Passoscuro, ki je namenjen pediatrični paliativni oskrbi. Skupno imajo na razpolago 627 postelj, od tega 40 v intenzivni negi za novorojenčke. V bolnišnici v neposredni bližini bazilike svetega Pavla so tudi veliki raziskovalni laboratoriji, opremljeni z najnovejšo tehnologijo za genetske in celične preiskave, vključno s farmacevtsko delavnico, namenjeno izdelavi zdravil za napredno zdravljenje.

Statistični podatki

Leta 2023 je bolnišnica zabeležila približno 95.000 obiskov na urgenci, 29.800 hospitalizacij, 32.000 operativnih in interventnih posegov, 2.710.000 ambulantnih storitev. Leta 2023 so spremljali 18.000 otrok z redkimi boleznimi.