Trg sv. Petra v pričakovanju binkoštnega molitvenega bdenja s papežem

V soboto, 7. junija 2025, bo od 20. do 21. ure na Trgu sv. Petra potekalo binkoštno bdenje, ki ga bo vodil papež Leon XIV. Udeležilo se ga bo tudi več deset tisoč romarjev iz okoli 110 držav, ki so v teh dneh prišli v Rim ob jubileju gibanj, združenj in novih skupnosti. Od 16. ure dalje bo pred vatikansko baziliko potekal glasbeni program s pričevanji.

Vatican News Najprej se bo zvrstilo 12 glasbenih skupin, med katerimi bodo tudi predstavniki Skupnosti sv. Egidija, Katoliške akcije, Neokatehumenske poti, Prenove v Duhu, Gen Verde in Gen Rosso. Ob 18. uri se bo začelo t.i. »predbdenje«: v ospredju bodo pričevanja, ki se bodo izmenjevala z glasbo in s tremi kratkimi videoposnetki o zgodovini gibanj. Prvi sklop bo na temo »Ali je v Cerkvi upanje?«, v središču drugega bo razmišljanje o Kristusu, naslov tretjega bo »Znamenja upanja«, zadnjega pa »Od veselja vere do misijonstva«.

Zbrani na Trgu svetega Petra bodo prisluhnili pričevanjem vernikov z vsega sveta. Med njimi bodo člani Gibanja fokolarov, skupnosti Novi horizonti, Katoliške akcije, Zaveze mladi ostareli, Skupnosti svetega Egidija, sodelavcev salezijancev ter Neokatehumenske poti. Papež Leon XIV. se bo zbranim na Trgu sv. Petra pridružil malo pred 20. uro.