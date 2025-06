Teologinja Marija Prikeržnik – misijonarka upanja

Teologinja Marija Prikeržnik dejavno že več kot 30 let sooblikuje katehetsko in pastoralno delo v župnijah Ravne na Koroškem in Kotlje pa tudi na ravni dekanije, mežiške doline, mariborske škofije, Cerkve v Sloveniji. Velja za eno prvih profesionalnih laičnih katehistinj v Cerkvi v Sloveniji. V jubilejnem letu je bila izbrana za misijonarko upanja, najprej v svojem okolju in nato tudi širše. Njena življenjska zgodba je pripoved upanja.

Jože Potrpin - Slovenija

Ste pastoralna asistentka, verouk poučujete že več kot 30 let, ste avtorica več učbenikov, imate zelo širok obseg dela v župniji in dekaniji – prejeli ste nadškofovo priznanje, Slomškovo priznanje leta 2022: Kaj vam slednje pomeni?

Zagotovo je moje delo zelo pestro. Leta 1992 sem diplomirala na Teološki fakulteti in potem sem prevzela pastoralno delo na Koroškem, v dveh, treh župnijah tukaj v mežiški dolini, in tako se je začelo razvijati moje sodelovanje na župnijah. Potem pa sem vedno več nalog prevzemala tui na ravni škofije, v raznih škofijskih svetih, tui na ravni slovenske Cerkve. Šest let sem bila v Slovenskem katehetskem svetu, dolga leta v ekipi za pripravo katehetskih simpozijev in tako dalje. Tako, da sem veliko svojega časa posvečala tudi delu izven domače župnije oziroma dekanije. Vesela sem, da so me nekako videli in prepoznali, da je moj doprinos na pastoralnem področju pomemben v slovenskem merilu, ne samo v domači župniji in domači dekaniji. Mislim, da je to razlog, da sem dobila za trideset let delovanja od gospoda nadškofa škofijsko priznanje ali zahvalo za delo. In, da me je Društvo katoliških pedagogov v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom prepoznalo ob moji tridesetletnici kot tisto, ki bi bila vredna tega Slomškovega priznanja. Vsako leto ga namreč podelijo enemu s katehetskega področja. Vesela sem, da so moje delo videli kot pomemben in vreden doprinos Cerkvi na slovenskem. Tako čutim to priznanje in zahvalo. Vesela sem tega. V Cerkvi je večkrat tako, da pohval ali priznanj niti ni. Seveda ne živimo, da bi iskali tuzemsko slavo, vsekakor ne, lepo pa je, če te kdo prepozna, da je tvoje delo nekaj vredno.

Izbrani ste v svetem letu pod naslovom Romarji upanja za misijonarko upanja v mariborski nadškofiji: Kako ste to sprejeli?

Nisem imela kaj dosti časa razmišljat. Bila sem na sestanku na nadškofiji v Mariboru in takrat je padla beseda o misijonarjih upanja. Rekli so: »Marija, tudi ti boš«. Prva misel, ki me je obšla: » Ali sem človek upanja?« Seveda, pride kdaj tudi, ko ni pravega zagona, pravega veselja, po domače, koroško rečemo, da smo »scagani«, kar pomeni obupani. Pridejo kdaj tudi občutki obupa ali nemoči, toda generalno lahko za se rečem, da sem človek upanja, sem tista, ki prinašam v svoje okolje veselje, nek pozitiven pogled na življenje, predvsem pa z vero v Boga mislim in upam, da širim veselje do življenja, upanje tudi onkraj tega sveta, ki se kaže s potjo v večnost. Tako sem pristala in sprejela to poslanstvo.

Vaše geslo misijonarke: Ko pojdeš skoz ogenj, …nikar se ne boj! (Prim. Iz 43, 2). Kako bi ga razložili?

Iz preroka Izaija v triinštiridesetem poglavju. Moram reči, da mi je ta citat zelo, zelo blizu. Govori o tem, da naj se človek ne boji. Ker mi dobesedno pravi: »Jaz sem s teboj, ne boj se!« Zakaj je On z menoj? »Ker si drag in spoštovan v mojih očeh, ker te ljubim«. (prim Iz 43,4) Te besede, ki jih Bog preko teh citatov v preroku Izaiju pravi tudi meni, so res balzam za dušo, tudi v časih, ko je težko. Citat govori, če pojdeš čez ogenj, ne zgoriš, se ne opečeš, če pojdeš čez vode, reke, te ne poplavijo. (prim Iz 43, 2). Ta ogenj sem razumela kot mnoge preizkušnje, ki so me doletele v življenju. Prišle so male, vsakdanje preizkušnje pri delu na pastoralnem področju in tudi malo večje življenjske preizkušnje. V teh preizkušnjah mi pravi Bog:« Ne boj se, ne boš zgorel, torej ostaneš, lahko greš dalje, jaz sem s teboj!« (Prim. Iz43,5) Take besede te dvignejo. Že ves čas mi je ta citat nekako zelo blizu. Ogenj je seveda lahko v več pomenih. Ogenj, ki greje, tudi prečiščuje, torej, sežge tisto, kar morda ni dobro. Zato mi je ta prispodoba ognja zelo blizu, ampak, če pojdeš čez tak ogenj, in se bojiš, da te bo ožgalo in boš pogorel, ti Bog prav: »Ne, jaz sem s teboj«.



Pričevali boste o svojem poslanstvu…



Moje stalno delo je poslanstvo katehistinje, pastoralne asistentke. V bistvu sem se za to odločila že dolgo dolgo nazaj, saj že teče triintrideseto leto mojega dela v Cerkvi. Nikdar v teh letih nisem obžalovala odločitve, ne bi mogla reči, to pa ni bilo zame, ali to ni bila prava pot, ali lahko bi delala tudi kaj drugega. Ne, zelo globoko čutim, da nič drugega ne bi mogla delati. Da je to tisto, za kar sem poklicana. Čeprav se za laike v Cerkvi ne govori, da je to duhovni poklic, jaz za sebe lahko rečem, to je neke vrste duhovni poklic. Na to poslanstvo me je Bog poklical, jaz si tega nisem ravno sama izmislila. Po končani srednji šoli tukaj na Ravnah, obiskovala sem usmerjeno izobraževanje, srednjo šolo za pedagoški poklic. Toda moja odločitev, da ne bi bila učiteljica, je prišla prav z verskega vidika. Vedela sem, da kot učiteljica ne bom mogla dati otrokom tistega, kar lahko dam morda kot teologinja in, da pri poklicu učiteljice ne bom mogla izražati ali oznanjati vere. Zato sem se odločila za študij teologije. To je Božje delo, to ni moja odločitev. Nikogar nisem poznala od laikov, ki bi študiral teologijo. Kako lahko človeku pride na misel, da reče, bom pa teologijo študirala. Posebne podpore znotraj cerkvenih krogov ni bilo, vsi so nekako govorili bolj v tej smeri, če bi bile razmere boljše, bi ti svetovali teologijo, toda razmere niso primerne, s teologijo si ne boš mogla kaj pomagati in tako naprej. Danes jasno vidim: Bog me je poklical na to pot, to je moje poslanstvo. Ko je odločitev padal, sem se vpisala na Teološko fakulteto v Ljubljani, začela sem študirati in takrat sem res čutila tak notranji mir. Očitno je to bil znak, da je pot prava, končala sem študij teologije, naravna pot je bila, da sem želela v Cerkvi delati. Moram pa izpostaviti vsaj dva, tri duhovnike, ki so tukaj odigrali pomembno vlogo. Moja oba prejšnja šefa, če tako rečem, župnik gospod Franc Linasi in župnik Alojz Bek. Oba sta si zelo prizadevala, da kot teologinja ostanem v Cerkvi, da mi dajo neko mesto. In tako se je začelo sodelovanje v župnijah. Naj izpostavim tudi duhovnika Miha Hermana, ki je bil takrat naš kaplan v moji domači prevaljski župniji, Nekako je bdel nad mano, me podpiral, tudi s pozitivno energijo, ki jo je vnašal med nas mlade, kazal veselje do Cerkve in, da je to prava pot.



Vaše največje izkušnje na področju kateheze?



Kar zahtevno vprašanje. Izkušenj se je seveda v teh letih nabralo veliko. Kar bi rada izpostavila, je, da vidim, da so otroci odprti za nadnaravno, za sveto. V teoriji je znano, da je človek religiozno bitje v svoji naravi. Dnevno pravzaprav preko pri srečevanju z otroki vidim to odprtost za transcendento, za vero, za Boga. Predvsem pri mlajših, kako otroška srca žarijo, sploh prvoobhajancem pred prvim obhajilom. Zadnja izkušnja, ko so v soboto zvečer pri šmarnicah rekli, koliko ur je še do hostije, ki jo bodo v nedeljo dobili. Smo morali izračunati, da je še šestnajst ur. Torej odprtost, navdušenost. Trdim, človek je po naravi religiozno bitje, obredno bitje. Tudi študije to kažejo, mi pa potem rečemo, ljudje ne hodijo več v erkev, otrokom ni več do verouka. Mislimo, da naše katehiziranje ni več vredno. Seveda se pojavi vprašanje: »Kaj se potem otroku, ki je tako odprt, mu žarijo oči, zgodi, da ni več zainteresiran? Vpliv okolja, puberteta, oportuniranje avtoriteti in tako naprej. Da, ta človek, ta otrok, ki je po naravi religiozno bitje, potem nekako tudi zavrača vero v Boga in Cerkev. Vidim, moja izkušnja tudi pri tistih, ki s časoma definitivno zavračajo katehezo, Cerkev, je, da je vseeno nekje na dnu duše neka odprtost za nadnaravno, za religiozno. To mi daje upanje, da je smiselno z otroki delat in jim odpirat duhovni svet. Če rečemo, te mladostnike, sedmi ali osmi razred, nič več ne zanima, nočejo več hoditi, ali niso pripravljeni več sodelovati, vse to seveda drži. Hkrati pa velikokrat pridejo direktno s takimi vprašanji, da samo obsediš in gledaš. Vidiš, da jih vprašanja o vere in življenju v povezavi z Bogom zanimajo. Eno zadnjih vprašanj, ki se jih v tem trenutku spomnim je: »Ali Bog tudi kriminalcev ne zapusti?« Mislim, da je bil šesti razred, pogovarjali smo se o tem, da Bog človeka ne zapusti nikoli in nikdar. Razvila se je zelo zelo lepa debata, o tem kako človek seveda zaide, zapusti Boga, vendar tudi takega človeka Bog čaka. Pod črto, moja največja izkušnja je, da so otroci in mladi odprti za transcendentno. Ni res, da tega ni, seveda se pa zaradi okolja, zaradi družine, vzgoje v družini oziroma splošne nenaklonjenosti krščanskim vrednotam to zanimanje razgubi, globoko v njihovih srcih pa je hrepenenje po Njem.



Kaj pa nasploh služba pastoralne asistentke – zajema široko področje dela: kaj vse opravljate?

Res je široko, največji del zagotovo predstavlja osnovnošolski verouk, od prvega do devetega razreda. Pripravljam tudi na zakramente, prvo obhajilo in birmo. Včasih, ko smo imeli še kaplane, so se z mladinsko pastoralo oni ukvarjali, zdaj pade tudi to na me. Vesela sem, če je nekaj mladih, animatorjev, ki se odzivajo, ampak to potegne za sabo, da je treba delat z njimi. Z animatorji pripravljamo oratorije. Ves čas sem bila vpeta tudi v katehezo odraslih. Preko dvajset let sem vodila dekanijski katehumenat. Včasih je bilo lepo število teh odraslih, ki so se odločili za prejem zakramentov. Je že res, da je večina bila že krščenih, ampak pripravljala sem jih na ostale zakramente, kakšnega pa tudi na prejem zakramenta svetega krsta. Redno vodim biblično skupino. Naša biblična skupina je stara že trideset let. Od samega začetka jo vodim, pa tudi nekateri člani so že od samega začetka zraven. Eni so odšli, drugi prišli, ampak skupina ves čas obstaja. Bog mi je dal tudi nekaj talenta, kar se tiče petja in glasbe. Tako na veliko delam tudi na tem področju, z otroškimi zbori, vskočim na pomoč tudi pri mešanem pevskem zboru, kadar koli je potrebno. Na naši majhni župniji Strojna, ki je v naši soupravi, že vrsto let učim ženski pevski zbor. Sodelujem pri župnijskem listu, ki ga mesečno izdajamo, sem v uredniškem odboru. V pripravi praznikov sem vedno zraven. Pred božičem imamo tako imenovane adventne večere, že osemindvajseto leto zapovrstjo. Štiri adventne večere pripravimo vsako leto tako, da iz slovenskega prostora povabimo različne goste, predavatelje, pričevalce. Tudi to je moje delo. Nabere se ga kar veliko.



Kateri so bili lepi in težki trenutki, dogodki ki si jih najbolj spomnite?



Zagotovo je obojih kar precej, lepih in tudi težkih. Lepi so tisti, ko vidim, da so otroci veseli, ko radi pridejo, ko pritečejo, pa me objamejo. Tudi, ko kakšni starši rečejo, to ste pa lepo naredili. Ali ko je za nami birma ali prvo obhajilo, pa smo vsi veseli, da se je uspešno izšlo, da je bilo doživeto, da je vse dobro potekalo. Ko ljudje rečejo, da je bilo lepo, da so bili zadovoljni in tako naprej. Takih lepih, svetlih trenutkov je seveda, zelo veliko. Da ne bo zgledalo, da čakam samo na to, da bodo ljudje rekli, bilo je dobro. Velikokrat tudi ne rečejo. Je pa tudi notranje zadovoljstvo, ki ga sama čutim. Ko je neko delo opravljeno, ko nekaj uspe, ko so na oratoriju otroci razigrani in zadovoljni, ko so animatorji srečni. Skratka, to je potem tudi moje notranje zadovoljstvo. Torej, veliko takih lepih svetlih trenutkov je, ne morem pa skrivati, da v tem pastoralnem delu pridejo tudi težki trenutki. Dostikrat sem nerazumljena. Dostikrat starši ne razumejo, kaj v bistvu prinašaš otrokom, jim želiš. Kadar kdo hoče po tisti, bomo rekli, liniji najmanjšega odpora priti do nečesa, prejeti zakramente, pa ne hodi k verouku, ne k maši, tam naletimo na težave. Ne bi rekla na konflikte, ker sem se vedno pripravljena pogovarjat, če je na drugi strani volja do pogovora. Težko je, če s strani staršev ni volje do pogovora ampak samo nekaj zahtevajo, takrat je zelo težko. Včasih se potem tudi razidemo. Je bilo tudi tako, da so starši zaloputnili vrata in odšli, ne da bi želeli prisluhniti, ali se pogovorili, ker sigurno bi se našla rešitev. To so takšne težke stvari. Tudi sem kdaj opazila pri kakšnem mladostniku, osmi, deveti razred, da so že kakšni resni problemi, skušala previdno nasloviti problematiko, se pogovoriti s starši pa ni bilo, posluha. To zelo boli. Imeli smo tudi primer, da si je dekle tri leta po birmi zadala preveliki odmerek mamil in umrla. Vedela sem, da nekaj ne štima. Slutila sem, da so hudi problemi. Skušala sem to nagovoriti, ampak na drugi strani ni bilo volje in temu dekletu nismo mogli pomagati. To je boleči, ko bi rad pomagal, pa ne moreš. Če kdaj v sodelovanju z duhovniki, župniki ni razumevanja, takrat tudi ni prijetno.



Doletela vas je preizkušnja bolezni, kako ste jo premagali?



Da, leta 2019 sem zbolela za rakom. Bil je 2. januar, pravzaprav se je zgodilo čez noč, ne da bi prej občutila kakršnokoli težavo, bolečino, da bi bili že kakšni bolezenski znaki, zgodilo se je čez noč. Poslana sem bila na urgenco v Slovenj Gradec in bila operirana. Nato so prišli izvidi, rak jajčnikov. V Ljubljani sem imela še drugo operacijo, ki je bila bistveno obsežnejša. Bilo je kar težko, hudo, tudi tisti prvi šok. Tudi vprašanje zakaj jaz? Po mojem je to vprašanje kar pri vsakem. Kaj sem naredila, zakaj jaz? Čeprav zdaj vidim, da je tako vprašanje čisto brezpredmetno. Ampak normalno, človek sem, in tako sem se tudi sama spraševala. Potem sem prejemala kemoterapijo, potek zdravljenja je bil zahteven, težak. Ne bom rekla, da se nisem bala, sem se, predvsem kemoterapije, ampak moram reči, hvala Bogu, se je nekako dobro izšlo, zdravljenje je dobro potekalo. Zagotovo pa lahko rečem, da ker sem tudi po naravi, po mojem, kar močna osebnost, človek pozitive, vedrine, veselja do življenja in seveda predvsem močne zasidranosti v Bogu, da so mi vse te stvari tudi pomembno pripomogle, da sem tako dobro prenašala svojo bolezen. Tudi, hvala Bogu, uspešno okrevala in zdaj je že šesto leto po moji bolezni. Moram reči, da sem dobro. Naj izpostavim, da sta moja starša sicer oba starejša, pri osemdesetih zbolela za rakom. Ko je mama zbolela, saj sem molila tudi za njeno zdravje, pa naj se zgodi božja volja. Zdi se mi, da včasih preveč zahtevamo od Boga. Kadar se zgodi božja volja, kaj misli Bog, je za nas najboljše. Tako sem molila, hkrati pa se zelo dobro spomnim, da sem enkrat ob mamini bolezni v bistvu molila za sebe: »Bog, če bi jaz kdaj tako zbolela, daj, da bi lahko sprejela.« Niti sanjalo se mi ni, da bom že tako rekoč štiri leta po mamini smrti tudi sama zbolela za rakom. Rekla bi, to je bila molitev na zalogo, ki mi je zagotovo dala oporo in pomoč tudi kasneje. Ko sem zbolela, sem bila tudi v fazi, ko nisem mogla moliti. Ko sem želela odpreti Sveto pismo, da bi mi Božja beseda kaj povedala, dala neko moč, tudi tega nisem zmogla. Potem pa imaš dobre ljudi, prijatelje, predvsem iz naše biblične skupine, ko veš, da ti stojijo ob strani. Ko mi je kdaj kdo poslal kakšen svetopisemski citat, da me je dvignil, pomagal. Tako sem nekako kar dobro šla skozi to bolezen.



Kot pravite, ob zavedanju in doživljanju Božjega pogleda …

Da, Božji pogled! Kako lepo bi bilo, če bi znali v življenju najprej mi sami, torej jaz sama, če bi znala gledati tako, kot gleda Bog. Vem, da je to iluzorno, pa vendar mislim, trudim se, želim kdaj res uspeti v tem, da bi gledala na otroke, na ljudi, odrasle, družine, pač na ljudi, s katerimi delam in živim, da bi gledala z Božjimi očmi. To pomeni, da tudi kakšnega problematičnega otroka, če lahko tako rečem, otroka, ki dela nemir, je disciplinsko zahteven ali drugače zahteven otrok, da bi znala tudi v takem otroku videti tisto božjo iskrico. Da, to si želim, trudim se, da bi najprej sama imela takšen božji pogled na ljudi. Drugo pa, kako je meni pomembno, da se zavedam, da Bog name gleda v smislu omenjenega citata iz preroka Izaija: ker si drag in čislan (spoštovan) v mojih očeh, te ljubim. Torej, Bog name gleda kot na dragocenega človeka, dragoceno osebo ne glede na to, da mi marsikaj ne uspe. Ne glede na to, kaj ljudje rečejo tudi slabega o meni. Najbrž vsi veste, da so pri pastoralnem delu v Cerkvi tudi časi, ko ti ljudje mečejo polena pod noge, rečejo tudi kaj slabega o tebi. In kako je takrat pomembno, da se zaveš, da to ni odločilno, da te to ne potlači, ne izgubiš volje. Zato ker veš, da Bog drugače gleda nate. Sama sem tudi šla skozi eno tako preizkušnjo ob menjavi župnika. Novi župnik ni želel mojega sodelovanja, dejansko sem bila odpuščena na precej grd način. Sama izguba službe ni bila najhujša stvar, ampak da sem doživela diskreditacijo na strokovni in moralni ravni. Ogromno stvari, ki niso bile resnične, so se pletle okrog mene in moje zgodbe. In kaj me je takrat v bistvu obdržalo pokonci? To, da sem se zavedala, da Bog gleda name drugače, da sem za Boga pomembna in dragocena. Tudi da sem se vrnila nazaj v župnijo, nazaj v pastoralno delo, je v bistvu Bog vzrok, sama od sebe se ne bi vrnila na to področje dela, če sem čutila, da nisem zaželena, da ne želijo mojega sodelovanja. Bog pa je tisti, ki pelje svojo pot in nagovarja človeka. Kot pravi na nekem drugem mestu: z vrvicami dobrote sem te vlekel. Čutila sem Božji pogled na meni, ki mi je dal moč, da sem šla naprej.

Moj odgovor na vprašanje: » Kdo je moje upanje, je jasen, Bog je moje upanje. Bog ne razočara, ljudje večkrat razočarajo, tudi sama sebe večkrat razočaram, ker ne naredim kakšne stvari tako, kot sem si jo sicer želela ali vem, da bi bila prav. Ljudje, tisti mogoče najbližji, tisti, ki jih imaš najrajši, te ne razumejo, te razočarajo. Ko sem bila v bolnišnici, je hitro ena gospa rekla, ko smo okrevale po operacijah in kemoterapijah: »No, kaj boš pa zdaj rekla, ti, ki si tako verna, pa si ravno tako zbolela?« Rekla sem ji, ne vem, zakaj sem zbolela, vem pa eno, vem, da mi Bog stoji ob strani in da z Božjo pomočjo vse to premagujem. Torej Bog je moje upanje, on me ni zapustil, tudi v bolezni ne. Bog me tudi razočaral ni. Čeprav bi se lahko pritoževala, pa kaj si mi Bog to poslal, kaj je bilo to treba, v bistvu čutim, Bog me ni razočaral. Kakšen odgovor je Bog dal meni po vseh preizkušnjah? To, da me še hoče imeti na tem svetu, da sem še tukaj, in to je upanje.



Kako vam ostaja v spominu papež Frančišek?

Nisem ga imela priložnosti osebno srečati. Sicer sem ga spoznala tako, kakor so ga prikazali mediji. Zdel se mi je res kot steber, človek močne vere, predvsem pa sočuten do najmanjšega človeka, do ubogega. Skratka, zelo močno sem čutila sočutje, ki ga je izražal. Zdi se mi, da v Cerkvi to rabimo, včasih smo kar premalo sočutni drug do drugega.

V tem mi je bil svetilnik. Rada bi pa pri papežu Frančišku izpostavila, kar kot laikinja in ženska v Cerkvi veselo pozdravljam. Uvedel je službo kateheta, mislim, da je leta 2021 izdal apostolsko pismo, s katerim uradno postavlja službo kateheta. Takrat so rekli, da iz davnine, iz starih korenin oživlja to službo. Katehistinja sem že triintrideset let, ampak to priznanje, da je uradno s strani Cerkve, papeža to služba, in da te Cerkev postavi uradno z obredom v službo, to je za nas laikinje, laike pomembno. Vem, da se sicer v Cerkvi v Sloveniji to še ni izpolnilo, ampak vem, da se razmišlja in dela v tej smeri, kar je papež Frančišek postavil. Sama razumem postavitev v službo kateheta kot neko trajno poslanstvo, torej, nisi več odvisen, ali en župnik želi sodelovati s tabo, drugi ne, zdaj delaš tu, potem pa ne več, skratka, gre za trajnostno predanost delu v Cerkvi. Upam, da bo do tega res tudi v naši krajevni Cerkvi prišlo. Da, ženskam in laikom v Cerkvi, se mi zdi, je papež Frančišek spet na široko odprl vrata. Bi rekla, pravzaprav nič novega, zato ker konec koncev drugi vatikanski koncil je v koncilskem odloku o laikih že pravzaprav vse zapisal, samo pač v življenje gre počasi. V naši Cerkvi spravit neke stvari v življenje, to gre počasi. Frančišek je spet bolj odprl pot laikom.



Vaši prvi vtisi o novem papežu Leonu XIV.?

Z veseljem sem spremljala in čakala razglasitev. Slučajno sem bila takrat doma. Pred televizijskim zaslonom sem opazovala njegov prvi nastop. Čudovito. Naredil je lep vtis. Preprost, skromen, tudi glas se mu je malo zatresel, skoraj kot ena solza v očeh. Rekla sem, glej, spet človek sočutja, ki ga Cerkev potrebuje. Pa mislim, da bo dober papež.