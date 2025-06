Romanje k svetim vratom

Vatikan

Ta vikend v Rimu poteka jubilej predstavnikov oblasti

V Rimu 21. in 22. junija 2025 poteka jubilej predstavnikov oblasti, katerega se udeležujejo številni poslanci, senatorji, župani in svetniki iz Italije ter iz mnogih drugih držav. Vsi udeleženci so povabljeni k sveti maši, ki jo bo papež Leon XIV. daroval v nedeljo, 22. junija, ob 17. uri pred lateransko baziliko.

Vatican News V parlamentu konferenca o upanju v skupno prihodnost V pripravi na omenjeni jubilejni dogodek je italijanski parlament gostil drugo parlamentarno konferenco o medverskem dialogu, ki je potekala pod naslovom »Okrepiti zaupanje in sprejeti upanje za našo skupno prihodnost«. Na njej so bile prisotne delegacije iz 60 držav, zbrane pa je nagovoril tudi msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo. Program jubileja Udeleženci jubileja so se v soboto, 21. junija, ob 10. uri srečali s papežem Leonom XIV., nato pa so poromali skozi sveta vrata vatikanske bazilike. Ob 17. uri bo v dvorani Julija Cezarja v rimski mestni hiši potekalo srečanje z naslovom »Ekološki dolg«. Na njem bodo spregovorili rimski župan Roberto Gualtieri, predsednik dežele Lacij Francesco Rocca, dosmrtni senator Mario Monti in državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Dan se bo sklenil s koncertom »Harmonije upanja«, ki se bo ob 20.30 začel na Trgu Pija XII. v neposredni bližini Trga sv. Petra. Na njem bodo sodelovali priznani mednarodni glasbeniki: ruski pianist Aleksandr D. Malofeev bo nastopil z ukrajinskim violončelistom Alekseyem Shadrinom, na klavirju pa se bodo predstavili tudi Brad Mehldau iz ZDA, Gabriella Montero iz Venezuele, Francesco Piemontesi iz Švice, Beatrice Rana iz Italije in Noboyuki Tsuji iz Japonske. Vsi udeleženci jubileja so v nedeljo, 22. junija, povabljeni na opoldansko molitev s papežem Leonom XIV. na Trgu sv. Petra, ob 17. uri pa k sveti maši, ki jo bo ob slovesnem prazniku svetega Rešnjega telesa in krvi papež daroval pred lateransko baziliko.