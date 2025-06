Sveti oče srečal člane Papeške komisije za zaščito mladoletnih

Papež Leon XIV. je v četrtek, 5. junija, sprejel v avdienco člane Papeške komisije za zaščito mladoletnih. Srečanje za zaprtimi vrati je trajalo eno uro in »je zaznamovalo pomemben trenutek razmisleka, dialoga in obnove neomajnega prizadevanja Cerkve za zaščito otrok in ranljivih oseb«, kot piše v izjavi, ki jo je Komisija izdala po avdienci.

»S ponižnostjo in upanjem nadaljujemo poslanstvo, ki nam ga je papež Frančišek prvič zaupal v apostolski konstituciji Praedicate Evangelium: svetovati vrhovnemu papežu pri razvoju in spodbujanju splošnih standardov za zaščito ter spremljanje Cerkve pri oblikovanju kulture odgovornosti, pravičnosti in sočutja,« zatrjujejo člani Komisije.

Komisija je v zadnjih dveh letih »v tesnem sodelovanju s cerkvenimi voditelji, strokovnjaki za zaščito mladoletnih oseb, žrtvami zlorab in pastoralnimi delavci po vsem svetu« izvedla obsežen proces za pripravo splošnih smernic za zaščito mladoletnih (Universal Guidelines Framework).

»Te smernice niso le opisne, ampak so globoko teološke, saj so zakoreninjene v Svetem pismu, katoliškem družbenem nauku in učiteljstvu papežev Benedikta XVI., Frančiška in Leona XIV. Njihov namen je spodbuditi resnično spreobrnjenje srca vsakega voditelja in pastoralnega delavca Cerkve ter zagotoviti, da zaščita pred zlorabami ne bo le zahteva, temveč odsev evangeljskega klica k varovanju najmanjših med nami,« beremo v izjavi.

Komisija je papeža Leona XIV. seznanila s pobudo Memorare in Letnim poročilom 2024. Prav tako je »ponovno potrdila svoje zavzemanje za edinost in kolegialnost svojih članov«. »V pismu, ki so ga po plenarnem zasedanju marca 2025 podpisali vsi člani, je bila poudarjena potreba po kontinuiteti našega mandata, vodenja in delovnih metod, pri tem pa sta bili potrjeni neodvisnost Komisije in njena vloga zaupanja vrednega svetovalca svetega očeta,« še piše v izjavi.

Izbrano 12/03/2024 Papeška komisija za zaščito mladoletnih pripravlja splošne smernice Papeška komisija za zaščito mladoletnih je v petek, 8. marca 2024, zaključila spomladansko plenarno zasedanje, na katerem je odobrila letno pilotno poročilo o politikah in ...