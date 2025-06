Vatikan

Sobota in nedelja namenjeni udeležencem jubileja športa

Približuje se jubilej športa, ki bo 14. in 15. junija v Rim privabil več tisoč športnikov, trenerjev in vodij različnih športnih društev in združenj, ki delujejo tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni. V središču bo sveta maša, ki jo bo papež Leon XIV. daroval v nedeljo ob 10. uri v baziliki svetega Petra.

V soboto zvečer ob 18. uri bo na trgu Piazza del Popolo potekala molitev, po kateri se bodo udeleženci jubileja kot romarji odpravili po rimskih ulicah proti baziliki svetega Petra ter skupaj prestopili sveta vrata. Dogodki jubileja športa pa se bodo začeli že v soboto dopoldne. Na trgu Piazza del Popolo bo namreč ves dan postavljena »Športna vas«, kjer bodo obiskovalci lahko pridobili informacije o različnih športnih panogah ter se v nekaterih športih tudi preizkusili. Med mnogimi stojnicami bo svoje dejavnosti in poslanstvo predstavilo tudi amatersko športno združenje »Šport v Vatikanu«. Popoldne bo potekala okrogla miza z naslovom »Šport ustvarja upanje«.