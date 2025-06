S papežem Leonom XIV. se nadaljuje karitativno delo v Ukrajini

Na eno od ukrajinskih območij, ki jih je v zadnjem času najbolj prizadela ruska ofenziva, je prispel tovornjak s pomočjo. Kardinal Krajewski: pomoč Svetega sedeža ljudem v stiski ne počiva.

Benedetta Capelli

»Apostolska elemozinerija je tudi v času sede vacante nadaljevala svoje poslanstvo: prinesti papeževo karitativnost tja, kjer je potrebna,« je dejal kardinal Konrad Krajewski ob prihodu velikega tovornjaka s pomočjo v Harkov, ukrajinsko mesto, ki ga je v zadnjih tednih še posebej prizadelo številno rusko bombardiranje. »Karitativna pomoč se nikoli ne ustavi,« je zatrdil kardinal, ki izpostavlja, da je mučena Ukrajina vedno v srcu papeža, prej Frančiška, sedaj pa Leona XIV..

Od začetka vojne je ukrajinska cerkev v Rimu Hagia Sophia zbirališče solidarnosti celotnega mesta. Tudi apostolska elemozinerija tja prinaša nove pošiljke zbrane pomoči. »V tovornjak smo dali tudi nekaj stolov in miz, ki smo jih dobili v hotelu, ki jih ni več potreboval,« je povedal Krajewski. V tovornjaku so bile tudi vzmetnice, živila in številne stvari za otroke. »Ljudje potrebujejo vse, še posebej v tem času,« je še dodal kardinal.