Besede Leona XIV., preroštvo Ratzingerja

Andrea Tornielli

Preden smo verniki, smo poklicani biti ljudje. Gre za stavek iz kateheze Leona XIV., ki jo je imel v sredo, 28. maja. Papež je razmišljal o priliki o dobrem Samarijanu in pojasnil, da se v srečanjih, iz katerih je stkano naše življenje, »pokažemo takšni, kakršni smo«; pred krhkostjo in šibkostjo drugega človeka pa lahko »zanj poskrbimo ali pa se pretvarjamo, kot da ni nič«.

Tako kot v Jezusovi pripovedi: dva verska predstavnika, ki sta imela privilegij vstopiti v tempelj v Jeruzalemu, se nista ustavila ob človeku, ki so ga razbojniki oropali in pustili ležati ob poti. Sočutje je začutil Samarijan, torej nekdo, ki so ga Judje imeli za nečistega. Za človeka je poskrbel tisti, ki ga je versko izročilo obravnavalo kot »sovražnika«. Leon XIV. je v svoji katehezi dejal, da »opravljanje bogoslužja ne vodi samodejno k sočutju. Še preden je versko vprašanje, je sočutje pravzaprav vprašanje človečnosti!« Biti verniki, ki prakticirajo svojo vero, biti Božji služabniki, ne zagotavlja sočutja, ne zagotavlja, da se pustimo »raniti« realnosti, srečanjem, težkim situacijam, na katere naletimo. »Preden postanemo verniki, smo poklicani biti ljudje.« In prav to, da smo ljudje, torej da smo sočutni, postane priložnost za pričevanje evangelija.

O tem je že leta 1959 s preroško jasnostjo govoril Joseph Ratzinger, mladi profesor fundamentalne teologije na univerzi v Bonnu, ki je v knjigi »Novi pogani in Cerkev« razmišljal o spremenjenih okoliščinah sekulariziranih družb. O misijonarskem pričevanju je dejal: »Kristjan mora biti najprej radosten človek med drugimi ljudmi, bližnji tam, kjer ne more biti brat kristjan.« Torej nekdo, ki postane »bližnji« kot dobri Samarijan. »Prav tako mislim,« je nadaljeval Ratzinger, »da bi moral v odnosih s svojim bližnjim, ki ni vernik, biti zlasti in predvsem človek, kar pomeni, da mu ne sme iti na živce z nenehnimi poskusi spreobračanja in pridiganja ... ne sme biti pridigar, ampak mora z lepo odprtostjo in preprostostjo biti človek.«

Za Ratzingerja je bilo jasno, kako se je rodila in se lahko vedno znova rodi Cerkev: iz pričevanja moških in žensk, ki jih je pritegnil Kristus in ki znajo o njem pričevati z življenjem, biti sočutni in komurkoli biti tovariši na poti. Po drugi strani pa se je bodoči papež Benedikt XVI. že takrat dobro zavedal, kako iluzorno je misliti, da bi ustavili propad zahodnega krščanstva, če bi se zaprli v trdnjavo in vero zreducirali na tradicionalizem, na lepilo skupinske identitete, na ideologijo, ki podpira nek politični projekt.

To je navsezadnje ključ za poslanstvo, je moč oznanila v spreminjanju dobe, ki jo živimo: ljudje, poklicani biti predvsem človeški, odprti in sočutni. Kristjani in kristjanke, ki se ne čutijo superiorne nad drugimi, saj se zavedajo, da nam o sočutju pogosto pričujejo ravno »oddaljeni«, tisti, ki jih imamo za »nečiste«, kot dobri Samarijan iz evangelija.