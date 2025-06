Parolin: Bolečina in žalost zaradi Ukrajine, pomanjkanje zaupanja med stranema

Vatikanski državni tajnik kardinal Parolin je ob robu dogodka, ki ga je v Rimu organizirala Papeška komisija za sakralno arheologijo, ponovno poudaril zavezanost Svetega sedeža miru. Dejal je, da je Vatikan ponudil prostor, vendar glede na odgovore meni, da ta možnost ne bo izkoriščena. Glede situacije v Gazi pa je pozval k prekinitvi ognja, izpustitvi talcev in dostopu do pomoči.

Vatican News

Ukrajina in Rusija: manjka medsebojno zaupanje

Kardinal Pietro Parolin je izrazil »žalost« in »bolečino« zaradi vojne v Ukrajini, za katero se ne najde rešitev. Po njegovih besedah je temeljni problem ponovna »vzpostavitev ozračja zaupanja med stranema, saj ga v osnovi primanjkuje. Ni medsebojnega zaupanja, zato tudi ni pripravljenosti, da bi popustili«. Ob tem je izpostavil pomen ozračja, ki omogoča neposredne in konstruktivne pogovore.

Državni tajnik pravi, da gre za gradnjo odnosa v majhnih korakih, torej tako, da si vzajemno pride naproti. »Menim, da je v vseh pogajanjih treba doseči kompromis, in prav kompromis ter spoštovanje danih zavez pomagata graditi zaupanje,« je poudaril kardinal Parolin ter dodal, da Cerkev lahko moli za mir, ker jasno »vidimo, da so človeška prizadevanja nezadostna«.

Sveti sedež je ponudil možnost prostora za pogajanja, kot je papež predlagal ob začetku svojega pontifikata. Ta možnost še vedno obstaja, vendar glede na dosedanje odgovore vatikanski državni tajnik ne verjame, da se bo to uresničilo.

Situacija v Gazi

Glede drame v Gazi pa je spomnil na pogajanja, ki potekajo v Dohi, in izrazil upanje, da »bodo prinesla rezultate«. Problem je po njegovih besedah vedno isti: premirje, vrnitev vseh talcev, živih in mrtvih ter varen dostop do humanitarne pomoči in zdravstvene oskrbe.

O ugrabljenem p. Dall’Ogliu

Na vprašanje glede trupla, ki so ga v torek odkrili v množičnem grobišču v Siriji – po mnenju nekaterih naj bi šlo za jezuita Paola Dall'Oglia –, je državni tajnik odgovoril z besedami nuncija v Damasku, kardinala Maria Zenarija. Ta je dejal, da novica o odkritju ni bila potrjena, ter da je težko verjetno da bi šlo za patra, ki je bil ugrabljen julija leta 2013. »Upamo, da bodo našli posmrtne ostanke p. Dall’Oglia in kraj, kjer je pokopan. Po toliko letih je težko misliti, da bi bil živ,« je še dejal kardinal Parolin.