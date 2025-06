Papež Leon XIV. je bil pred 43 leti v Rimu posvečen v duhovnika

Duhovniško posvečenje Roberta Prevosta je potekalo v kapeli svete Monike, ki se nahaja v neposredni bližini Vatikana in ki mu je kot kardinalu leta 2023 bila dodeljena kot naslovna cerkev.

Andrea Tornielli

»Da bi vas vse nahranil z navadnim kruhom, tega ne morem storiti. Toda ta beseda je vaš delež. Hranim vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik.« Te besede, ki izražajo misel svetega Avguština iz 339. pridige, so bile zapisane na spominski podobici ob duhovniškem posvečenju Roberta F. Prevosta, 19. junija 1982. Izbrana je bila podoba zadnje večerje, upodobljena na ruski ikoni iz 15. stoletja.

Pred triinštiridesetimi leti je Leon XIV. postal duhovnik v kapeli svete Monike v Rimu, le korak od Vatikana in trga pred stavbo Sant’Uffizio, kjer papež trenutno tudi biva. Posvetil ga je belgijski nadškof Jean Jadot, takratni pro-predsednik Tajništva za nekristjane, potem ko je bil apostolski delegat in pro-nuncij v Aziji, Afriki in nazadnje v Združenih državah Amerike. Ob posvečenju je bil pater Robert Francis Prevost star 27 let in je že študiral kanonsko pravo na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Redu svetega Avguština se je pridružil pet let prej, slovesne zaobljube pa je imel leta 1981. Leta 1985 je bil poslan kot misijonar v Peru, kjer je služil v misijonu Chulucanas v Piuri.

Besedilo, izbrano za podobico, spominja še na druge misli svetega Avguština, zlasti na Razlage psalmov (103, III, 9): »Ti si dober Kristusov služabnik, če služiš tistim, katerim je služil Kristus ... On te je naredil za svojega služabnika, ki te je s svojo krvjo osvobodil ... Ljubite svoje služabnike, a v imenu svojega Gospoda. Naj nam On da, da bomo to služenje dobro opravljali, kajti hote ali nehote smo služabniki; če pa smo služabniki po lastni volji, ne služimo iz potrebe, ampak iz ljubezni.«

Te besede o biti služabniki, o pripadnosti Bogu in o služenju njegovemu ljudstvu, so na neki način odmevale tudi v njegovi prvi homiliji med mašo ob duhovniškem posvečenju, ki jo je kot papež in novi rimski škof daroval 31. maja 2025 v baziliki svetega Petra in enajst diakonov posvetil v duhovnike. »Dragi kandidati,« je dejal, »sami sebe torej zasnujte na Jezusov način! Biti Božji – Božji služabniki, Božje ljudstvo – nas veže na zemljo: ne na idealni svet, ampak na realnega. Tako kot Jezus so ljudje, ki jih Oče postavlja na vašo pot, iz mesa in krvi. Njim posvetite sami sebe, ne da bi se od njih ločili, ne da bi se izolirali, ne da bi iz prejetega daru naredili neke vrste privilegij. Kristusova ljubezen nas namreč ima v lasti, dragi bratje in sestre! To je last, ki nas osvobaja in usposablja, da si ne lastimo nikogar. Osvobajati, ne si lastiti. Smo Božji: ni večjega bogastva, ki bi ga lahko cenili in ga bili deležni. Je edino bogastvo, ki se množi, ko ga delimo.«

Papež Frančišek je 30. septembra 2023 novemu kardinalu Robertu Prevostu kot diakonijo dodelil kapelo svete Monike, kjer je bil leta 1982 posvečen v duhovnika.