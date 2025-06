Ob sklepu Marijinega meseca »Praznik družin« pred lateransko baziliko

Na trgu pred baziliko sv. Janeza v Lateranu je v soboto, 31. maja 2025, v okviru jubileja družin, otrok, starih staršev in ostarelih potekal »Praznik družin« z glasbo in pričevanji. Udeležencem so razdelili tudi 10.000 izvodov nove izdaje Svetega pisma za otroke v petih jezikih.

Vatican News

Gledališče in glasba

Na dogodku je med drugim sodeloval igralec in dramaturg Giovanni Scifoni, ki v teh mesecih gostuje v italijanskih gledališčih s predstavo Frà – Sveti Frančišek, superzvezda srednjega veka. Poleg njega sta nastopili tudi dve skupini, ki izvajata sodobno krščansko glasbo: The Sun in Gen Verde.

Pričevanja

V središču večera so bila različna pričevanja družin, ki so govorila o križih in preizkušnjah, pa tudi o ponovnih rojstvih. Manuela in Gustavo sta predstavila svojo zgodbo, ki je bila sprva zaznamovana z nasiljem v družini, z zaporom in bolečino, zatem pa sta s pomočjo Skupnosti papež Janez XXIII. uspela spremeniti smer in zaživeti spravo. Na večeru so sodelovale tudi številne druge organizacije, ki si prizadevajo za vsakodnevno gradnjo upanja: gibanje Equipe Notre Dame, Družine za sprejem (mreža, ki živi in predlaga posvojitve, rejništvo, gostoljubnost in skrb za najšibkejše kot dar za vso družbo); Nove družine, ki so v tridesetih letih prek mednarodnih posvojitev ponudile dom in ljubezen več kot 1200 otrokom in delujejo v 40 državah; ter Gibanje fokolarov in Združenje stari starši 2.0.

(Giubileo 2025)

Fundacija Pomoč Cerkvi, ki trpi je udeležencem »Praznika družin« razdelila 10.000 izvodov nove izdaje Svetega pisma za otroke v petih jezikih: italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in portugalščini. Srečanje na trgu pred lateransko baziliko se je sklenilo z molitvenim bdenjem in z rožnim vencem ob koncu meseca maja, posvečenega Mariji.