Kardinal Czerny: »Vsi, ki delajo na morju, so v srcu Cerkve«

Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja je za nedeljo morja, ki jo bomo letos obhajali 13. julija, objavil sporočilo.

Vatican News

Vsi, ki delajo na morju, so v srcu Cerkve

Kot na začetku zapiše kardinal Michael Czerny, prefekt omenjenega dikasterija, se katoliške skupnosti po vsem svetu enkrat letno, na drugo nedeljo v juliju, pri bogoslužjih spominjajo ljudi, ki delajo na morju. Nedelja morja je posvečena »razmišljanju o pogosto nevidnem delu tisočev pomorščakov oz. oseb, ki velik del svojega življenja preživijo daleč stran od svojih družin ali skupnosti, vendar pa je njihovo služenje pomenljivo za ekonomijo in razvoj ljudstev«. Ob tem sporočilo spomni na besede iz konstitucije Gaudium et spes, ki je bila objavljena pred 60 leti: »Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In ničesar resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih« (GS, 1). »Zato želimo, da bi vsi, ki delajo na morju, vedeli, da so v srcu Cerkve: niso sami v svojih zahtevah po pravičnosti, dostojanstvu in veselju. Celostni človeški razvoj namreč vključuje vse ljudi ter vse njihove telesne, duhovne in skupnostne razsežnosti,« zapiše kardinal Czerny in doda: »Kjer se oznanja evangelij in sprejme navzočnost vstalega Jezusa, svet ne more ostati takšen, kot je. Kajti tisti, ki je premagal greh in smrt, pravi: "Glej, vse delam novo!" (Raz 21,5)«.

Kako se danes dela v pristaniščih in na ladjah

V nadaljevanju prefekt Dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja poudari, da mora v jubilejem letu, ki ga obhajamo, »novost, ki jo oznanjajo kristjani, še bolj radikalno vpraševati obstoječi red, saj nas Božje kraljestvo kliče k spreobrnjenju: pretrgati verige, odpustiti dolgove, prerazporediti vire, srečati se v miru so pogumna človeška dejanja, vendar so mogoča. Ponovno prižigajo upanje. Kot smo se naučili že na začetku, kdor namreč "ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, ki ga ni videl" (1Jn 4,20). Tako je vsa Cerkev poklicana, da se sprašuje tudi o tem, kako se danes dela v pristaniščih in na ladjah, s kakšnimi pravicami, v kakšnih varnostnih pogojih, s kakšno materialno in duhovno pomočjo. V stvarstvu, ki je ranjeno, ter v svetu, v katerem se konflikti in neenakosti povečujejo, nas ljubezen do Boga življenja zavezuje z življenjem. Življenje je namreč vedno konkretno: življenje nekoga, življenje v odnosih, ki v kolikor ne osvobajajo, zapirajo; in če ne pomagajo cveteti, ponižujejo. Zato usmerimo torej pozornost na to, kar se skriva za našimi ekonomijami, za tistimi, ki omogočajo, da le-te vsak dan delujejo, pogosto brez koristi, ampak so izpostavljene diskriminaciji in nevarnosti.«

Prihajamo iz istega doma in se vračamo v isti dom

Kakor spominja geslo jubileja, so tudi pomorščaki »romarji upanja«. »Ne glede na to, če se tega zavedajo ali ne, namreč utelešajo željo vsakega človeškega bitja, ne glede na ljudstvo ali vero, da bi živel dostojanstveno življenje prek dela, izmenjave, srečanj. Niso pri miru: imeli so potrebo in pogum, da so odšli, tako kot mnogi moški in ženske, o katerih pripoveduje Sveto pismo. "Upanje" je beseda, ki nas mora vedno spominjati na cilj: nismo potepuhi brez usode, ampak hčere in sinovi, katerih dostojanstva nihče in nič ne more nikoli izbrisati. Posledično smo bratje in sestre. Prihajamo iz istega doma in se vračamo v isti dom: v domovino brez meja in brez carin, kjer ni privilegijev, ki delijo, in krivic, ki bolijo. Ker je ta zavest trdna, neuničljiva, lahko upamo. Že danes je lahko solidarnost med nami in med vsemi živimi bitji močnejša in bolj živa. "Krščansko upanje namreč ne vara in ne razočara, ker je utemeljeno na gotovosti, da nas nič in nihče nikoli ne bo mogel ločiti od božje ljubezni"« (Spes non confundit, 3).

Romarji upanja ste vsakič, ko …

Ob koncu sporočila se kardinal Czerny zahvali krščanskim pomorščakom in njihovim kolegom, ki pripadajo drugim veram in kulturam, ter se nanje obrne z naslednjimi besedami: »Romarji upanja ste vsakič, ko delate s pozornostjo in ljubeznijo; vsakič, ko ohranjate žive vezi z vašimi domačimi in z vašimi skupnostmi; vsakič, ko se spričo družbenih in okoljskih krivic organizirate, da bi se odzvali in odgovorili na pogumen in konstruktiven način. Prosimo vas, bodite mostovi tudi med sovražnimi državami, preroki miru. Morje povezuje vse dežele, vabi jih, naj gledajo v neskončno obzorje, naj začutijo, da lahko enost vedno prevlada nad konfliktom. Prosim cerkvene skupnosti, zlasti škofije, ki imajo svoje ozemlje ob morju, rekah ali jezerih, naj razvijejo pozornost do morja kot fizičnega in duhovnega okolja, ki vabi k spreobrnjenju.

Marija, Morska zvezda, usmerjaj in razsvetljuj naše upanje.«