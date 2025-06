Jubilej Svetega sedeža. Kardinal Parolin: Sejati mir z diplomacijo evangelija

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob jubileju Svetega sedeža in v pripravi na srečanje apostolskih nuncijev s papežem Leonom XIV. v intervjuju za vatikanske medije spregovoril o pomenu njihovega poslanstva. Nuncij je po njegovih besedah »most« med Petrovim naslednikom in krajevnimi Cerkvami, med Cerkvijo in državami, »med ranami sveta in upanjem evangelija«.

Pomen jubileja Svetega sedeža za nuncije

Kardinal Parolin je uvodoma dejal, da je jubilej Svetega sedeža, ki je potekal v ponedeljek, 9. junija, za apostolske nuncije priložnost, da lahko tudi oni doživijo trenutek enosti. »Življenje vsakega izmed njih je nenehno "romanje", brez možnosti, da bi se trajno ukoreninili v določeni stvarnosti. Gre za življenje na poti, vendar ni osamljeno. Ta jubilej spominja na podobo družine, ki je razkropljena po svetu, a združena, in se zbere v Rimu okoli papeža,« je poudaril državni tajnik ter dodal, da se v tem srečanju jasno pokaže »vez med delno in univerzalno razsežnostjo Cerkve: papeški predstavnik je predvsem most med Kristusovim namestnikom in skupnostmi, kamor je poslan; hkrati pa ohranja živo vez krajevnih Cerkva z apostolskim sedežem. To enost zagotavlja državno tajništvo s svojo usklajevalno vlogo in na ta način podpira poslanstvo papeških predstavnikov v Rimu in po svetu«.

Jubilej Svetega sedeža, romanje skozi sveta vrata (@Vatican Media)

Diplomatska in pastoralna razsežnost

V nadaljevanju intervjuja je kardinal Parolin spregovoril o specifičnosti poslanstva nuncijev ter pojasnil, kako združujejo pastoralno in diplomatsko razsežnost. »Apostolski nunciji so papeževi predstavniki pri nacionalnih vladah in nadnacionalnih ustanovah. V tem smislu je njihova naloga diplomatska v pravem pomenu besede: biti v dialogu s civilnimi oblastmi, si prizadevati za reševanje trenj, spodbujati mir, pravičnost in versko svobodo; ne uresničujejo strankarskih interesov, temveč jih vodi evangeljski pogled na svet in mednarodne odnose. Njihova služba pa po svoji naravi ne more biti omejena na hladno institucionalno funkcijo, ampak jo mora spremljati pristna pastoralna navzočnost. Apostolski nuncij je predvsem človek Cerkve, tudi on je pastir in mora zgled Kristusa dobrega Pastirja vzeti za svojega! Biti pastir pomeni biti blizu škofom, duhovnikom, redovnikom in skupnostim, ki jim je poklican služiti, pri tem pa vedno imeti cerkveni pogled: to je pogled duhovnika, ki čuti odgovornost do drugih. Tako apostolski nuncij postane most med Petrovim naslednikom in krajevnimi Cerkvami, med Cerkvijo in državami, med ranami sveta in upanjem evangelija.«

Kakšne lastnosti naj bi imel apostolski nuncij

V odgovoru na vprašanje, katere lastnosti so bistvene za papeškega predstavnika, zlasti v tem kompleksnem zgodovinskem trenutku, je državni tajnik navedel tri: »Najprej ponižnost kot drža srca. To omogoča, da "postanemo majhni" in trdni v zaupanju, da Gospod po nas lahko uresničuje velike načrte. Ob tolikšnem sovraštvu in nasilju, ki divjata po svetu, se lahko zgodi, da se prepustimo neke vrste pesimizmu. Spričo zapletenih in nepričakovanih nalog je potrebno mirno zaupati v milost, ki spremlja in podpira poslanstvo,« je izpostavil kardinal Parolin in dodal, da je poleg ponižnosti za nuncije pomembna tudi evangeljska gorečnost. »Papeški predstavnik je prinašalec diplomacije evangelija, njegova naloga je prinašati Kristusovo luč vse do najbolj oddaljenih kotičkov zemlje.« Tretja lastnost, ki je bistvena pri poslanstvu nuncija, pa je biti človek sprave. »Delo papeške diplomacije je podpirati prizadevanja svetega očeta za svet, v katerem bo vedno več resnice, pravičnosti in miru. V današnjem svetu si mora papeški predstavnik prizadevati za posredovanje in dialog, saj je le tako mogoče tkati mrežo mednarodnega sodelovanja ter prestreči tudi najšibkejšo in skrito pripravljenost strani za sklenitev miru. Sprejmimo poziv svetega očeta, da bi postali sejalci miru, kajti drugi – zlasti v diplomaciji – ni v prvi vrsti sovražnik, ampak človeško bitje, s katerim se je treba pogovarjati,« je povabil kardinal Parolin ter ob koncu intervjuja povedal, kako diplomatsko usposabljanje mladih duhovnikov sledi sodobnim izzivom v svetu, ki se nenehno spreminja.

Kardinal Parolin na obisku Papeške cerkvene akademije

Kako formacija diplomatov sledi novim izzivom

»Papeška cerkvena akademija že tristo let skrbi za formacijo mladih duhovnikov, ki se pripravljajo na diplomatsko službo Svetega sedeža. Namen nedavno uvedene reforme Akademije je posodobiti in okrepiti to formacijo, da bi lahko vedno bolj odgovarjala na kompleksnosti današnjega sveta. Cilj te nove faze vatikanske diplomacije je poslati v svet diplomate, ki so strokovno usposobljeni in jih globoko vodi evangeljski duh. Prav tako naj bi se zavedali, da prinašajo petrinsko učiteljstvo kot sredstva občestva, sejalci miru ter graditelji solidarnih in miroljubnih odnosov med ljudstvi.«