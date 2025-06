Istanbul, srečanje CCEE. Zbrane nagovorila kard. Grech in patriarh Bartolomej.

V Istanbulu je 15. in 16. junija 2025 potekalo letno srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc, ki ga je organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) v sodelovanju s Turško škofovsko konferenco. Udeležence sta nagovorila kardinal Grech in ekumenski patriarh Bartolomej.

Grech: Občestvo živeti na sinodalni način

Srečanja generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc se je udeležil tudi generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech, ki je predstavil proces spremljanja izvedbene faze sinode o sinodalnosti.

Med mašo v cerkvi svetega Antona v Istanbulu je dejal, da »posnemati Boga pomeni vstopiti v občestvo z drugimi, graditi mostove občestva med različnimi osebami, pa naj je to še tako težko«, pri čemer se je skliceval na sklepni dokument sinodalnega zasedanja: »Med sinodalnim procesom smo obnovili svojo zavest, da je odrešenje, ki ga je treba prejeti in oznanjati, po svoji naravi relativno. Duh je v srce vsakega človeka položil željo po pristnih odnosih in resničnih vezeh. Občestvo, ki rešuje, lahko živimo tako, da hodimo sinodalno, v prepletanju naših poklicev, karizem in služb, ter gremo naproti vsem, da bi jim prinesli veselje evangelija.«

»Graditi mostove občestva ni nikoli preprosto,« je še dejal kardinal Grech. »Vendar ne smemo pozabiti, da smo zgolj končna bitja, ki poskušajo posnemati tisto, kar je neskončno, torej Božjo naravo.«

Bartolomej: hvaležnost in veselje

Udeležence srečanja generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc je nagovoril tudi ekumenski patriarh Bartolomej. Izrazil je hvaležnost za »osebno prijateljstvo s papežem Frančiškom in njegovo neutrudno prizadevanje« ter njegov pontifikat opisal kot »obdobje polno topline in medsebojnega spodbujanja«. Izpostavil pa je tudi veselje ob izvolitvi papeža Leona XIV., s katerim se je srečal že dvakrat. »Prepričani smo,« je dejal patriarh, »da se bodo pod njegovim vodstvom vezi med Cerkvama še naprej poglabljale v resnici in ljubezni. Molimo, da bi bil njegov pontifikat poln duhovnega razločevanja in preroškega poguma, da bo Cerkev še naprej pričevala v svetu, ki hrepeni po usmeritvi in edinosti.«

Cerkev pred izzivi

»Cerkev se danes nahaja pred mnogimi izzivi,« je zatrdil Bartolomej in opozoril na socialno pravičnost, migracije, vojne, verska preganjanja in podnebne krize. Vsa ta vprašanja so »neločljivo povezana z evangelijem, ki ga oznanjamo«, pri čemer je izpostavil, da zlasti skrb za stvarstvo ostaja »področje, na katerem je naše sodelovanje z drugimi Cerkvami in ustanovami obrodilo veliko sadov«.

Patriarh Bartolomej je spregovoril o pomembnem prizadevanju evropskih škofovskih konferenc, ki prispevajo k pričevanju Cerkve in se odzivajo na potrebe ljudi. »Omogočate skladnost, jasnost in karitativnost, s katerimi Cerkev govori v današnjem času,« je zatrdil. Spomnil pa je tudi obhajanje 1700. obletnice ekumenskega koncila v Niceji, ki nas opominja, da »edinost ni vprašanje neke prikladnosti ali strategije, ampak zvestobe Resnici, ki se je razodela v Kristusu in se oznanja z življenjem Cerkve«.

Ekumenski in medverski dialog

V ospredje svojega govora je postavil tudi pomen dialoga, tako ekumenskega kot medverskega, zlasti v tej dobi, ki je zaznamovana z ločitvami, strahom in nasiljem, in v kateri smo poklicani graditi mostove, ne zidov. Spomnil je na teološki dialog z Rimskokatoliško cerkvijo, ki se je obnovil pred skoraj pol stoletja in je temeljnega pomena za nadaljevanje »poti stalnega in resnega srečevanja«. To je pot, na kateri zagotovo ne manjka izzivov, vendar jo hkrati »zaznamujejo trenutki milosti, vedno globljega razumevanja in iskrene želje po edinosti, ki jo je želel Kristus«, je dejal patriarh Bartolomej.