Expo 2025, Parolin: Upanje kot poziv k prizadevanju za dialog in sodelovanje

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je na Expu, ki poteka od 13. aprila do 13. oktobra 2025 v Osaki na Japonskem, izpostavil, da upanje pomeni »poziv k neomajnemu prizadevanju za dialog in sodelovanje«.

Sveti sedež je svoj razstavni prostor na Expu v Osaki predstavil v nedeljo, 29. junija. Kardinal Pietro Parolin je v ospredje postavil pomembno in dolgo zgodovino odnosov med Svetim sedežem in Japonsko: leta 1555 je potekala prva papeška avdienca z japonskim katoličanom, ko je papež Pavel IV. sprejel Bernarda iz Kagoshima; pred 440. leti se je prva japonska misija v Evropi srečala s papežem Gregorjem XIII.; papež Pavel V. pa je leta 1615 sprejel predstavništvo iz Keichōja.

»Naše kulturne in verske korenine se nedvomno zelo razlikujejo, prav tako kot geografski položaj in razvoj naše zgodovine. Vendar smo se že zdavnaj odločili, da se bomo bolje spoznali in cenili zasluge drug drugega. Naši odnosi, ki so se okrepili s polnimi diplomatskimi odnosi, vzpostavljenimi pred več kot 80 leti, danes temeljijo na številnih skupnih vrednotah in rodovitnem sodelovanju,« je dejal kardinal Parolin.

Izpostavil je, da je lokalna katoliška Cerkev vzpostavila sodelovanje s širšo japonsko družbo, zlasti na področjih izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Druge prednostne naloge, ki so skupne, pa so »mir, stabilnost in skupna prizadevanja za omejitev nenadzorovanega oboroževanja«, pri čemer je kardinal spomnil, da letos mineva 80. let od jedrskega bombardiranja Hirošime in Nagasakija, kar je zaznamovalo zgodovino te države in dodatno oblikovalo njeno neomajno zavezanost miru.

Parolin je dejal, da paviljon Svetega sedeža na Expu predstavlja zlasti dve vrednoti, izredno pomembni za današnji čas, to sta lepota in upanje. »Krepost upanja spodbuja občutek za skupnost in medsebojno odgovornost,« je zatrdil ter poudaril, da se v času številnih konfliktov in velikih svetovnih izzivov prihodnosti včasih predvsem bojimo: »Le v upanju najdemo protistrup za strah in spodbudo za predanost in delovanje. Na družbeni ravni je upanje gonilo, ki ljudi spodbuja, da se posvetijo služenju svoji skupnosti, na mednarodni ravni pa postane poziv k neomajnemu prizadevanju za dialog in sodelovanje, zlasti kadar se zdijo napetosti in konflikti nepremostljivi. V današnjem kompleksnem in zelo povezanem svetu nas upanje vabi, da ne izgubimo izpred oči možnosti za dobro, da verjamemo v spremembe in pogumno delujemo za pravičnejšo prihodnost za vse.«