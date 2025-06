Bambino Gesù. Podpis pisma o nameri z bolnišnico iz Bukarešte

Bolnišnica Bambino Gesù je 17. junija 2025 z bolnišnico Institutul Clinic Fundeni iz Bukarešte podpisala pismo o nameri glede medsebojnega sodelovanja. Vključuje projekte na področju usposabljanja zdravstvenega osebja in sprejem zapletenih kliničnih primerov.

Vatican News

Delegacija iz Romunije

Tiziano Onesti, predsednik pediatrične bolnišnice Bambino Gesù, je v torek sprejel romunsko delegacijo, ki so jo sestavljali romunski veleposlanik pri Svetem sedežu George Gabriel Bogolan, direktorica bolnišnice Institutul Clinic Fundeni Anca Coliţă, specialistka pediatrije in referentka za dogovor z rimsko bolnišnico Andra Daniela Marcu ter arhidiakon Mihail Bucă, duhovni spremljevalec otrok z onkološkimi in hematološkimi boleznimi.

Področja sodelovanja

Institutul Clinic Fundeni iz romunske prestolnice je center odličnosti na področjih onkologije, presaditve in medicinskega raziskovanja. Sporazum z bolnišnico Bambino Gesù predvideva tri glavna področja delovanja. Najprej izobraževanje osebja s področja imunogenetike pri presaditvah, upravljanja transfuzijskih terapij in uporabe kemoterapevtskih zdravil. Poleg tega je predvidena tudi možnost svetovanja na daljavo o zapletenih kliničnih primerih ter sprejem pacientov v rimski bolnišnici, ki jih ne bi mogli zdraviti v bolnišnici v Bukarešti. Romunska delegacija je v spremstvu direktorja bolnišnice Bambino Gesù Massimiliana Raponija obiskala različne oddelke in se srečala s posameznimi specialisti.