V Vatikanskih vrtovih cvetlični grb papeža Leona XIV.

Vatikanski vrtnarji so na pobočju pred palačo governatorata v Vatikanskih vrtovih ustvarili cvetlični grb papeža Leona XIV.

Vatican News

Čudovit pogled s kupole bazilike sv. Petra

Tako kot prejšnje papeške grbe bo tudi tega vsako leto na tisoče obiskovalcev lahko občudovalo z izjemne razgledne točke: s kupole bazilike svetega Petra. Vatikanski vrtnarji so grb ustvarjali približno dva tedna.

Ogrodje enako kot pri grbu papeža Frančiška

Struktura »okvirja«, ki obdaja grb, je ostala enaka kot pri grbu papeža Frančiška. Mitra je ustvarjena iz pušpana in se nahaja med prekrižanim zlatim in srebrnim ključem, ki sta povezana z rdečo vrvico. Za zlat ključ so vrtnarji uporabili japonske trdoleske, ki jih pogosto obrezujejo, da ostanejo nizke in rumenkaste barve. Srebrn ključ pa sestavljajo sadike laškega smilja, ki jih morajo vsaj enkrat letno zamenjati, da ohranijo svojo barvo. Rdečo vrvico, ki povezuje ključa, v poletnem času tvorijo rastline iresine brillassima, pozimi pa miniaturne mačehe.

Ščit

Za ščit, ki je diagonalno razdeljen na dva dela, so bile uporabljene različne rastline. Zgornji del, ki je svetlo modre barve, tvori 400 sadik agerata, na njem pa je s 50 sadikami laškega smilja upodobljena bela lilija: simbol čistosti in devištva, ki spominja na Devico Marijo. Na spodnjem, svetlem, delu ščita je 400 sadik begonij ter simbol reda svetega Avguština, ki je bil ustvarjen v sodelovanju z vatikansko kovaško delavnico: zaprta knjiga, na kateri je srce, prebodeno s puščico. Podoba spominja na spreobrnjenje svetega Avguština in predstavlja Božjo besedo, ki je prebodla njegovo srce, kot je sam zapisal: Vulnerasti cor meum Verbo tuo (»S svojo Besedo si mi prebodel srce«). Za knjigo so ustvarjalci uporabili lapillo, rdečo okrasno vulkansko kamnino, in prod bele barve.