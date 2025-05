Program jubileja družin, otrok, starih staršev in ostarelih

V Rimu bo od 30. maja do 1. junija 2025 v okviru jubilejnega leta potekalo srečanje, ki bo povezalo vse generacije: od otrok do ostarelih. Svoj jubilej bodo namreč obhajale družine, otroci, stari starši in ostareli. Organizatorji pričakujejo več kot 60.000 udeležencev iz 120 držav.

Vatican News

Petek: sveta vrata, prireditve na rimskih trgih

Prvi dan bo namenjen romanju skozi sveta vrata papeških bazilik z možnostjo prejetja zakramenta sprave. Od 10. ure dalje bodo na različnih rimskih trgih potekali kulturni, umetniški in duhovni dogodki. Ob 16. uri se bo v cerkvi in samostanu Trinità dei Monti začel program z naslovom »Doživeti veselje v družini po zgledu družine Martin«. Poleg koncerta, predstav in iger za otroke bo priložnost za molitev ob relikvijah svete Terezije Deteta Jezusa in njenih staršev. Ob 18. uri bo sveta maša, ob 21. uri pa molitveno bdenje.

Sobota: mednarodni seminar in »Paznik družin«

Tudi v soboto se bodo nadaljevala romanja skozi sveta vrata in raznovrstni dogodki na rimskih trgih, za katere bodo poskrbeli Katoliška akcija, Center rimskih oratorijev, Katoliška karizmatična prenova, Neokatehumenska pot, Skupnost svetega Egidija in nekatere druge skupine. Na Univerzi Lumsa bo dopoldan potekal mednarodni seminar z naslovom »Družinske mreže za prihodnost Cerkve«.

Na Trgu sv. Janeza v Lateranu se bo ob 18.30 pričel dogodek z naslovom »Praznik družin« z glasbo in pričevanji, sledila pa bo molitveno bdenje z rožnim vencem ob sklepu Marijinega meseca. Ob tej priložnosti bodo udeležencem razdelili tudi 10.000 izvodov nove izdaje Svetega pisma za otroke v petih jezikih.

Nedelja: sveta maša s papežem Leonom XIV.

Vrhunec jubileja družin, otrok, starih staršev in ostarelih pa bo v nedeljo dopoldan, ko bo papež Leon XIV. na Trgu svetega Petra vodil evharistično bogoslužje.