Pobuda »Pojmo s papežem«

Papeški inštitut za sakralno glasbo je na družbenih omrežjih pripravil kratke video posnetke, ki Božjemu ljudstvu pomagajo, da lahko med večjimi bogoslužnimi slovesnostmi pojejo skupaj s svetim očetom. Na ta način je dostopna dediščina gregorijanskega petja, univerzalnega glasbenega in duhovnega jezika, ki omogoča dejavno sodelovanje pri bogoslužju.

Vatican News

Pater Robert Mehlhart, ravnatelj Papeškega inštituta za sakralno glasbo, ki je za vatikanske medije predstavil omenjeno pobudo, je dejal, da so video posnetki zelo preprosti: najprej on zapoje posamezne mašne dele v latinščini in odgovor Božjega ljudstva nanje, nato pa gledalca povabi, naj ga ponovi. Občasno je dodana tudi kratka razlaga v angleščini, video posnetek pa je obogaten še z notnim zapisom. Na ta način verniki lažje sodelujejo pri sveti maši in lahko pojejo skupaj s papežem.

Na Papeškem inštitutu za sakralno glasbo v Rimu študira 153 študentov iz 44 držav: 10 izmed njih jih je pelo tudi v glavnem zboru pri sveti maši ob uradnem nastopu petrinske službe papeža Leona XIV.