Parolin nagovoril OZN: Izvolitev novega papeža je priložnost za prenovo

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je predstavnike držav članic ZN pozval, naj se odzovejo na poziv papeža Leona XIV. in postanejo sejalci miru, ki bo trajal skozi zgodovino. Izvolitev novega papeža je priložnost za prenovo, diplomacija pa naj je diplomacija srečanja.

V ponedeljek, 19. maja 2025, je v New Yorku potekal slavnostni dogodek ob izvolitvi papeža Leona XIV., ki ga je organiziral stalni opazovalec Svetega sedeža pri ZN, nadškof Gabriele Caccia. Zbrane predstavnike držav članic je nagovoril kardinal Pietro Parolin. Zagotovil je, da si bo Sveti sedež pod vodstvom papeža Leona XIV. skupaj s predstavniki narodov prizadeval za spodbujanje človekovega dostojanstva, zaščito ranljivih in gradnjo mostov.

Prizadevanje za izgradnjo mostov

»Izvolitev novega papeža je priložnost za prenovo, ne le za katoličane, temveč za vse, ki si prizadevajo za svet večje pravičnosti, solidarnosti in miru,« je dejal kardinal Parolin in izpostavil, da je papež Leon XIV. v prvih dneh svoje službe kot Petrov naslednik izrazil »globoko zavezanost gradnji mostov« ter poudaril »potrebo po srečanju, dialogu in pogajanjih«.

»Sveti sedež ponovno potrjuje svojo neomajno podporo poslanstvu Združenih narodov – biti forum, v katerem države sodelujejo v dialogu, so glas svojih narodov in kjer se oblikujejo rešitve za največje izzive človeštva.«

Diplomacija srečanja

»V svetu, ki je zaznamovan z ločitvami, konflikti in perečimi globalnimi vprašanji, od podnebnih sprememb do migracije in umetne inteligence, nas papež Leon poziva, k diplomaciji srečanja,« je zatrdil kardinal ter dodal, da je to diplomacija, ki »posluša s ponižnostjo, deluje s sočutjem in išče skupno dobro vseh«.

»Sveti sedež se pod njegovim vodstvom zavezuje, da si bo skupaj z vami, predstavniki narodov, prizadeval za spodbujanje človekovega dostojanstva, zaščito ranljivih in gradnjo mostov tam, kjer bi sicer prevladovalo nezaupanje.«

Diplomacija, ki temelji na miru, pravičnosti in resnici

Kardinal Parolin je zbranim dejal, da je njihova vloga državnih predstavnikov pomembna pri tkanju mednarodnega sodelovanja.

»Sveti sedež se zaveda vaših žrtev, ki so potrebne za napredovanje miru in pravičnosti, pogosto sredi zelo kompleksnih razmer. Vizija papeža Leona se ujema s tem plemenitim prizadevanjem in daje prednost diplomatski dejavnosti, ki temelji na stebrih miru, pravičnosti in resnice. Tako bo Sveti sedež, zavezan resnici in pravičnosti, še naprej ponujal svoj moralni glas v obrambo revnih in ljudi v stiski ter si prizadeval za mir in celostni človeški razvoj.«

Državni tajnik Svetega sedeža je pozval, naj se vsi skupaj odzovejo na papežev poziv in »postanejo tisti, ki sejejo mir, ki bo trajal skozi zgodovino, in ne tisti, ki žanjejo žrtve«. Zbranim državnikom se je zahvalil za njihovo »predanost služenju človeštvu« ter povabil k nadaljnji skupni hoji, »navdihnjeni z upanjem in vizijo papeža Leona«.