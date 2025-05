Od 12. do 14. maja poteka jubilej vzhodnih Cerkva

Od 12. do 14. maja 2025 v Rimu poteka jubilej vzhodnih Cerkva, ki se ga udeležuje okoli 5000 vernikov iz Italije, Združenih držav Amerike, Ukrajine, Španije, Etiopije, Francije, Brazilije, Argentine, Mehike, Kanade, Pakistana, Kolumbije in Bangladeša.

V ponedeljek, 12. maja, dopoldan je v baziliki sv. Petra potekala božanska liturgija v etiopskem obredu, popoldan pa v baziliki Marije Velike najprej božanska liturgija v armenskem obredu, nato pa še v koptskem obredu.

V torek, 13. maja, je v vatikanski baziliki potekala božanska liturgija v sirsko-vzhodnem obredu, ki sta jo pripravili kaldejska in sirsko-malabarska Cerkev. Zvečer istega dne pa bo v baziliki Marije Velike na vrsti molitev večernic v sirsko-vzhodnem obredu, pri kateri bodo sodelovale sirsko-katoliška, maronitska in sirsko-malankarska Cerkev. Ob koncu bo pred baziliko zazvenela še veličastna marijanska himna Akatist (gr. Akathistos) iz 5. ali 6. stoletja. Njeno ime pomeni »ne sede«, torej »stoje« in se nanaša na napotek glede telesne drže pri njenem petju. To ima svoj močan pomen, saj pri vzhodnem bogoslužju stanje in sedenje ni strogo določeno: vendar pa je med evangelijem in med to himno dovoljeno sedeti samo tistim, ki resnično ne morejo stati, kar kaže pomen omenjene pesmi. Za njeno izvedbo bodo poskrbeli gojenci nekaterih rimskih kolegijev, v katerih živijo študenti bizantinskega obreda.

Udeležence jubileja bo v sredo, 14. maja, ob 10. uri v dvorani Pavla VI. v avdienco sprejel papež Leon XIV., ob 14. uri pa bodo v baziliki svetega Petra obhajali božansko liturgijo v bizantinskem obredu. Pripravile jo bodo grkokatoliška melkitska, ukrajinska in romunska Cerkev, skupaj z drugimi Cerkvami sui iuris bizantinskega obreda.