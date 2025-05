Obred konklava: Maša za izvolitev novega papeža; vstop v konklave in prisega…

V času izpraznjenega sedeža vsi iščejo novice o bodočem papežu. Nič, kar bi nas pohujševalo: radovednost o novem papežu se pojavlja že stoletja. A ravno zato tega tako posebnega časa ne smemo živeti samo na površini. Zato prisluhnimo bogoslužju obredov konklava, da bi razumeli, kaj Cerkev v tem času čuti, prosi, upa v tem posebnem času, začenši z obredom, ki ga zlahka prezremo: z mašo za izvolitev papeža. O tem govori prispevek don Federica Corrubola: Liturgija konklava - Besedila in molitve.

Federico Corrubolo

Liturgija konklava - Besedila in molitve

1. Maša za izvolitev novega papeža

Pri maši za izvolitev novega papeža, ki – na to je dobro opozoriti – začenja obrede konklava, poslušamo dobro poznana berila, ki pa, postavljena v ta poseben kontekst, dobijo novo in glede na okoliščino povsem enkratno moč. Zato jim moramo ponovno pozorno prisluhniti. To so besede, ki jih Cerkev najprej namenja kardinalom, ki bodo vstopili v konklave in zato se bodo morali postaviti v njihovo perspektivo. Katero Božjo besedo bodo poslušali volivci novega papeža? Katere molitve bo Cerkev naslovila na Boga za vsakega izmed njih?

Maša za izvolitev novega papeža

Še pred berili maše za izvolitev papeža moramo namreč upoštevati ravno molitev Cerkve, začenši z glavno mašno prošnjo, ki je v latinščini veliko jasnejša kot v uradnem slovenskem prevodu. Dobesedna različica pravi nekako takole: »Gospod, v svoji brezmejni ljubezni nam daj pastirja, ki ti ugaja zaradi svetosti življenja; in nam naj koristi njegova budna skrb.« Po mnenju Cerkve se mora torej papež predstaviti Bogu s svetim življenjem, nam pa s skrbno pozornostjo. To sta dve prošnji, ki ju Cerkev predloži Svetemu Duhu za novega papeža.

V prvem berilu (Iz 61) Izaija predstavi duhovnike kot nekakšno »dinastijo«, slovito in slavljeno. Tisti, ki jih bodo videli, jih bodo spoštovali, ker so »zarod, ki ga je Gospod blagoslovil«. Običajno ta odlomek beremo na veliki četrtek pri krizmeni maši, in je namenjen vsem navzočim škofom in duhovnikom. Pri tej maši pa so prvi naslovljenci Besede kardinali volivci, in »duhovniki« postanejo papeži, ki so pisali zgodovino Cerkve. Središče premišljevanja pa ni to, čeprav je zelo sugestiven pogled, ampak je »Gospodov blagoslov«. Kadar ga beremo za škofa ali za duhovnike, ta odlomek govori o milosti stanja zakramenta svetega reda; v primeru papeža pa gre za popolnoma enkraten dar milosti. Papeštvo ni zakrament, ampak ga sestavlja vez Božje milosti, ki jo je Jezus hotel izročiti samo Petru in njegovim naslednikom. Ta edinstveni odnos s Kristusom naredi papeža ne samo za najbolj osamljenega moža na svetu, ampak tudi za najbližjega Gospodu. Papež je škof, kot vsi drugi, vendar dojema Kristusa, kakor ga ne dojema nihče drug. Izvolitev mu ne podeli zakramenta, ampak milost, »Gospodov blagoslov«, ki ga osami in ga z Njim, Dobrim pastirjem, zedini na popolnoma enkraten način …

V drugem berilu sv. Pavel pravi kardinalom: »Živimo marveč iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava, Kristus.« Z drugimi besedami, težiti moramo h Kristusu, vendar v tem prizadevanju dobivamo od njega samega energijo, da to storimo, da gradimo njegovo telo, ki smo mi. Če bomo delali tako, se bomo znašli kot v avtomobilskem akumulatorju, ki se polni tako, da se troši; drugače bomo doživeli brodolom v zvijačah ljudi, ki težijo za tem, da bi nas odvedli v zmoto. Dve možni stališči torej: osebni interes ali iskanje resnice v ljubezni.

V evangeliju Jezus ponovi apostolom (in zlasti kardinalom): »Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam; in naročam vam, da ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil, to je z ljubeznijo v resnici v moji smrti in vstajenju: s temi očmi morate gledati na novega papeža.«

Mašni slavospev je vzet iz poslanja Svetega Duha v Cerkev. Tudi to je pogosto uporabljeno liturgično besedilo, vendar v tem primeru govori na zelo drugačen način od običajnega. Če kolikor je mogoče dobesedno sledimo latinskemu besedilu, slavospev pravi bolj ali manj tako: »V vsakem trenutku deliš vse, kar je potrebno, in z milostjo Duha na čudovite načine nudiš svoji Cerkvi pomoč za njeno vodenje. Tako ji nikdar ne nehaš pomagati, da se s svojo ljubeznijo vedno obrača k tebi in te po eni strani ne neha prositi v težkih časih, po drugi strani pa se ti v času veselja ne neha zahvaljevati.«

Skoraj se zdi, da vidimo Cerkev kot nevesto, ki svoj pogled vedno obrača k Ženinu in od njega pričakuje moč in pogum v stiskah …

Intenzivnost molitve Cerkve smo videli v večernih rožnih vencih na Trgu sv. Petra, ko je bil papež Frančišek v bolnišnici. Prijatelji in nasprotniki – tudi med kardinali – so bili tam in molili zanj … Molitev Cerkve za Petra v težavah se že od apostolskih časov sproži skoraj samodejno in ima čisto posebno moč.

Prošnja po obhajilu se vrne k novemu papežu in k njegovim značilnostim. Parafrazirana se glasi: »Milost tvojega veličastva naj nas razveseli, okrepljene s telesom in krvjo tvojega Edinorojenega, za dar pastirja, ki naj s svojimi krepostmi poučuje tvoje ljudstvo in širi um vernikov z resnico evangelija.« Svetega Duha prosimo za novega papeža, da bo zgled s svojim življenjem in naj ga preplavi z resnico evangelija.

2. Vstop v konklave in prisega

Drugo poglavje obreda konklava ima naslov Vstop v konklave in prisega, in je sestavljeno iz dveh delov: iz procesije do Sikstinske kapele in iz obreda prisege. Običajno procesije začenjajo slovesne maše. Konklave pa ni maša in tudi ne bogoslužje besede. In vendar se začne na enak način, s slovesno procesijo.

Vstop v konklave in prisega

Začetni pozdrav je enak pozdravu pri maši, s to razliko, da so pri maši dovoljene različne oblike, tukaj pa je predpisana ena sama možna formula: Gospod, ki vodi naša srca v Kristusovi ljubezni in potrpežljivosti, naj bo z vami vsemi.« Tema »Gospod, ki vodi«, ki usmerja, je v središču vsega tega obreda, in izraža njegov globok pomen.

Takoj po pozdravu začetni, zelo jedrnat opomin opozori na temeljne točke in povzame ravno to temo. Celebrant reče: Tukaj smo, da bi bil izvoljen vreden pastir Kristusove črede, zato naj Gospod usmerja naše korake na pot resnice, da bomo po priprošnji Marije, apostolov Petra in Pavla in vseh svetnikov vedno delali to, kar je njemu všeč.« Podobo korakov, ki morajo biti vodeni, potem predstavi obred procesije s petjem litanij. Za križem in ministranti sledijo kardinali volivci v svojem lastnem redu: najprej diakoni, potem duhovniki in nazadnje škofje. Gre za »pastoralne« dediče rimskega klera: za področne diakone različnih področij mesta; titularne duhovnike župnij, in predmestne škofe področij okoli Rima. Gre torej za rimski kler, ki se premika v procesiji, da bo izvolil svojega novega škofa.

Litanije svetnikov so iste kot v obredu posvetitve in so posebno slovesne, vendar še vedno predstavljajo iste skupine svetnikov in blaženih. Ne samo zemeljska Cerkev, tudi nebeška ima svoj red: najprej očaki stare zaveze, potem apostoli in evangelisti, končno mučenci, pastirji, cerkveni učitelji in učitelji.

Medtem gredo kardinali volivci proti Sikstinski kapeli. »Merilo« vseh procesij vedno ostaja procesija na cvetno nedeljo, ki spominja na Jezusov vhod v Jeruzalem, ki je bil začetek njegove vrnitve v nebesa, ko je s seboj nesel vso zemljo in vse ljudi, ki jih bo odrešil s svojo skorajšnjo žrtvijo, in na pot Cerkve, ki jo v zgodovini vodi Kristus in jo vidno predstavljajo kardinali, ki vstopajo v novi konklave. Ko pridejo v Sikstinsko kapelo, zapojejo Veni Crator Spiritus. To bogoslužno dejanje še enkrat pokaže, da kardinali volivci niso skupaj zaradi zgolj človeškega zborovanja, za neko parlamentarno zasedanje ali teološki sestanek, ampak mora njihov biti skupaj razumljen znotraj telesa Cerkve, ki jo oživlja delovanje Duha, ki deluje znotraj in po volji ljudi, ki ga sprejemajo.

Sklepna prošnja je še posebej pomenljiva glede pomena tega obreda. Še vedno kolikor mogoče dobesedno parafraziramo latinščino: »Gospod, ki si upravitelj in varuh svoje Cerkve, vlij v svoje služabnike duha razuma, resnice in miru, da bodo najprej mogli z vsem srcem spoznati, kaj hočeš, in potem temu, kar bodo spoznali, pogumno in določno slediti.« Zato prosijo za dar razuma, da bi spoznali, in moči, da bi delovali. Volivci bodo morali govoriti, morali bodo soditi, morali bodo analizirati položaj, presoditi in priti do svojih zaključkov. V to bo morala biti vključena vsa njihova človeškost in zahteva se, da bo Sveti Duh vedno zelo prisoten v njihovi vesti (zlasti z osebno in skupno molitvijo, ki je v konklavu zelo pogosta).

Sledi obred prisege, ki je pravo slavljenje svobode: zavezuje jo obljuba in varuje jo skrivnost. Ne gre za bogoslužni obred, ampak za pravno dejanje v bogoslužni obliki. Bistveno je, da se volivci javno razglasijo za svobodne in javno sposobne za sodelovanja pri volitvah novega papeža.

Zaradi krajšega obreda samo kardinal dekan prebere celoten obred prisege, ki se deli na tri točke: prva je zaprisežena obljuba, da bo upošteval (»ad ungem« pravi v latinščini) Konstitucijo, ki jo je o konklavu izdal Janez Pavel II. leta 1996. Drugi odstavek vsakogar, ki bo izvoljen, z zelo močnimi izrazi zavezuje k prizadevnosti pri opravljanju petrinske službe. V izvirnem besedilu se namreč obljublja, da bo izvoljeni »v celoti in skrajno zagotavljal časne in duhovne pravice in svoboščine Svetega sedeža in jih nikoli ne bo nehal braniti.«

Vsak izvoljeni torej žrtvuje svojo svobodo za obrambo svobode Cerkve, ki je označena kot najdragocenejši dar, ki ga je treba varovati na zemeljskem romanju. Cerkev se je skozi stoletja zoperstavila mogočnikom sveta s svobodo besede za oznanjevanje evangelija, obrambo človeka in vere, za boj proti krivoverstvu in lažem, od Nerona do Hitlerja in Stalina … in tudi danes; in kadar jo je zapeljala posvetna slava, je te zdrse drago plačala s kaznimi svojega nebeškega Ženina, ki so bile včasih zelo stroge. Njena svoboda je torej dobro, ki ga je treba varovati s skrajno pozornostjo.

Ravno zaradi tega v tretjem odstavku vsi prisežejo, da bodo ohranjali tajnost glede tega, kar se bo dogajalo znotraj konklava in da bodo zavrnili vsako vmešavanje, bodisi za bodisi proti, ali kakršno koli drugo obliko zunanjega posega, ki bi lahko pogojevala svobodo kardinalov volivcev. Tajnost je torej mišljena kot zaščita popolne svobode, ne pa kot tančica, ki naj pokrije kdo ve kakšne spletke.[1]

Sredi Sikstinske kapele je odprta evangeljska knjiga, ki se je z desno roko dotakne vsak kardinal, ki drug za drugim potrjujejo prisego. Besede so iste, kot se uporabljajo v prisegi za diakonat: »Obljubljam, se zavezujem in prisegam: tako mi Bog pomagaj in ta sveti evangelij, ki se ga s svojo roko dotikam.« Ko je prisegel zadnji kardinal, voditelj slovesnosti izreče sloviti extra omnes (»vsi ven«). Ostanejo samo voditelj slovesnosti in pridigar, ki ima premišljevanje o treh točkah: o resnosti naloge, ki čaka kardinale; o potrebnosti pravega namena pri volitvah; o prizadevanju za razločevanje, kaj je Božja volja in kaj je dobro Cerkve. Te vsebine so predpisane v obredniku, zato je, čeprav so tajne, njihova obveznost javna … Ko je premišljevanje končano, odide tudi pridigar in švicarska garda zavaruje vhode. Glede na čas se potem oceni, če je mogoče začeti s prvim glasovanjem, a preden se ga začne, se konča z marijansko antifono Sub tuum presidium. Še enkrat znane besede, a nabite s kontekstom čisto posebne pomembnosti: »Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.«

3. Molitev Adsumus v konklavu

Med konklavom se veliko moli. Kdor je domač z molitvijo, dobro ve, da ni isto sprejeti neko odločitev po molitvi ali brez nje. Potem ko smo se zbrali v molitvi, drugače razmišljamo. Bolj se zavedamo svojih omejitev, pa tudi svojih dolžnosti. Bolje razumemo pomembnost lastne svobode, pa tudi bolje dojemamo svojo revščino. Vse to je na ganljiv način izraženo v starodavni molitvi Adsumus, ki je predpisana znotraj konklava na načine in v časih, za katere voditelj slovesnosti meni, da so najprimernejši. Vsi volivci jo zelo dobro poznajo in jo v svojem duhu zelo upoštevajo. O njej razmišljamo v komentarju, ki ga je leta 2022 napisal Enzo Bianchi iz samostana Bose na začetku sinodalne poti, ki jo je hotel papež Frančišek za škofovsko sinodo.[2]

«Adsumus je starodavna molitev, ki je bila napisana v drugi polovici 7. stol. v Iberskem okolju, natančno v okviru hispano-vizigotske liturgije, v kontekstu 4. koncila v Toledu (633). Ta molitev se je v naslednjih stoletjih na zahodu zelo razširila, odprla je koncila v Konstanci in v Baslu (15. stol), ter na koncu 16. stol. pride v Ordo ad Synodum.

2. vatikanski koncil jo večkrat uporabi pri začetku koncila ali pri generalnih kongregacijah, v zadnjih letih pa se je molila na sinodi in pri drugih cerkvenih srečanjih. Po teh bistvenih opombah jo poskusimo prebrati v njeni dinamiki sinodalno navdihujoče molitve:

Pred teboj smo, Sveti Duh:

strti od bremena svojih grehov

a združeni posebej v tvojem imenu.

Takoj je treba povedati, da je Adsumus molitev k Svetemu Duhu, klic k Božjemu dihu, epikleza, naj se Duh spusti, pride nad Cerkev, zbrano v zboru in jo nauči razločevanja glede odločitev in dejanj, ki jih je treba opraviti. V rimskem izročilu ni neposrednih prošenj k Svetemu Duhu, v vizigotski liturgiji pa so bile te izpričane, kot pričuje Veni Creator Spiritus in Veni Sancte Spiritus. Kliče torej Svetega Duha, ki je Kyrios, Gospod, in razglaša, da učenci, krščeni verniki, stojimo pred njim.

Adsumus! Združeni smo v zboru: tukaj smo! To je vedno odgovor na klic. Nobenega samo-sklicevanja, ampak tukaj smo, tukaj smo v odgovor na Božji glas. Pomenljivo je, da se mora ta molitev začeti po daljšem obdobju tišine, skoraj čakajoč, da nas Gospodov glas pooblasti, da vstanemo in mu rečemo: »Tukaj smo!« V zavesti, da smo grešniki: in to izpovemo takoj v pomenljivem spokornem trenutku: »Strti od bremena svojih grehov«, grehov, ki so del naše človeškosti (peccati quidem humanitate detenti). Brez ošabnosti, brez prevzetnosti, pač pa v zvesti, da smo grešniki. Da, »kdor spozna in prizna svoj greh, je večji od tistega, ki obuja mrtve«, pravijo puščavski očetje. Torej smo pred Bogom kot cestninar v templju, poznavajoč svojo bedo, a v zavesti, da je beda klic po usmiljenju, vedoč da Gospod ne zaničuje skesanega in ponižnega srca in da Gospod posluša tistega, ki je ponižnega srca.

Pridi k nam, bodi z nami

in blagovoli vstopiti v naša srca.

Nauči nas, kaj naj delamo,

pokaži nam, kako naj hodimo po poti,

ti sam uresniči, kar moramo storiti.

Ti sam navdihuj in vodi naše odločitve,

ti, ki imaš edini z Očetom in njegovim Sinom

slavno Ime.

V tej jasnosti glede lastnega stanja lahko rečemo Svetemu Duhu: Veni ad nos, adesto nobis et dignare illabi cordibus nostris... Pridi v nas: po Jezusovi obljubi bo Duh prišel. Prišel je na Devico Marijo, prišel je na Kristusa pri krstu, prišel je na Cerkev, še vedno prihaja. On je Kristusov neločljivi spremljevalec, pravi sv. Bazilij, in zato je tam, kjer je Kristus, tudi Duha, in kjer je Duh, tam je tudi sveta Cerkev!

Adesto nobis! Če smo rekli adsumus, lahko Duhu rečemo Adesto, bodi z nami! Bodi z nami, ti, Paraklit, Zagovornik, kot ga je imenoval Jezus! Pridi kot Tolažnik, kot Branilec, kot pomočnik! Po Jezusovih besedah- obljubah lahko kristjan računa na to prisotnost Svetega Duha in zato ga tudi kliče.

Dignare illabi cordibus nostris: blagovoli vstopiti, se naseliti v naših srcih. Mi smo lahko pred Bogom, vse moramo in vse lahko pripravimo, potem pa se mora Duh spustiti, on mora delovati, on nas mora poučiti, kako ravnati, on mora razsvetliti naš razum, da bomo lahko razločevali in izbirali to, kar je v skladu z Božjo voljo. Samo Sveti Duh navdihuje in naše odločanje naredi učinkovito. Tukaj moramo priznati prvenstvo milosti, ki je Sveti Duh! Molitev Adsumus se vedno nanaša na Jezusove besede: »Sveti Duh vas bo učil vsega« (Jn 14,26), torej je Sveti Duh tisti, ki mora učiti tako, da spominja in prišepetava Jezusove besede. Duh mora pokazati, razkriti, »dati znamenje« za pot, po kateri moramo hoditi; Duh mora delovati, ker je moč, ker je božanska energija, ki uresničuje in izpolnjuje tisto, kar nam ne uspe storiti. Zato ko rečemo nekomu, ki se je podal na pot hoje za: »Gospod, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni!« (prim. Flp 1,6), se v teh besedah izraža vera Cerkve.

Očitno je torej, da Svetega Duha kličemo, da bi bil pravi protagonist. Noben krščeni in potemtakem tudi nobena cerkvena avtoriteta se ne more vzdržati priznanja njegove hegemonije, ne more ne upoštevati njegovih navdihov, ga ne more razžalostiti ali kar ugasniti, razen z bogokletjem in ne priznavanjem njegove navzočnosti.

[1] Na to meri tudi Konstitucija Janeza Pavla II. Universi dominici gregis, ki je glede tega zelo stroga:

81. Kardinali volivci naj se vzdržijo vsake oblike pogajanj, dogovorov, obljub ali drugih zavez kakršne koli vrste, ki bi jih lahko prisilile, da bi dali ali zavrnili glas enemu ali nekaterim […] odslej kaznujem z izobčenjem latae sententiae prestopnike te prepovedi. Ne prepovedujem pa, da med izpraznjenim sedežem prihaja do izmenjave mnenj o volitvah.

82. Prav tako kardinalom pred volitvami prepovedujem kapitulacije, oziroma da soglasno sprejmejo obveznosti in se zavežejo, da jih bodo izvršili v primeru, da bo eden izmed njih povzdignjen v papeža. Tudi te obljube, v primeru, da so bile storjene, pa četudi pod prisego, razglašam za nične in neveljavne.

83. Z enako vztrajnostjo, kot moji predhodniki, možno spodbujam kardinale volivce, naj se pri volitvah papeža ne pustijo voditi simpatiji ali odporu, ali vplivu naklonjenosti ali osebnih odnosov do nekoga, ali pritisku posegov avtoritativnih ljudi ali skupin pritiska, ali s predlogi sredstev družbenega obveščanja, nasilja, strahu ali iskanja popularnosti. Potem ko so imeli pred očmi edinole Božjo slavo in dobro Cerkve, potem ko so prosili za Božjo pomoč, naj dajo svoj glas tistemu, ki ga imajo tudi zunaj kardinalskega zbora za primernejšega od drugih za rodovitno in koristno vodenje vesoljne Cerkve.

[2] Adsumus! E. Bianchi (Vita pastorale, julij 2022), z nekaj minimalnimi prilagoditvami.