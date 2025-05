Meditacija benediktinskega opata Donata Ogliarija med kongregacijo kardinalov

Benediktinski opat Donato Ogliari je imel v sinodalni dvorani avle Pavla VI. na generalni kongregaciji kardinalov 29. aprila 2025, pred začetkom konklava meditacijo o središčnosti Jezusa Kristusa, krotkosti in ponižnosti, sodbi Duha, sobi v nadstropju, o izzivih Cerkve v svetu ter o Cerkvi kot delavnici dela v teku.

Benediktinski opat Donato Ogliari

Ko se je apostol Pavel poslavljal od efeških starešin – ki jih ni nikoli več videl – je dejal: »Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi« (Apd 20,32). Rad pomislim, da je te besede papež Frančišek prihranil tudi za vas, preden se je vrnil k Očetu.

V tem posebnem trenutku za Cerkev se hočemo izročiti milosti in moči Božje Besede in se ji pustiti konkretno voditi in razsvetliti, začenši z dvojno vlogo današnjega bogoslužja. Na eni strani imamo evangeljski odlomek današnjega dneva, torek drugega velikonočnega tedna, odlomek, ki poroča o enem delu nočnega pogovora med Jezusom in Nikodemom (prim. Jn 3,7-15). Po drugi strani pa imamo vsaj v Italiji in v Evropi evangeljski odlomek praznika sv. Katarine Sienske, zavetnice Italije in Evrope ter cerkvene učiteljice, ki je imela navado, da se je na papeža obračala z nadvse nežnim izrazom: »sladki Jezus na zemlji«. Za ta praznik nam Cerkev ponuja oznanilo evangeljskega odlomka, ki vsebuje Jezusovo hvalnico Očetu, da je skrivnosti kraljestva razodel malim, ne pa modrim in razumnim tega sveta (prim. Mt 11,25-30).

SREDIŠČNOST JEZUSA KRISTUSA

Izhajajoč iz tega evangeljskega odlomka bi se rad zadržal na Jezusovih besedah: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili« (Mt 11,28). Idealno se postavimo na mesto »malih«, na katere se nanaša evangelij in poslušajmo Jezusovo povabilo: »Pridite k meni« kot namenjeno nam, povabilo, s katerim se on nedvoumno ponuja kot »pot« (prim. Jn 14,6), ampak tudi kot »cilj«, h kateremu težimo. Mi, spoštovani očetje, smo samo peregrinantes in spem, romarji na poti h »Kristusu Jezusu, našemu upanju« (prim. 1 Tim 1,1).

To Jezusovo povabilo naravno povežemo z jasnimi in razorožujočimi besedami, ki jih je izgovoril apostol Peter po Gospodovem govoru o kruhu življenja, govoru, ki je zaradi svoje trdosti povzročil odhod mnogih učencev. Na Jezusovo vprašanje dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?«, je Peter v imenu vseh odgovoril: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga« (Jn 6,67-69).

V trenutku, ki je tako poln posledic za Cerkev – kot je izbira rimskega škofa in pastirja vesoljne Cerkve – Jezusove besede: »Pridite k meni vsi«, na katere odmeva Petrovo retorično vprašanje: »Gospod, h komu naj gremo?« zvenijo kot nujno povabilo, da znova zberete vsak gib vaše duše, vašega uma, vašega srca in vašega življenja okoli Jezusove osebe in vesele luči njegovega evangelija.

V srcu modrosti, ki jo je Cerkev nabrala skozi stoletja; v središču pravil, ki jih potrebuje, da se trdno sooči z nezgodami zgodovine; znotraj njene »izredne izvedenosti za človeštvo« (rerum humanarum peritissima), kot je rekel sv. Pavel VI. (Populorum progressio, št. 13), tam je vedno oseba Jezusa, učlovečenega Božjega Sina, ki je umrl in vstal za naše odrešenje! Cerkev je poklicana, da oznanja njega in ga izpričuje svetu. Če v središču poslanstva Cerkve ne bi bilo njega, Kristusa, ki »je isti včeraj in danes, isti tudi na veke« (prim. Heb 13,8), bi bila zgolj mrzla in jalova ustanova, brez tistega svetega ognja, ki žge, greje in razsvetljuje in ki ji prihaja od Gospoda!

Kar vam pripovedujem, se vam zdi samoumevno in očitno, in vendar menim, da ni nekoristno, da na to spomnimo, ker nas vsako dejstvo, da se vsak dan znova postavimo na to gotovost naše vere, obvaruje nevarnosti, da bi nas požrli miki in dobrikanje sveta, lahke poti bega, ki nam jih prikazuje, ki pa imajo za nujno posledico zvodenenje življenjske in preroške moči Jezusovega evangelija. Da, vedno moramo »dihati Kristusa« (sv. Anton opat), ker »je za nas vse« (sv. Ambrož), bo Cerkev samo v njegovem objemu in v luči njegovega Duha našla potrebno moč za nadaljevanje svojega dela odrešenja po poteh časa in zgodovine.

Naj bo torej Kristus zvezda Severnica in istočasno kompas vaših pričakovanj, vaših srečanj, vaših pogovorov, in odločitev, ki jih boste poklicani sprejeti.

KROTKOST IN PONIŽNOST

V svoji »hvalnici« Očetu nam Jezus pove tudi, kaj se moramo naučiti od njega: »Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen« (Mt 11,29).

Kot je znano, v svetopisemski govorici srce predstavlja notranjo resničnost osebe, in prav to hoče Jezus deliti z nami: njegovo najbolj notranjo resničnost, občestvo z Očetom in njegovo ljubezen do ljudi. Ko namreč samega sebe opredeli kot »krotkega in iz srca ponižnega«, ne pravi zgolj, da se distancira od arogance, trdote in avtoritarnosti, ampak ima namen namigniti na pravi način biti pred Bogom in pred ljudmi: pred Bogom v zaupanju, poslušnosti in pokorščini; pred ljudmi pa v sprejemanju, sočutju ter pripravljenosti na odpuščanje in služenje.

Dejstvo, da nas Jezus vabi, naj se »učimo« od njega, pomeni, da krotkost in ponižnost ne pripada človeškemu bitju po naravni poti. Instinktivno bi bili bolj nagnjeni k napuhu in prevzetnosti, kot pa krotkosti in ponižnosti. Ker pa je Cerkev poklicana, da svetu pokaže obličje svojega Gospoda, se mora vsak dan pustiti evangelizirati, da bi se vedno bolj in vedno bolje naučila, kaj pomeni biti v svetu krotak, ponižen in sočuten Jezusov obraz.

Skratka, Cerkev, ki je zakoreninjena v Kristusu, je Cerkev, ki se je sposobna utelesiti v zgodovini in iti skoznjo v zaupanju v družbi svojega Gospoda, ne da bi se prilagodila posvetnim merilom moči in gospodovanja, ampak bi se zgledovala pri merilih krotkosti in ponižnosti, usmiljene in sočutne ljubezni, ki jo je Jezus utelesil v svojem zemeljskem življenju.

Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je odprta, pogumna in preroška Cerkev, ki se ji upirajo nasilne besede in dejanja, ki zna postati glas tistega, ki nima glasu in ki zna biti, če je potrebno, tudi glas, ki odstopa od drugih, samo da trmasto kaže poti pravičnosti, bratstva in miru.

Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je Cerkev, ki je učiteljica bratstva, ki ga uči z besedami in dejanji, ki imajo pečat medsebojnega spoštovanja, dialoga, kulture srečanja in graditve mostov, ne zidov, kot nas je vedno vabil papež Frančišek.

Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je Cerkev mati, ne mačeha, ki zna negovati in hraniti svoje sinove in hčere, ter jih zasidrati v upanju, ki ne razočara, v Božji ljubezni, ki je izlita v naša srca (prim. Rim 5,5).

Cerkev, zakoreninjena v Kristusu, je Cerkev, ki se izogiba samozadostnosti in ki zna prekoračiti svoje ograde, samo da bi dosegla tudi tiste brate in sestre v človeštvu, ki niso del nje in doživljajo nesmisel življenja, ali pa so zaznamovani s stigmo odrinjenosti in izključenosti.

V zvezi s tem je papež Frančišek - kot vemo – v središče pogleda Cerkve ponovno postavil vse tiste, ki jih imajo naše družbe izobilja in sebičnosti za odvržene, oziroma reveže, razdedinjene, zadnje, ko je začenši z Evangelii guaudium – razvijal dva dopolnjujoča se pogleda: po eni strani razkrivanje strukturnih vzrokov za revščino, ki so posledica gospodarskega in družbenega konteksta; po drugi strani uvajanje teološkega pogleda, po zaslugi katerega revežev ne obravnavajo več samo v luči sociokulturnega in zgodovinskega pristopa – kot na rob odrinjeni - ampak jih razumemo znotraj teološke kategorije. Z drugimi besedami, revščina je še prej kot sociološki in etični problem, vprašanje, ki zanima nauk (EG, št. 198).

Mislim, da je ta premik poudarka še vedno treba razumeti v vsem njegovem obsegu, tudi zato ker zahteva »novo miselnost, ki razmišlja občestveno in daje prednost življenju vseh« (EG, št. 188). Kljub temu sem prepričan, da Cerkev ne bo nehala še naprej odpirati oči in srce za zadnje na zemlji, ki so živo Kristusovo telo v svetu, in bo »veselje in upanje, žalost in tesnobo današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih« (GS, Predgovor 1), sprejela za svoje, ne da bi nehala sanjati tudi o tem, kar se zdi nemogoče!

SVOBODA DUHA

Iz drugega evangeljskega odlomka za torek, 2. velikonočnega tedna, iz odlomka, ki, kot smo rekli, opisuje Jezusovo nočno srečanje z Nikodemom – se želim zadržati pri naslednji Jezusovi trditvi: »Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha« (Jn 3,8). Glede na nalogo, ki vas čaka, se mi zdi, da je to beseda, ki jo je potrebno globoko sprejeti in pri kateri se je treba zadržati v premišljevanju in molitvi.

Evangelist Janez uporablja pojem Duh (pneuma) tako v teološkem (Duh kot Božja generativna moč), kot tudi v antropološkem pomenu (novo bivanje, rojeno iz Duha). Na eni strani je neviden in nedoločjiv Duh (tako kot veter), na drugi strani pa so učinki, ki jih povzroči v življenju človeka, ki so vsem na očeh in jih lahko dojamemo v njihovi stvarni objektivnosti.

Poleg tega dvojnega rojevanja iz Duha obstaja potem še ponovno rojstvo, na katerega je poprej namigoval Nikodem. Opozori na pomembnost ponovnega začetka, se pravi na pomembnost stalnega procesa spreobrnjenja, procesa, ki ga mora udejanjati človek. Na nas je, da postanemo ranljivi za spodbude Duha in v njegovi luči pregledamo ali obnovimo svoje vrednostne kriterije, da bi se izognili instrumentalizaciji Božji znamenj in jih v razlagi prilagajali svojim pred-razumevanjem.

Glede na težko nalogo, h kateri ste poklicani, in sicer izvoliti novega papeža, vas vabim, da pristanete na preiskovanje Duha, ker vam lahko, če ga boste poslušno sprejeli v svoje srce in v svoj um, pomaga, da se ponovno rodite, oziroma da očistite vse tisto, kar ne soglaša – kakor bi dejal apostol Pavel – s Kristusovo mislijo (1 Kor 2,16b).

Se nadaljuje...