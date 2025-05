Konklave, Veni Creator Spiritus med tradicijo in inovacijo

Preden so se za kardinali v konklavu zaprla vrata Sikstinske kapele, je sredi Micheangelovih fresk odmevalo petje Veni Creator Spiritus (Pridi, Stvarnik, Sveti Duh). Molitev, ki je bila umeščena med petje litanij in prisego kardinalov, je nastala v 9. stoletju ter skozi dolgo zgodovino dobila številne uglasbitve. Med skladatelji so Palestrina, Mahler in Duruflé.

Marcello Filotei – Vatikan

»Tradicija pomeni varovati ogenj, ne častiti pepela,« je dejal Gustav Mahler. Zato nenehno vračanje k istemu besedilu, da bi mu dal drugačno preobleko, za skladatelja nikoli ni predstavljalo težave. Če že, se mu je zastavljajo vprašanje, kako se ga lotiti, kako ga spremeniti, kako ga preoblikovati. Med bogato dediščino sakralne glasbe težko spregledamo pesem Veni Creator Spiritus (Pridi, Stvarnik, Sveti Duh), ki je namenjena prav takšnim trenutkom, saj ni le liturgična molitev za binkošti, ampak pravi duhovni arhetip: prošnja, namenjena Svetemu Duhu, naj vlije modrost, ki jo v teh dneh potrebujejo kardinali v konklavu.

Molitev je bila napisana v latinščini v 9. stoletju, pripisuje pa se Rabanu Mauru, opatu in teologu palatinske šole Karla Velikega. Skozi stoletja je besedilo ohranilo svojo izvorno obliko, a kar se je spreminjalo, je bila njegova uglasbitev, ki se je prilagajala jeziku vsakega časa in odražala različne poglede na sveto. Glasbena zgodovina na tem področju je izjemno bogata, v ospredju pa ostajajo skladatelji, kot so Giovanni Pierluigi da Palestrina iz 16. stoletja, Gustav Mahler na vrhuncu romantičnega simfonizma in Maurice Duruflé v Franciji 20. stoletja.

Palestrina in ravnovesje nevidnega

Palestrina je nekakšen ekvilibrist, ki je v 16. stoletju, ravno ko je tridentinska reforma uvedla novo treznost v sakralni glasbi, prevzel nalogo, da zagotovi razumljivost besedila, ne da bi se odrekel polifoniji. Več glasov se prekriva, vendar verniki ne izgubijo nobene besede. Njegova različica Veni Creator Spiritus je pregledna duhovna arhitektura: glasovi se srečujejo v imitativnem kontrapunktu, vendar pa je beseda vedno razumljiva. Duh je tu notranja luč, gregorijanska melodija, iz katere vse izhaja, pa ostaja kot cantus firmus, tehnični izraz, ki se uporablja, kadar je melodija osnova polifonične kompozicije. Zvok je abstrakten, čist, brezčasen. To je za Palestrino Duh Stvarnika.

Mahler in duhovnost kot celota

Za Mahlerja, ki je ustvarjal sredi poznega 19. stoletja, v času, ko je ideja svetega razbita in na novo sestavljena, pa je to prava nova iznajdba. Njegova hvalnica odmeva v impozantnem uvodu Osme simfonije, ki je zaradi velikega števila potrebnih izvajalcev znana kot Simfonija tisočerih. To delo, ki je bilo napisano leta 1906, združuje starodavno latinsko besedilo s finalom Goethejevega Fausta ter v eni sami napetosti združuje teologijo in filozofijo.

Klicanje Duha Stvarnika tako ni več preprosta molitev, temveč postane začetek simfonično-mističnega potovanja. Mahler sveto pojmuje kot celoto, kar zanj pomeni zvočno celoto. Za to potrebuje dva mešana zbora, osem solistov, otroški zbor, velik orkester, celesto, klavir, harmonij, orgle in številna tolkala. Njegov Veni Creator Spiritus postane eksplozija svetlobe, nekakšen veliki pok, kjer Duh ne le potolaži, ampak je predvsem življenjsko načelo, dih, ki premika vesolje. Njegova glasba ni namenjena cerkvam, temveč gledališčem, svetu, vsem ljudem. Zdi se, da si Mahler bolj kot introspekcije želi vrtoglavice, povsem v romantičnem slogu obdobju, v katerem se prek umetnosti išče neskončno.

Duruflé in nostalgija po izgubljenem svetem

V 20. stoletju, v obdobju, ki so ga zaznamovale vojne in velika kriza smisla, je Maurice Duruflé začutil potrebo, da se ozre nazaj, da se vrne k tradiciji in v preteklosti poišče ključ, kako svetemu dati novo obliko. Njegov Veni Creator Spiritus iz leta 1930 je napisan za orgle solo. Besedilo izgine, ostane le melodija, ki se pojavlja in izginja v artikuliranem toku. Duruflé je bil kot naslovni organist pariške cerkve Saint-Étienne-du-Mont velik poznavalec gregorijanskega repertoarja, vendar je tudi on čutil potrebo po ponovnem branju te hvalnice v luči dogajanja v zgodovini glasbe. Ko se je ozrl okoli sebe in videl Debussyja in Ravela z njunimi prefinjenimi harmonijami, ju ni mogel prezreti in ju tudi ni hotel prezreti. Njegov Veni Creator je meditacija brez besed, zvočno dejanje, ki prej kliče kot pove. Glasba, ki ne potrjuje, temveč izprašuje.

Eno besedilo, trije pogledi, en dih, od geometrične strogosti Palestrine, simfonične monumentalnosti Mahlerja do introspekcije Durufléja. Veni Creator Spiritus pokaže, kako je sakralna glasba dolg pogovor z Nevidnim in kako vsaka doba v te besede projicira svojo predstavo o Bogu, Svetem Duhu in stvarstvu. Vsaj takrat, ko ohranjamo ogenj, da ne bi častili pepela.