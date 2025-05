Kardinal Parolin o pogajanjih v Turčiji in prvem papeževem potovanju

Vatikanski državni tajnik je ob robu dogodka, povezanega z Ukrajino, ki je v sredo, 14. maja 2025, potekal na Papeški univerzi Gregoriana, odgovoril na nekatera vprašanja novinarjev. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja med Ukrajino in Rusijo v Turčiji »resno izhodišče za konec vojne«. Glede papeža Leona XIV. pa je dejal, da je »človek miru« ter se zdi odprt za možnost, da bi bilo njegovo prvo potovanje v Nicejo.

Kardinal Parolin je za medije izrazil zadovoljstvo, da je končno prišlo do možnosti neposrednega srečanja med Ukrajino in Rusijo, z namenom, da bi končno dosegli premirje. »Upamo, da se bodo razvezali vozli, ki so obstajali do zdaj, in da bo res mogoče začeti pot miru,« je poudaril državni tajnik ter dodal, da je še »prezgodaj« govoriti o tem, kaj se bo zgodilo.

Prezgodaj, da bi govorili o potovanju v Kijev

Prav tako je po njegovih besedah prezgodaj govoriti o možnosti, da bi papež Leon XIV. obiskal Ukrajino, kamor ga je med telefonskim pogovorom v ponedeljek povabil predsednik Zelenski. Kardinal je prepričan, da bo sveti oče, ki je po nedeljski opoldanski molitvi in tudi v govoru udeležencem jubileja vzhodnih Cerkva spomnil na področja, ki trpijo zaradi nasilja, ponovno pozval h koncu vojne. Ob tem je dodal, da Sveti sedež še naprej ostaja na razpolago, da ponudi tudi prostor. »Pretirano je, da bi govorili o mediaciji, vendar lahko ponudimo vsaj dobre dobre pisarne, lažje srečanje.« Hkrati pa se Vatikan ne želi »vmešavati v druge pobude, ki že potekajo«.

Kardinal Parolin je v nadaljevanju pojasnil, da je stališče Svetega sedeža takšno, da vedno skuša »strani zbližati, ne pa ustvarjati še nadaljnje delitve«. Poleg tega je zagotovil, da še naprej ostaja »aktiven« mehanizem za repatriacijo ukrajinskih otrok, ki se je začel z misijo kardinala Zuppija. Gre predvsem za »izmenjave imen prek nunciatur, nato preverjanja na kraju samem in odgovore«.

Konec konflikta v Gazi

Tudi na Bližnjem vzhodu bosta novi papež in Sveti sedež nadaljevala po isti poti, ki jo je začrtal papež Frančišek: to je nenehen poziv h »končanju spopadov v Gazi, izpustitvi talcev« ter »k humanitarni pomoči v Gazi«. V zvezi s temi točkami je bil med generalnimi kongregacijami pred konklavom izražen »močan poziv k resnemu posredovanju«, skupaj z »zaskrbljenostjo, ker kristjani množično zapuščajo Bližnji vzhod«. »Zato bo potrebno najti odgovore na to veliko težavo,« je izpostavil kardinal Parolin.

Leon XIV., človek miru, ki želi mir

Glede novoizvoljenega papeža, ki je bil deležen »zelo pozitivnih« komentarjev in odzivov, pa je dejal: »Pokazal se je kot zelo miren, veder. Je človek miru, ki si želi miru in ki bo mir gradil prav prek teh mostov, na katere je spomnil že ob prvih besedah v pozdravu vernikom.«

Morda prvo potovanje v Nicejo

Ob koncu je kardinal odgovoril na vprašanje, kam bi lahko papeža Leona XIV. vodilo prvo potovanje: »Mislim, da v Nicejo. Gre za pomemben trenutek za katoliško Cerkev, za ekumenizem. Zagotovo je bilo predvideno, da bi šel tja papež Frančišek. Predstavljam si, da se bo papež Leon odpravil po isti poti.«