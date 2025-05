Kardinal Koovakad v Kambodži: Skupaj z budisti kot sopotniki na poti miru

V Phnom Penhu od 27. do 29. maja 2025 poteka 8. budistično-krščanski kolokvij pod naslovom »Budisti in kristjani v skupnem prizadevanju za mir prek sprave in odpornosti«. Organizira ga Dikasterij za medverski dialog v sodelovanju s Kamboško škofovsko konferenco ter budističnimi univerzami in samostani v Kambodži. Prvi dan je okoli 150 udeležencev nagovoril tudi prefekt Dikasterija za medverski dialog kardinal George Koovakad.

Vatican News

Delati skupaj

Kardinal je poudaril, da v svetu, ki je razdrobljen zaradi nasilja, zaznamovan s konflikti in krivicami, z revščino in degradacijo okolja, srečanje »duhovnih voditeljev in vernikov predstavlja močno znamenje upanja«. Po njegovih besedah je organizirani kolokvij tudi »svet prostor, kjer se budisti in kristjani srečajo ne samo kot predstavniki dveh častitljivih izročil, temveč združeni v skupnem prizadevanju za slogo«.

V nadaljevanju govora se je prefekt navezal na naslov srečanja ter dodal, da sta v središču teh dni dva duhovna zaklada: sprava in trdoživost odpornost, ki sta globoko zakoreninjeni v obeh verstvih in moreta graditi in ohranjati trajen mir«.

Trpljenje zaradi nasilja, predsodkov, neenakosti

Prav tako je poudaril, da je v zgodovinskem kontekstu, zaznamovanem z velikim nasiljem, bistveno pričevati o zdravilni moči vere za dobro sveta, ki je vedno bolj nemiren. Ob tem je spomnil na »tiste, ki sta jih najbolj prizadeli vojna in krivica, na tiste, ki neposredno trpijo, ter na tiste, ki so se naveličani časopisnih naslovov, polnih tragedij, v obupu oddaljili. Resničnost trpljenja, ki ga povzročajo nasilje, predsodki in neenakost je neizpodbitna,« je še izpostavil kardinal Koovakad.

Pozitivne pripovedi

Tišina in brezbrižnost spričo krikov revnih, beguncev, marginaliziranih, zavrženih, migrantov ter vedno intenzivnejših podnebnih sprememb in teptanja človekovega dostojanstva po mnenju prefekta zahtevata odziv, ki temelji na sočutju in moralni dolžnosti. Dejal je, da »nismo brez upanja ali virov, da bi se odzvali na ta klic. Naše razprave ponujajo dragocene priložnosti za poslušanje in širjenje pozitivnih pripovedi o gradnji miru. Naša duhovna izročila nudijo tako vizijo kot poslanstvo: spodbujajo nas, da zavrnemo apatijo in se lotimo težke naloge gradnje miru. Izzivajo nas, da izberemo spravo namesto maščevanja, odpornost namesto sprijaznjenosti.«

Konkreten dialog

Tudi apostolski vikar Phnom Penha, msgr. Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, je v svojem pozdravu udeležencem izrazil veselje nad dogodkom, ki bo ostal zapisan v zgodovini majhne kamboške Cerkve. Po njegovih besedah bo okrepil »bratstvo in dialog. Dialog življenja, odprt za vsakega človeka; dialog del prek vzgoje za mir in solidarnost; teološki dialog, ki ga bomo živeli na tem simpoziju; dialog verske izkušnje, ki vernike vodi h kontemplaciji, da bi prodrli v skrivnost Boga,« je še poudaril apostolski vikar.