Kard. Parolin: Služba škofa je dar za vso Cerkev

V baziliki svetega Petra je 22. maja 2025 potekalo škofovsko posvečenje apostolskega nuncija v Belorusiji, msgr. Ignazia Ceffalie. Kardinal Parolin je med mašo dejal, da je škofovska služba dar za vso Cerkev. Izpostavil je politične, družbenoekonomske in verske izzive države, v katero odhaja kot nuncij, pa tudi regionalne in celinske napetosti, povezne zlasti z vojno v Ukrajini.

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je pri homiliji izpostavil, da je škofovska služba »dar, namenjen vsej Cerkvi«: »To je dar, ki ga osebno prejmeš, s polaganjem rok in posvetitveno molitvijo, in s katerim postaneš del apostolskega nasledstva, vendar pa ni namenjen samo tebi.« Škofova služba je »Gospodov dar za izgradnjo njegovega telesa, ki vključuje neomejeno predanost, pri kateri človek ne misli več na svoje koristi, ampak na dobro vseh, ne živi več zase, ampak za skupnost, v katero je poslan«.

Kardinal Parolin je spomnil na dolga leta formacije, ko je msgr. Ceffalia bil na nunciaturi v Ekvadorju, na stalnem predstavništvu pri Svetu Evrope v Strasbourgu, na državnem tajništvu kot uradnik oddelka za odnose z državami in nazadnje na apostolski nunciaturi v Venezueli. »Slednje je bilo zaradi političnih in družbeno-gospodarskih razmer v državi še posebej zapleteno poslanstvo«, a je lahko kljub temu »izkusil milost, ki je Gospod nikoli ne odteguje tistim, ki opravljajo posebno nalogo, da bi jo lahko dobro opravili za svoje osebno posvečenje in posvečenje tistih, ki so jim zaupani«.

»Z isto gotovostjo se boš zdaj soočil z novo nalogo, h kateri si bil poklican,« je dejal Parolin. Izpostavil je notranje izzive Belorusije – izzive, ki so politične in družbenoekonomske narave, pa tudi verske v smislu odnosov s pravoslavnimi verniki –, ter prav tako regionalne in celinske napetosti, povezane z vojno v Ukrajini, katere konca žal še ni videti.

Državni tajnik je zato škofa Ceffalio spodbudil, naj varuje dar Svetega Duha, ki mu je bil zaupan s polaganjem rok, da bi se lahko spoprijel z vsemi okoliščinami in v polnosti živel dar škofovske službe. »Ta trajni duhovni dar gori kot ogenj, toda ta ogenj, ki zdaj gori, se ne hrani sam od sebe, temveč umre, če ga ne ohranjamo pri življenju. Da bi bili luč sveta in da bi naša luč svetila pred ljudmi, je treba ta ogenj vedno znova prižigati.«