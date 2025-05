Jubilej godb. Msgr. Fisichella: Ves Rim ste napolnili z veseljem

V nedeljo, 11. maja 2025, je ob sklepu dvodnevnega jubileja godb in ljudske glasbe nadškof Rino Fisichella na Trgu Cavour v bližini vatikanske bazilike daroval sveto mašo. Več kot 13.000 romarjev iz 90 držav se je po končani slovesnosti v procesiji z igranjem na glasbila odpravilo na Trg svetega Petra, kjer so se udeležili nedeljske opoldanske molitve s papežem Leonom XIV.

Msgr. Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, ki je odgovoren za organizacijo jubileja, se je zahvalil vsem članom godb in predstavnikom različnih skupin ljudske glasbe z vsega sveta. Po njegovih besedah so napolnili Rim z veseljem, saj so s svojimi instrumentalnimi, gledališkimi in pevskimi nastopi na 31 trgih v mestu razveselili ljudi. »Hvala, da ste se odzvali tej pobudi,« je dejal proprefekt.

V homiliji je med drugim navedel besede svetega Avguština in zbranim zaželel: »Naj to, kar delate z velikim navdušenjem, s tolikšno gorečnostjo, postane glasba, pesem, ki doseže Božja ušesa. Na to nas spominja sveti škof.« »Poj, igraj; vendar hodi tako, da poješ ter se z igranjem potolaži zaradi napora, toda nikoli ne ljubi lenobe,« je dodal proprefekt. »Poj, igraj in hodi. In kaj pomeni hoditi? Napredovati v dobrem. Če napreduješ, če rasteš, če postajaš vedno širši, tedaj hodiš; vendar pa moraš napredovati v dobrem, v pravi veri, v lepem vedênju«.