Jubilej godb in ljudske glasbe. Več kot 13.000 udeležencev iz 90 držav

10. in 11. maja bo Rim preplavila raznovrstna glasba, saj bo potekal jubilej godb in ljudske glasbe. V soboto bodo udeleženci poromali skozi sveta vrata vatikanske bazilike, nato pa bodo igrali na 31 trgih italijanske prestolnice. V nedeljo bo sveto mašo na Trgu Cavour daroval nadškof Rino Fisichella.

Vatican News

Jubilej, ki bo prihodnji konec tedna potekal v Rimu, bo namenjen vojaškim, institucionalnim, amaterskim, folklornim, vaškim, športnim in šolskim godbam ter vsem kategorijam, povezanim z ljudskimi predstavami po vsem svetu.

Program

Večina udeležencev tokratnega jubileja bo iz Italije, svoj prihod pa so napovedale tudi večje skupine iz Združenih držav Amerike, z Malte, iz Poljske, Španije, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Brazilije, Mehike, Avstralije in Argentine. V soboto, 10. maja, bodo od 8. do 18. ure organizirana romanja skozi sveta vrata bazilike svetega Petra. Med 16. in 19. uro bo na 31 rimskih trgih nastopilo več kot 100 godb in skupin z vsega sveta. Podroben seznam je na voljo na uradni spletni strani jubileja in v aplikaciji Iubilaeum 25.

Sveta maša na Trgu Cavour

V nedeljo, 11. maja 2025, bo ob 10. uri na Trgu Cavour potekalo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil msgr. Rino Fisichella, odgovoren za organizacijo jubileja 2025. Po koncu evharističnega bogoslužja se bodo romarji v svojih uniformah in z glasbili v procesiji odpravili proti Trgu svetega Petra. Med potjo bodo izvajali skladbe po lastni izbiri.