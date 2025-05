Izšla prva serija znamk s podobo papeža Leona XIV.

Vatikan je izdal nove priložnostne znamke in žige, s katerim je zaznamoval začetek pontifikata papeža Leona XIV. in tri druge pomenljive dogodke: 1700-letnico nicejskega koncila, 500-letnico rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine ter 50 let od kanonizacije s. Vicente Marije. Poleg tega so izšle tudi tri nove znamke v okviru serije »Evropa 2025«.

Začetek pontifikata papeža Leona XIV.

Ob začetku novega pontifikata so izšle štiri znamke, na katerih je upodobljen papež Leon XIV.: znamki v vrednosti 1,25 evra in 2,45 evra prikazujeta svetega očeta na dan izvolitve, znamki v vrednosti 1,30 evra, ter 3,20 evra pa dan po tem, ko je v Sikstinski kapeli obhajal sveto mašo za Cerkev (Missa Pro Ecclesia). Na žigu prvega dne je upodobljen papež Leon XIV., ki pozdravlja vernike po prvi opoldanski molitvi Raduj se, Kraljica nebeška 11. maja 2025.

1700. obletnica nicejskega koncila

Vatikan se bo z lističem z znamko v vrednosti 2 evrov spomnil prvega ekumenskega koncila, ki je potekal leta 325 v Niceji v današnji Turčiji. Šlo je za zgodovinski trenutek, ko so se vsi škofje krščanskega sveta zbrali, da bi obravnavali temeljna doktrinalna vprašanja, v središču je bil predvsem odgovor na herezijo arijanizma. Koncil je slovesno potrdil, da je Sin »enega bistva z Očetom« ter s tem polno božjo naravo Jezusa Kristusa. Na srečanju pred 1700 leti je bila sprejeta tudi prva formulacija nicejske veroizpovedi, ki jo molimo še danes. Okoli 300 škofov, prisotnih na koncilu, je določilo tudi pomembne norme za cerkveno življenje, vključno s skupnim datumom obhajanja velike noči.

500-letnica rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine

Z znamko za 1,25 evra bo Vatikan obeležil 500-letnico rojstva glasbenika Giovannija Pierluigija da Palestrine, ki je živel med letoma 1525 in 1594. Deloval je predvsem v rimskih glasbenih ustanovah, zlasti kot dirigent vatikanskega zbora Cappella Giulia in pevec papeškega zbora Cappella Sistina. Že v času svojega življenja je bil zelo cenjen skladatelj in še vedno velja za referenčno točko na področju sakralne glasbe. Najraje je komponiral maše, napisal pa je tudi številne motete, za katere je značilen bogat in slikovit slog. Njegovo najbolj znano delo je Missa papae Marcelli (Maša papeža Marcela).

50-letnica kanonizacije svete Vicente Marije

Znamko v vrednosti 2,45 evra vatikanska pošta posveča 50-letnici kanonizacije svete Vicente Marije, ustanoviteljice redovnic Marije Brezmadežne, katerih karizma je pomoč mladim ženskam v težavah. Zgled njenega življenja še vedno pričuje o Božji ljubezni do najšibkejših in zapuščenih. Njeno sporočilo ukoreninjeno v veri in usmiljenju, ostaja aktualno tudi danes, v svetu, ki potrebuje pravičnost in sočutje.

Serija »Evropa 2025«: Nacionalna arheološka odkritja

Za serijo »Evropa 2025« pa se je vatikanska pošta odločila izdati znamke, ki so povezane z dvema izjemnima arheološkima območjema: to sta nekropola pod baziliko sv. Petra in nekropola Via Triumphalis. Obe predstavljata dragocena primera starorimskih grobišč in pričata o bogatem prepletu spomina, vere in vsakdanjega življenja.

Po rimskem pravu je bilo zaradi higiene in varnosti prepovedano upepeljevati ali pokopavati umrle znotraj mesta. Iz tega razloga so pokopališča nastajala ob konzularnih cestah, ki so vodile iz mesta. Njihova lokacija ob pogosto obiskanih poteh ni zagotavljala samo vidnosti grobov, temveč tudi kontinuiteto spomina na pokojnike s strani popotnikov.

Nekropola Via Triumphalis ponuja še posebej izjemno dokumentacijo o življenju in smrti v antičnem Rimu. Razvila se je na pobočjih Vatikanskega griča in je razdeljena v vrste teras, kjer so grobnice razporejene vzdolž starodavne ceste.

Znamki v vrednosti 0,1 evra in 0,15 evra prikazujeta sveta Petra in Pavla, ki sta upodobljena na t.i. Jonovem sarkofagu, odkritem med izkopavanjem pod vatikansko baziliko leta 1941. Na znamki za 1,30 evra pa je portret Tiberija Natronija Venusta, otroka, ki je bil pokopan v eni izmed niš nekropole Via Triumphalis. Njegov kip iz marmorja je dobro ohranjen.