Izročiti se Njemu, ki vodi Cerkev

Andrea Tornielli

Rimska škofija ima svojega škofa, vesoljna Cerkev pa svojega pastirja. S hitrostjo, ki lahko preseneti le tiste, ki življenje Cerkve berejo skozi prizmo politike, je konklave določil Petrovega naslednika. Hvala, sveti oče, da ste to sprejeli. Hvala, ker ste rekli “da” in se prepustili tistemu, ki vodi Cerkev.

V spomin se nam ponovno vračajo nepozabne besede, ki jih je Pavel VI. izrekel pred študenti lombardskega kolegija decembra 1968, v težkem obdobju protestov po koncilu: »Mnogi,« je dejal, »od papeža pričakujejo odmevne geste, energične in odločne posege. Papež meni, da mu ni treba slediti nobeni drugi liniji, kot je zaupanje v Jezusa Kristusa, ki mu je bolj kot komu drugemu mar za njegovo Cerkev. On bo tisti, ki bo pomiril vihar. Kolikokrat je Učitelj ponovil: “Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!” Papež bo prvi, ki bo izpolnil to Gospodovo naročilo in se brez strahu ali pretirane zaskrbljenosti prepustil skrivnostni igri nevidne, a zelo gotove Jezusove pomoči njegovi Cerkvi. To ni sterilno ali nedejavno čakanje, ampak budno pričakovanje v molitvi. To je stanje, ki ga je Jezus sam izbral za nas, da bi On lahko deloval v polnosti. Tudi papežu je treba pomagati z molitvijo.«

Danes se svet nahaja sredi nevihte, pretresajo ga vojne in nasilje. Molimo za mir. Molimo s Petrom in za Petra, ki je sprejel ime Leon in se pridružil papežu, ki je napisal Rerum novarum. Od njega potrjeni v veri se tudi mi naučimo izročiti se tistemu, ki kraljuje z lesa križa in na sebi nosi rane človeštva.