Generalno tajništvo sinode na poti s papežem Leonom XIV.

V sporočilu, ki ga je generalno tajništvo sinode poslalo papežu Leonu XIV., je izražena hvaležnost Gospodu za izvolitev papeža in pripravljenost pomagati Cerkvi, da bo vse bolj misijonarska in pozorna na poslušanje.

Vatican News

Svetost, preblaženi oče, z veliko hvaležnostjo se Generalno tajništvo sinode zahvaljuje Gospodu za Vašo izvolitev za voditelja Cerkve. Vam, ki predsedujete tudi temu tajništvu, že sedaj izražamo svoje veselje, da hodimo skupaj, ter podpiramo Vaše služenje občestvu med vsemi Cerkvami.

Sinoda je pot Cerkve, ki jo vodi Sveti Duh, dar Vstalega, ki nam pomaga, da rastemo kot misijonarska Cerkev, ki se stalno spreobrača, pri čemer izhaja iz Evangelija. Sklical jo je papež Frančišek in vključuje celotno Božje ljudstvo v podeljenem procesu, kjer vsak prispeva k razločevanju korakov, ki jih moramo narediti v skladu s prejetimi karizmami, poklici in službami.

Sinodalni proces, ki se je začel leta 2021 s fazo poslušanja Božjega ljudstva, je fazo razločevanja pastirjev zaključil z generalnim zasedanjem Škofovske sinode in s potrditvijo Sklepnega dokumenta s strani papeža Frančiška. Navedbe tega dokumenta »lahko v krajevnih cerkvah in skupnostih cerkva sprejmejo že sedaj. Pri tem je treba upoštevati različne kontekste ter tisto, kar je že bilo storjeno in kar je še potrebno storiti, da bi dojeli in še bolje razvili slog, ki je lasten sinodalni Cerkvi v poslanstvu« (Spremna beseda). Istočasno delajo študijske skupine, da bi vam predložili predloge glede odločitev, ki vključujejo vso Cerkev.

Ko se sedaj pot nadaljuje pod vodstvom vaše svetosti, z zaupanjem gledamo na to, kar nam boste nakazali, da bi pomagali k rasti Cerkve, ki bo pozorna na poslušanje, blizu vsakemu človeku, sposobna pristnih in sprejemajočih odnosov, Božja hiša in družina, odprta za vse: sinodalna misijonska Cerkev. Generalno tajništvo sinode ostaja v polnosti na razpolago, da ponudi svojo službo v duhu sodelovanja in pokorščine.

S sinovsko naklonjenostjo in v molitvi:

Mario kard. Grech

Generalni tajnik

Sr. Nathalie Becquart, X.M.C.J.

podtajnica

Msgr. Luis Marín de San Martín, O.S.A.

podtajnik