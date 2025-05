Misijonarja v Ekvadorju in indijski škof so postali častitljivi Božji služabniki

Sveti oče je v četrtek, 22. maja 2025, v avdienco sprejel kardinala Marcella Semerara, prefekta Dikasterija za zadeve svetnikov ter odobril izdajo dekretov, s katerimi je Cerkev dobila tri nove častitljive Božje služabnike: španskega škofa in kolumbijsko redovnico, ki so ju leta 1987 umorili ekvadorski domorodci, ter škofa iz Indije, ustanovitelja redovne skupnosti sester obiskovanja Devica Marije, ki je umrl leta 1914.

Vatican News

Škof z misijonarsko dušo

Španec Alessandro Labaka Ugarte, rojen leta 1920, je že od zgodnjega otroštva gojil željo, da bi postal misijonar. Pri 17 letih se je pridružil kapucinom in prevzel ime brat Manuel. Po duhovniškem posvečenju leta 1945 so ga predstojniki najprej poslali na Kitajsko, ko ga je maoistični režim skupaj z drugimi misijonarji izgnal, pa je odšel v Ekvador. Tam je bil župnik, opravljal pa je tudi službo apostolskega prefekta in se posvečal evangelizaciji avtohtonega ljudstva Huaorani. Leta 1984 je bil posvečen v škofa in je nadaljeval z misijonarskim delom med Indijanci, v stik je prišel tudi s plemenom Tagaeri. Šlo je za čas velikih napetosti, saj so naftne družbe začele krčiti gozdove v iskanju nahajališč črnega zlata. Za škofa Ugarteja, ki je bil cenjen zaradi svojih pogajalskih in spravnih sposobnosti, je bila prednostna naloga ohranjanje pravic avtohtonih prebivalcev. In na tem mestu se je njegova zgodba prepletla z zgodbo s. Agnese.

Redovnica med Indijanci

Agnese Arango Velásquez je bila stara 40 let, ko je leta 1977 s prvo skupino misijonark tretjerednic kapucink Svete Družine odšla v Aguarico v Ekvadorju. Rodila se je leta 1937 v Medellínu v Kolumbiji in leta 1955 vstopila v redovno skupnost. Po večnih zaobljubah je nekaj let poučevala, po prihodu v Ekvador pa je delovala v različnih skupnostih, med drugim je bila tudi predstojnica. Posvečala se je evangelizaciji plemena Huaroni, ki jo je med drugim vodil brat Manuel. Tudi s. Agnese je izvedela za kritičen položaj Indijancev Tagaeri, ki so bili tarča podjetij z nafto in lesom.

Umrla, ker sta branila poslednje

Fra Manuel se je zato v vlogi škofa odločil, da se je z namenom, da bi preprečili krvav spopad z najetimi delavci podjetij, potrebno osebno pogovoriti z Indijanci. Pridružila se mu je tudi s. Agnese in 21. julija 1987 sta se kljub temu, da sta se zavedala tveganja stika s plemenom, sovražnim do tujcev, s helikopterjem pripeljala na dogovorjeni kraj. Ko se je helikopter naslednji dan vrnil ponju, so med preletom območja našli njuni trupli prebodeni s sulicami in puščicami. Kot je potrdila škofijska preiskava, je šlo v primeru obeh za zavestno daritev življenja v imenu zvestobe njunemu poslanstvu. O tem priča tudi pismo, ki ga je s. Agnese napisala večer pred njunim odhodom in vsebuje naročila, ki spominjajo na oporoko. Njuna smrt je močno odmevala in vse do danes se širi njun sluh svetosti, ki ga spremljajo tudi nekatera znamenja.

Škof in mirovnik iz Indije

Za častitljivega Božjega služabnika pa je bil razglašen tudi Matthew Makil, škof in redovni ustanovitelj iz Indije. Rodil se je leta 1851 v Kerali v premožni krščanski družini. Leta 1865 je postal duhovnik in je do leta 1889, ko je bil imenovan za generalnega vikarja Kottayama, deloval na župniji. Tri leta pozneje je ustanovil redovno skupnost, katere glavno poslanstvo je bila vzgoja deklet. Njegovo pastoralno delovanje je bilo dinamično in ga je leta 1896 pripeljalo do položaja apostolskega vikarja v Changanacherryju. Spodbujal je formacijo katehistov, šolsko izobraževanje, nastanek verskih organizacij in združenj, boj proti revščini, ki je prizadela velik del takratne družbe, pa tudi posvečeno življenje.

Po drugi strani pa ga niso odvrnili lokalni spori, ki so izbruhnili, celo nasilni, med tako imenovanimi »severnjaki« (ki so se imeli za potomce skupnosti, ki jo je ustanovil sveti apostol Tomaž) in »južnjaki« (ki so se imeli za naslednike izseljencev iz Mezopotamije). Njegova dejanja in stališča je tudi v tem primeru navdihovalo geslo, ki si ga je izbral ob škofovskem posvečenju: »Bog je moje upanje«. S svojim mirnim in spravljivim načinom si je prizadeval za mir med skupnostma, kar je leta 1911 privedlo do načrta, ki ga je predstavil Svetemu sedežu: in sicer da bi vikariat Changanacherry razdelili na dva vikariata, enega za »južnjake« in drugega za »severnjake«. Papež Pij X. je sprejel ta predlog in na čelo vikariata Kottayam (za »južnjake«) imenoval msgr. Makila, ki je to poslanstvo opravljal vse svoje smrti po kratki bolezni januarja 1914.