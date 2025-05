Budisti in kristjani, prek dialoga ponuditi odgovore na izzive našega časa

Dikasterij za medverski dialog ob budističnem prazniku vesak izpostavlja, da v našem času, zaznamovanem s konflikti in trpljenjem, potrebujemo osvobajajoči dialog, ki zna besede spreminjati v konkretna dejanja za mir, pravičnost in dostojanstvo vseh. Kristjani in budisti lahko prek dialoga ponudijo primerne odgovore na izzive našega časa.

Sporočilo, ki sta ga podpisala prefekt kardinal George Jacob Koovakad in tajnik Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, ima naslov Budisti in kristjani, dialog osvoboditve za naš čas.

»Letos naše dobre želje dodatno bogati duh jubileja, ki je za nas katoličane čas milosti, sprave in duhovne prenove,« piše v sporočilu ob prazniku vesak, ki obeležuje Budovo rojstvo, razsvetljenje in odhod in ima za budiste globok duhovni pomen.

Prefekt spomni na dokument Nostra Aetate, izjavo drugega vatikanskega koncila o odnosu Cerkve z drugimi nekrščanskimi verstvi. Od njene potrditve leta 1965 – letos mineva 60. let – je Nostra Aetate »poglobila naše sodelovanje s pripadniki drugih verskih tradicij«. »Navdihnjeni z njenim pogledom ponovno potrjujemo, da Katoliška cerkev ne zavrača ničesar, kar je resnično in sveto v drugih verstvih in z iskrenim spoštovanjem obravnava načine delovanja in življenja, zapovedi in nauke, ki – čeprav se v marsičem razlikujejo od tega, kar sama veruje in predlaga – vendarle neredko odražajo žarek resnice, ki razsvetljuje vse ljudi« (prim. Nostra Aetate, 2).

Prizadevanje za dialog še dodatno potrjuje pozitivno razumevanje budističnega izročila, kar je izraženo v omenjenem koncilskem dokumentu. »Budizem, glede na svoje različne šole, priznava radikalno nezadostnost tega spreminjajočega se sveta in uči različne poti, po katerih lahko ljudje s pobožnim in zaupljivim srcem lahko dosežejo stanje popolne osvoboditve ali najvišje razsvetljenje, in sicer z lastnimi močmi ali s pomočjo od zgoraj« (prim. Nostra Aetate, 2).

»Za vas,« piše v sporočilu, »budistična pot do osvoboditve pomeni premagati nevednost, željo in trpljenje z intuicijo, etičnim ravnanjem in razumsko disciplino. Potovanje do nirvane – dokončne osvoboditve iz kroga rojstva, smrti in ponovnega rojstva – poudarja preobrazbeno moč modrosti in sočutja.«

»Ta globoka želja po resnični osvoboditvi se globoko ujema z našim skupnim iskanjem resnice in polnosti življenja ter se ujema z učenjem naših izročil.« Buda je učil, da tisti, ki je osvobojen želje in navezanosti, je popoln pri odkrivanju resničnega pomena nauka in pozna ureditev svetih besedil v pravem zaporedju (...), se zares imenuje globok modrec, velik človek. »Za Jezusa pa je spoznanje Resnice osvobajajoče: Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32).

»V našem času, zaznamovanem z delitvami, konflikti in trpljenjem, se zavedamo nujne potrebe po dialogu, ki osvobaja in ni omejen le na besede, ampak zna te besede spreminjati v konkretna dejanja za mir, pravičnost in dostojanstvo vseh,« poudarja prefekt dikasterija.

Kot v času, ko je izšla Nostra Aetate, tudi današnji svet bremenijo krivice, konflikti in negotova prihodnost. »Klub temu ostajamo prepričani o globoki sposobnosti verstev, da ponudijo smiselne odgovore na nerešene uganke človeškega življenja. Dialog, ki poteka med nami, je namenjen sporočanju o zakladih naših verskih izročil in zajemanju iz njihove modrosti, da bi se soočili z izzivi našega časa.«

»Želja po bratstvu in pristnem dialogu, ki je tako zgovorno izražena v Nostra aetate, nas spodbuja, naj se borimo za edinost in ljubezen med vsemi ljudmi in narodi ter nas vabi, naj gradimo na skupnih točkah, cenimo naše razlike in se medsebojno bogatimo z našimi različnimi izročili,« izpostavlja kardinal Koovakad in doda, da se ta duh poglablja takrat, ko si prizadevamo sprejeti kulturo dialoga ter po tej poti hoditi z medsebojnim sodelovanjem in vzajemnim razumevanjem. Sporočilo sklene s prepričanjem, da kristjani in budisti prek dialoga lahko ponudijo primerne odgovore na izzive našega časa.