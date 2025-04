VIDEO Uvod Andrea Torniellija v serijo kratkih videov »Obrazi evangelijev«

Vatican News ob veliki noči ponovno predlaga 18 epizod, ki sestavljajo program, katerega je pripravil Dikasterij za komunikacijo v sodelovanju z Vatikansko apostolsko knjižnico, Vatikanskimi muzeji in Rai Cultura, ki je bil predvajan v najbolj gledanem terminu na velikonočno nedeljo 2022 na prvem programu Italijanske radio televizije (Rai Uno).

Andrea Tornielli

»Obrazi evangelijev« je ena od serij kratkih videov po kapljicah za vstop v Evangelij, za vstop v srečanja Jezusa s Petrom, Matejem, Dobrim razbojnikom, Samarijanko, prešuštnico.

Nekatere najlepše strani Evangelija pripoveduje glas papeža Frančiška ob podobah, ki jih je posnel Renato Cerisola, vzetih iz Kodeksov Vatikanske knjižnice, iz nekaterih del Vatikanskih muzejev in drugih umetniških del.

Besedila je napisal Lucio Brunelli. Pobudo pa je dal Dikasterij za komunikacijo v času, ko papež preživlja svoje okrevanje. In ko že nekaj tednov redko slišimo njegov glas, je to način, da ga spet začnemo slišati in ponovno prisluhnemo najlepšim stranem njegovega učiteljstva, tistim, v katerih nam govori o Jezusu.