VIDEO Obrazi evangelijev: Matej, pobiralec davkov in avtor enega od evangelijev

Prvi od serije kratkih videov »Obrazi evangelijev« z glasom papeža Frančiška je o Mateju, pobiralcu davkov v službi rimskih okupatorjev, ki je preko Jezusovega ljubečega in usmiljenega pogleda postal apostol in avtor enega od evangelijev.

Vatican News

Matej, pobiralec davkov v službi rimskih okupatorjev. Jezus ga je srečal v Kafarnaumu, ko je sedel pri svoji mitnici. Gre za avtorja enega od evangelijev.

Jezus je prišel ozdravit hromega in medtem ko je odhajal, je našel tega človeka z imenom Matej. Evangelij pravi, da je »zagledal moža, Mateja po imenu. In kje je bil ta mož? Sedel je za svojo mitnico«. Bil je eden od tistih, ki so pobirali davke izraelskemu ljudstvu in jih dajali Rimljanom. Bil je izdajalec domovine. Zaničevali so jih.

Ta mož začuti pogled Jezusa, ki mu pravi: »Hodi za menoj«. In on je vstal in šel za njim. Toda, kaj se je tam zgodilo? To je bila moč Jezusovega pogleda, ki ga je prav gotovo pogledal z veliko ljubeznijo, z velikim usmiljenjem. Gre za Jezusov usmiljeni pogled: »Hodi za menoj, pridi!«. On pa gleda z enim očesom Boga in z drugim denar, saj je navezan na denar. Kakor ga je naslikal Caravaggio: točno tako, navezanega, z osornim in čemernim pogledom. Jezus je »ljubeč, usmiljen«. Šlo je za odpor tega človeka, ki je hotel denar, ki je bil suženj denarja.

In on je vstal in šel za njim. Kako je med bojem med usmiljenjem in grehom, vstopila Jezusova ljubezen v srce tega človeka? Skozi katera vrata je lahko vstopil? Ta mož je vedel, da je grešnik, vedel je. Prvi pogoj, da te kdo lahko reši je, čutiti se, da si v nevarnosti. Prvi pogoj za ozdravitev je, da se čutiš bolnega. Čutiti se grešnika, je prvi pogoj za sprejem tega pogleda usmiljenja.

Kdo bi lahko rekel: »Oče, gre za milost čutiti se grešnika«. Zares, ker čutiš resničnost, ne kot grešnik na splošno, ampak grešnik za to, to, to in to. Konkreten greh! In vsi mi jih imamo. In imamo jih veliko! Pojdimo tja in pustimo, da nas Jezus pogleda z usmiljenim pogledom polnim ljubezni.