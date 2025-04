Trg sv. Petra, velika noč 2024

Vatikan

Vatikan. Cvetje v velikem tednu iz Italije in Nizozemske

Governatorat Države mesta Vatikan je pred začetkom velikega tedna objavil sporočilo za javnost s podrobnostmi o okrasitvi Trga svetega Petra in vatikanske bazilike v času do velike noči. Tudi letos je za to priložnost na tisoče raznobarvnih rož in drugih rastlin prišlo iz Italije in Nizozemske. Za njihovo ureditev in umetniško postavitev bodo poskrbeli delavci vatikanske službe za vrtove in okolje v sodelovanju s tistimi, ki so podarili rastline in cvetje. Med njimi bodo tudi tokrat Slovenci.

Vatican News Oljčne vejice iz Lacija Na cvetno nedeljo, 13. aprila, bodo na Trgu svetega Petra razdelili 150 palm in 200.000 oljčnih vejic, ki jih bo zagotovilo združenje italijanskih mest oljčnega olja Città dell’Olio iz dežele Lacij. Za koordinacijo bo poskrbel Antonio Balenzano, nacionalni direktor združenja. (Vatican Media) Feniksove in pletene palme Za razdelitev »feniksovih palm«, ki jih podarja Neokatehumenska pot, bo poskrbel g. Marco Migliorelli z Urada za papeške bogoslužne slovesnosti.

Manjkale ne bodo niti tradicionalne pletene palme, ki jih bo priskrbelo podjetje Errico Grazia iz Sanrema.

Za velika oljčna drevesa, ki so postavljena ob kipih svetih Petra in Pavla pred baziliko ter pri obelisku, je poskrbelo cvetličarsko podjetje Flora Olanda iz Rima. (Vatican Media) Sodelovanje s slovenskimi in nizozemskimi strokovnjaki Cvetlično dekoracijo za velikonočno vigilijo v baziliki svetega Petra bodo izdelali delavci vatikanske službe za vrtove in okolje skupaj s floristi iz Naklega in iz novomeškega Centra biotehnike in turizma.

Na velikonočno nedeljo, 20. aprila, bo Trg svetega Petra krasilo na tisoče rož in drugih rastlin, vzgojenih na Nizozemskem. Za ureditev bodo poskrbeli nizozemski in vatikanski cvetličarji.