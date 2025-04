V Vatikanu blagoslov kipa Marije, Rože skrivnostne

V ponedeljek, 14. aprila 2025, je kardinal Victor Manuel Fernandez, prefekt Dikasterija za nauk vere, v Vatikanu blagoslovil kip Marije, Rože skrivnostne, ki ga je podaril papež Frančišek. Slovesnosti sta se poleg prefekta udeležila tudi oba tajnika dikasterija, msgr. John Joseph Kennedy in Armando Matteo, ter generalni tajnik governatorata msgr. Emilio Nappa.

Dikasterij za nauk vere je 5. julija 2024 s papeževo odobritvijo objavil pismo, ki zadeva pobožnost do Marije, Rože skrivnostne, in sporočila vidkinje Pierine Gilli (1911– 1991), ki je trdila, da jih je prejela od Device Marije leta 1947 in 1966. V njem piše, da v »dogodkih, povezanih s to duhovno izkušnjo, ni mogoče najti negativnih moralnih vidikov ali drugih kritičnih elementov«. Ugotovljenih je bilo »več pozitivnih vidikov, ki izstopajo v sporočilih kot celoti«. Dikasterij je s tem odobril tudi javno obhajanje omenjene marijanske pobožnosti ter možnost, da se Mariji, Roži skrivnostni posvetijo tudi cerkve in drugi sveti kraji z njeno podobo.

Omenjena Marijina prikazovanja so povezana s krajem Fontanelle v italijanski pokrajini Brescia. Vidkinja Pierina Gilli, ki je bila rojena v kmečki družini ter je delala kot hišna pomočnica in medicinska sestra v bolnišnici, je živela zelo preprosto življenje vse do svoje smrti leta 1991, ko je bila stara 80 let. V pričevanjih je dejala, da se ji je Marija prvič prikazala leta 1947 in se ji predstavila kot »Roža skrivnostna« in »Mati Cerkve«. Pierina je na Marijini beli obleki videla tudi tri vrtnice: belo, rdečo in rumeno, ki so simbol molitve, pokore in trpljenja.

Med drugim videnjem, ki ga je imela 13. maja 1966, pa ji je Marija pokazala poseben izvir, ki je kraj očiščenja in vir milosti. Že istega leta so na tem kraju začeli graditi svetišče, ki ni bilo zasnovano kot cerkev, ampak kot odprt amfiteater. Na eni strani je kapela za obhajanje evharistije, na drugi pa manjša kapela, pod katero je izvir, ki ga je pokazala Marija.